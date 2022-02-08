САС — не SOS! Удачные аварийные старты

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Наши российские “Союзы” по праву считаются самыми надёжными космическими кораблями. И заслуга в этом Сергея Павловича Королёва, чьи гениальные и в то же время простые идеи (всё гениальное просто!) заложены в основу “Союзов”. Сегодня я хотела бы поговорить о спасении космонавтов, если авария произошла, говоря профессиональным языком, на этапе выведения, а по-простому, — на старте.
Нештатные ситуации во время пилотируемого запуска — к сожалению, суровая реальность космонавтики.
Застраховаться от этого невозможно. А вот сохранить жизни членам экипажа в такой момент вполне реально, и здесь на помощь приходит САС — система аварийного спасения. Всего в истории отечественной пилотируемой космонавтики подобное было трижды. Я такие старты называю “удачными аварийными” — ведь, несмотря ни на что, наши ребята остались живы. А это — самое главное.
Итак, двигательная установка системы аварийного спасения. Она размещается на штанге над головным обтекателем корабля “Союз”. Если полёт проходит в штатном режиме, то, когда набрана достаточная высота, происходит отстрел этой самой системы. А вот если что-то пошло не так…
5 апреля 1975 года, старт экипажа Василия Лазарева и Олега Макарова. Поначалу ничто не предвещало беды. Произошло штатное отделение первой ступени, затем сброс головного обтекателя… Но на высоте почти в 200 км ракету начало раскачивать. Стало ясно — отказ!
Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата от аварийной ракеты, и это спасло жизнь членам экипажа.
Но спускаемый аппарат практически падал на Землю из космоса — говоря языком официальных сводок, “аварийный спуск происходил в неуправляемом режиме”.
Перегрузки, которым подверглись наши ребята, были намного выше тех, что выдавались на тренировках на Земле. По словам специалистов, они достигали значения в 20 g. Правда, Лазарев позднее рассказывал, что, согласно телеметрии, на несколько секунд перегрузка выросла до безумных 26 g. У космонавтов были зафиксированы отказ зрения и остановка сердца. Но тренированные организмы Лазарева и Макарова выдержали адские перегрузки.
26 сентября 1983 год… В космос должен отправиться экипаж в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова. До старта “Союза Т-10-1” остаются буквально секунды, когда происходит пожар ракеты-носителя. Система аварийного спасения отработала “на отлично”, уведя спускаемый аппарат из опасной зоны. Экипаж приземлились примерно в четырёх километрах от места аварии, а перегрузки, которые испытали космонавты, составили от 14 до 18 единиц (в одном источнике указывалось, что и до 21). Их ракета тогда полностью развалила 1-ю площадку Байконура — знаменитый “гагаринский старт”. На её восстановление потом ушло полтора года.
На этом космическая карьера наших ребят не закончилась. Всего на счету Владимира Титова четыре космических командировки, у Геннадия Стрекалова — пять. А тот их удачный аварийный старт занесён в Книгу рекордов Гиннесса как “самый кратковременный ракетный полёт, ведь установка САС — это маленькая твердотопливная ракета”. К слову, продолжительность полёта составила 5 минут 13 секунд.
А теперь перенесёмся в наши дни. Байконур, октябрь 2018 года. К своему второму полёту на корабле “Союз МС-10” готовится друг моего мужа летчик-космонавт Герой России Алексей Овчинин. В космос ему предстояло отправиться с американцем Ником Хейгом. За несколько дней до старта я сделала эксклюзивное интервью с Алексеем, он нашёл время поговорить со мной по телефону с Байконура. И вот наступило 11 октября, день старта. Журнал с моим материалом был свёрстан и готовился к отправке в типографию, когда весь мир в прямом эфире увидел, что с Лёшиным “Союзом” произошла авария…
Испугалась я тогда жутко! Но в мозгу пульсировала мысль — на любом отрезке этапа выведения экипаж должен спастись!
Минуты, пока мы не знали, что произошло с экипажем, показались вечностью. Выдохнуть все смогли только когда узнали, что ребят нашли и с ними всё в порядке.
Материал пришлось снять, но это ерунда. Буквально через несколько дней я снова смогла поговорить с Алексеем, и уже не по телефону, а лично. Естественно, я поинтересовалась, как он понял, что произошла авария, и услышала:
Кстати, Ник Хейг стал первым в истории пилотируемой космонавтики американским астронавтом, спасшимся в результате аварии. А наша система аварийного спасения снова, спустя 35 лет после полёта Титова и Стрекалова, отработала на высшем уровне!
Алексей рассказал мне, что САС работает автоматически, и в зависимости от того, на каком этапе выведения происходит авария носителя, алгоритм работы системы свой:
Вот так вот просто, спокойно, даже буднично о такой серьезной нештатной ситуации…
А фраза Алексея “Быстро мы прилетели!”, произнесённая им в момент аварии, сразу же стала крылатой. Она была произнесена с налётом сожаления — Овчинин прекрасно понимал, что полёт завершён. Но времени расслабляться у ребят не было. Необходимо было действовать строго по бортовой документации — экипаж должен дублировать систему аварийного спасения.
Под конец беседы я поинтересовалась, не было ли у Лёши какого-то предчувствия накануне старта, что что-то пойдёт не так? Оказалось, что было:
Хорошо то, что хорошо заканчивается. Алексей Овчинин и Ник Хейг спустя полгода после удачного аварийного старта всё-таки полетели в космос и отработали на орбите почти шесть месяцев. А Лёшу теперь часто — кто в шутку, а кто и всерьёз — называют “почётным испытателем САС”.
Юлия Новицкая