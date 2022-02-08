САС — не SOS! Удачные аварийные старты

Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата от аварийной ракеты, и это спасло жизнь членам экипажа.



Но спускаемый аппарат практически падал на Землю из космоса — говоря языком официальных сводок, “аварийный спуск происходил в неуправляемом режиме”.

Перегрузки, которым подверглись наши ребята, были намного выше тех, что выдавались на тренировках на Земле. По словам специалистов, они достигали значения в 20 g. Правда, Лазарев позднее рассказывал, что, согласно телеметрии, на несколько секунд перегрузка выросла до безумных 26 g. У космонавтов были зафиксированы отказ зрения и остановка сердца. Но тренированные организмы Лазарева и Макарова выдержали адские перегрузки.

26 сентября 1983 год… В космос должен отправиться экипаж в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова. До старта “Союза Т-10-1” остаются буквально секунды, когда происходит пожар ракеты-носителя. Система аварийного спасения отработала “на отлично”, уведя спускаемый аппарат из опасной зоны. Экипаж приземлились примерно в четырёх километрах от места аварии, а перегрузки, которые испытали космонавты, составили от 14 до 18 единиц (в одном источнике указывалось, что и до 21). Их ракета тогда полностью развалила 1-ю площадку Байконура — знаменитый “гагаринский старт”. На её восстановление потом ушло полтора года.

На этом космическая карьера наших ребят не закончилась. Всего на счету Владимира Титова четыре космических командировки, у Геннадия Стрекалова — пять. А тот их удачный аварийный старт занесён в Книгу рекордов Гиннесса как “самый кратковременный ракетный полёт, ведь установка САС — это маленькая твердотопливная ракета”. К слову, продолжительность полёта составила 5 минут 13 секунд.

А теперь перенесёмся в наши дни. Байконур, октябрь 2018 года. К своему второму полёту на корабле “Союз МС-10” готовится друг моего мужа летчик-космонавт Герой России Алексей Овчинин. В космос ему предстояло отправиться с американцем Ником Хейгом. За несколько дней до старта я сделала эксклюзивное интервью с Алексеем, он нашёл время поговорить со мной по телефону с Байконура. И вот наступило 11 октября, день старта. Журнал с моим материалом был свёрстан и готовился к отправке в типографию, когда весь мир в прямом эфире увидел, что с Лёшиным “Союзом” произошла авария…