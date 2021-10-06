Самые красивые замки Японии. Часть II

На третьем месте у нас замок Мацуэ, самый “свежий” из пятёрки нацсокровищ. Высокий статус он получил только в 2015 году, в отличие от “старших товарищей”, щеголяющих этим статусом с начала 1950-х. Он расположен в городе Мацуэ префектуры Симанэ.

Отцом-основателем замка Мацуэ считается известный персонаж Хорио Ёсихару, служивший Тоётоми Хидэёси с ранних лет. По легенде, в детстве Ёсихару вступил в рукопашную схватку с диким кабаном и вышел победителем, а Хидэёси, узнав об этом, взял храброго юношу к себе на службу. После смерти сюзерена Ёсихару стал служить Токугава Иэясу — будущему сёгуну новой династии Токугава.

В 1599 г. Ёсихару передал полномочия главы клана своему сыну Хорио Тадаудзи и собрался уйти на отдых. Однако в следующем году Иэясу начал кампанию Сэкигахара и призвал всех своих вассалов. Из-за полученных ран Ёсихару не смог принять участие в главном сражении — битве при Сэкигахара в октябре 1600 года. Вместо него на выручку Иэясу отправился Тадаудзи. После победы Иэясу передал Тадаудзи в награду провинцию Идзумо, главной цитаделью которой считался Гассантода — горный форт — конфискованный у проигравшего клана Мори. Ёсихару и Тадаудзи посчитали, что горный замок — не лучшее место для ставки клана, и решили строить новый замок в более удобном месте, в Мацуэ.

Работы по строительству замка Мацуэ начались в 1607 году. Замок Гассантода был разобран, а его материалы были частично использованы при строительстве нового замка. Замок строили более четырёх лет и заканчивали уже под руководством внука Ёсихару.