Самые красивые замки Японии. Часть II

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Вот мы и добрались до замков с сохранившимися донжонами из “аутентичной дюжины”. Оставшаяся тройка, кроме того, входит в число всего пяти замков, удостоенных статуса “национального сокровища Японии”.
Мацуэ — замок кулика
На третьем месте у нас замок Мацуэ, самый “свежий” из пятёрки нацсокровищ. Высокий статус он получил только в 2015 году, в отличие от “старших товарищей”, щеголяющих этим статусом с начала 1950-х. Он расположен в городе Мацуэ префектуры Симанэ.
Отцом-основателем замка Мацуэ считается известный персонаж Хорио Ёсихару, служивший Тоётоми Хидэёси с ранних лет. По легенде, в детстве Ёсихару вступил в рукопашную схватку с диким кабаном и вышел победителем, а Хидэёси, узнав об этом, взял храброго юношу к себе на службу. После смерти сюзерена Ёсихару стал служить Токугава Иэясу — будущему сёгуну новой династии Токугава.
В 1599 г. Ёсихару передал полномочия главы клана своему сыну Хорио Тадаудзи и собрался уйти на отдых. Однако в следующем году Иэясу начал кампанию Сэкигахара и призвал всех своих вассалов. Из-за полученных ран Ёсихару не смог принять участие в главном сражении — битве при Сэкигахара в октябре 1600 года. Вместо него на выручку Иэясу отправился Тадаудзи. После победы Иэясу передал Тадаудзи в награду провинцию Идзумо, главной цитаделью которой считался Гассантода — горный форт — конфискованный у проигравшего клана Мори. Ёсихару и Тадаудзи посчитали, что горный замок — не лучшее место для ставки клана, и решили строить новый замок в более удобном месте, в Мацуэ.
Работы по строительству замка Мацуэ начались в 1607 году. Замок Гассантода был разобран, а его материалы были частично использованы при строительстве нового замка. Замок строили более четырёх лет и заканчивали уже под руководством внука Ёсихару.
В начале эпохи Эдо замок несколько раз менял хозяев, а в 1637 г. перешёл во владение Мацудайра Наомаса, одного из внуков Токугава Иэясу. Наомаса стал основателем новой династии владельцев Мацуэ, которая управляла замком на протяжении 10 поколений, вплоть до Реставрации Мэйдзи. В 1875 г. все постройки замка были разобраны, однако главную башню удалось сохранить благодаря усилиям местных жителей. Работы по реконструкции прошли в 1950-х гг.
Донжон замка Мацуэ, так же как и уже знакомый нам Окаяма, относится к “чёрным замкам”, и у него также есть “птичье” прозвище — “замок кулика”.
30-метровая башня состоит из шести этажей. Тэнсюкаку покоится на мощном основании — он был спроектирован с учётом противодействия атакам и осадам, однако наступившая мирная эпоха Эдо не предоставила возможности проверить прочность в реальном бою.
К донжону вплотную пристроена одноэтажная малая башня, которая служит входом в крепость и дополнительным рубежом обороны. Внутренняя площадка разделена на два уровня, чтобы затруднить продвижение захватчиков. Башня покрыта металлическими пластинами для повышения прочности, что не встречается больше ни в одном из сохранившихся замков.
Разобранные в XIX веке постройки были частично восстановлены в наши дни. В 1994 г. было построено несколько пешеходных мостов, а в 2001 г. реконструированы три башни ягура.
Химэдзи — замок белой цапли
На почётное второе место у нас помещён замок Химэдзи, что может вызвать некоторое неодобрение многих любителей японских фортификационных сооружений. Ведь Химэдзи — самый сохранившийся, мощный и “титулованный” японский замок. Он единственный из дошедших до наших дней японских крепостей, кто внесён в список мирового наследия ЮНЕСКО. Но мы же помним про субъективность, правда?
Химэдзи располагается в одноименном городе префектуры Хёго, он оспаривает у Осака звание самого “туристического” японского замка. В доковидные времена замок посещало до 2,5 млн путешественников в год.
История замка уходит корнями в 1333 год, когда влиятельный князь провинции Харима выстроил на холме Химэяма небольшой деревянный форт. Его сын перестроил форт в замок Химэяма в 1346 г. Химэяма, в свою очередь, был перестроен кланом Курода в замок Химэдзи к 1561 г. После того как Ода Нобунага в 1577 г. установил контроль над провинцией Харима, он передал замок во владение своему полководцу Тоётоми Хидэёси. К 1580 г. Хидэёси значительно модернизировал замок, добавив трёхэтажный донжон и более 30 башен. Токугава Иэясу в 1601 г. подарил замок своему зятю, Икэда Тэрумаса, за помощь во время решающей битвы при Сэкигахара.
Химэдзи сильно пострадал во время гражданской войны и требовал полной перестройки. Планируя строительство нового замка, Тэрумаса вдохновлялся дизайном Адзути — бывшей цитадели Ода Нобунага. После девяти лет строительных работ Химэдзи обрел новый донжон, три кольца рвов и превратился в огромный оборонительный комплекс, который мы можем видеть и сегодня.
С 1617 г. замок несколько раз менял хозяев, им управляли вассалы правящего клана Токугава. После Реставрации Мэйдзи 1868 г. Химэдзи избежал участи быть демонтированным благодаря усилиям полковника Накамура Сигэто. В 1871 г. замок был продан строительной компании всего за 23 иены, но, к счастью, вновь не был снесён из-за финансовых трудностей застройщика. Во время Второй мировой войны постройки вокруг замка были практически полностью уничтожены в результате бомбардировок, тем не менее замок чудом уцелел. Одна из зажигательных бомб попала точно в замок, но к счастью не взорвалась.
Основные работы по реконструкции замка прошли в промежутке между 1934 и 1964 годами. В 1995 г. город Химэдзи сильно пострадал от Великого землетрясения Хансин, замок же снова устоял и даже не получил серьёзных повреждений. В следующий раз замок подвергся широкомасштабной реконструкции с 2009 по 2015 год. В частности, строители убрали многолетнюю грязь и сажу, вернув ставшим серым крышам первоначальную белизну.
В начале XVII века Химэдзи находился в центре важного логистического узла, окружённого землями сторонников проигравшего клана Тоётоми. Поэтому Икэда Тэрумаса задумал выстроить неприступный замок, способный выдержать любую атаку неприятеля. В результате Химэдзи может похвастаться развитой системой оборонительных сооружений, самой сложной среди замков Японии. Замковый комплекс состоит из двух концентрических дворов, защищённых стенами и рвами.
Первоначально у замка было три рва, но в наши дни внешний ров засыпали. Каменные стены на некоторых участках достигают 26 м в высоту. Из 84 ворот замка до наших дней сохранились 21. Интересно, что для обозначения 13 из них использованы элементы японской слоговой азбуки: И, Ро, Ха, Ни, Хо, Хэ и т.д. И только одни ворота (во втором дворе) сохранились от прежнего замка, построенного Тоётоми Хидэёси.
Путь к донжону замка был организован в виде лабиринта, чтобы дезориентировать и замедлить противника, заставив его продвигаться по спирали вокруг замкового комплекса, подставляясь под выстрелы со всех сторон.
Самые интересные постройки находятся в основном дворе замка, это главный донжон и соединённые с ним галереями малые донжоны. Главный донжон замка Химэдзи является центром всего комплекса, его собственная высота — 46,4 м, а высота над уровнем моря — 92 м. Со стороны кажется, что у донжона пять этажей, хотя на самом деле этажей шесть, один находится в каменном основании замка.
Кроме комплекса донжонов и большого количества ворот в замке сохранились некоторые башни.
Химэдзи — не только самое мощное сохранившееся оборонительное сооружение, но также одна из самых красивых архитектурных построек Японии. Свое известное прозвище — “замок белой цапли” — он получил за сияющую белую отделку и комплекс башен (основной и малые донжоны), напоминающих готовую к полёту птицу с расправленными крыльями.
Живописные виды замка часто привлекают кинематографистов из Японии и других стран. В Химэдзи проходили съёмки эпических картин Акира Куросава “Кагэмуся” и “Ран”, одной из серий бондианы “Живёшь только дважды”, голливудского боевика “Последний самурай”, телевизионного сериала “Сёгун” и многочисленных японских исторических сериалов.
В следующей части мы завершим нашу пятёрку. Кто окажется чемпионом — ждите в новой статье!
Иван Марчук