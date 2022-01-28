Самураи и ниндзя: великая историческая ложь о самых искусных воинах Японии

Самая распространённая на сегодня легенда о самураях утверждает, что на протяжении более десяти веков они основывали свою жизнь на бусидо (буквально — “путь воина”), кодексе, разработанном, предположительно, между эпохами Хэйан и Токугава (1603–1868). Это был свод норм поведения, который регулировал жизнь воинов на поле боя и за его пределами.

На практическом уровне бусидо основывался на семи ценностях: справедливости, мужестве, сострадании, вежливости, искренности, чести и верности. Он подчёркивал, что герои должны быть мужественными перед лицом опасности, всегда быть смиренными и иметь несокрушимое представление о долге.

Сражаться и умереть за своего хозяина было предметом гордости и высшей честью для самурая. Если его господин погиб в бою, у буси было три варианта: сделать сеппуку/харакири, остаться воином без хозяина (обрести статус ронина), пока не найдёт нового господина для служения ему, или, как мы сказали бы сегодня, рециклироваться. То есть пойти на “вторичную военную переработку”, переквалифицировавшись в ниндзя или шпиона.

Это — самая распространённая, зазубренная и выложенная в работах историков версия происхождения и предназначения бусидо.

Однако упомянутый выше Сала утверждает, что сей кодекс был разработан не тысячу с лишним лет назад, а… в начале ХХ века. В 1901 году японский дипломат Инадзо Нитобэ написал его для популяризации японской культуры и рекламы Японии за рубежом. Причём сразу на английском языке, чтобы весь остальной мир не мучился в поисках человека, способного толмачить японские иероглифы. Так возникла идея того самого бусидо, который мы имеем сегодня.

“Я всегда говорю своим ученикам: если бы мы отправились на машине времени в какой-нибудь XIIIвек, встретили там самурая и спросили его о бусидо, он бы ответил нам, что понятия не имеет о предмете разговора”, — поделился своими мыслями доктор истории.

Сала не отрицает, что самураи следовали кодексу поведения. Наоборот. Он утверждает, что они подчинялись писаным (или неписаным) правилам, но те могли быть неодинаковыми у двух разных господ.

“Единых самурайских правил на протяжении всей истории Японии не существовало. Реальность такова, что в каждую эпоху устанавливался ряд законов, которым нужно было следовать. Каждое правительство определяло, что могут выполнять самураи, а что нет”, — утверждает он.

По словам испанца, Нитобэ “тоже не сам придумал самурайское уложение”.

“Дипломат изучил два попавших в его руки документа XVIII века. Один был военным трактатом, другой — протоколом поведения наёмных служащих в повседневной жизни. Документы эти были созданы японскими чиновниками — причём не самой высокой ступени иерархической лестницы — для отдельных конкретных социальных кланов того времени. Так что приписывать творению Нитобэ национальный характер некорректно. Но этот самурайский “устав” выглядит весьма красиво и туристически привлекательно, — резюмирует испанский специалист. — Присмотритесь к изложению: понятие чести описано согласно современным взглядам. Если же мы прочитаем рассказы о самураях двенадцатого века, мы обнаружим, что они сплошь и рядом позволяли себе действия, которые ныне воспринимаются как предосудительные, вероломные и не соответствующие бусидо. Главным мотивом действий воина тех далёких лет был приказ господина. Которому они подчинялись, не задумываясь о моральной стороне дела, — могли пойти убивать женщин и детей. Что тут говорить о чести и достоинстве воина?”