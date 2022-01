Самураи и ниндзя: великая историческая ложь о самых искусных воинах Японии

Романы и фильмы способствовали поэтизации и популяризации образа самурая как хорошо подготовленного воина и верного слуги, чей мир вращался вокруг его господина.

“В переводе с японского “самурай” (он же — “буси”) означает “тот, кто служит”. Причём, как показывает история, служит скорее на условиях раба, чем на правах наёмника. Хотя с годами идея менялась, и с высоты современности мы могли бы считать самураев и знатью, и элитой среди японских воинов, — полагает Сала. — Утвердившаяся с течением веков легенда формирует у людей, живущих сегодня, ощущение (и даже утверждение), что самураи просто-таки рождались с установкой быть защитой японских островов, заложенной не то родительскими генами, не то самой природой”.

Первые упоминания о самураях в Японии датированы VIII веком н. э., отмечает испанский историк-медиевист с тридцатилетним стажем исследования периода Средневековья и преподавания этой дисциплины Карлос Хавьер Таранилья в своей книге “Загадки и тайны истории”. “Самурайство появилось в период Нара (между 710 и 794 годами), но его наибольший расцвет приходится на период Хэйан (794–1185), до наступления периода Мэйдзи (1868–1912)”, пишет автор, подчёркивая при этом, что “происхождение данного явления неясно”. Некоторые историки считают, что самурайство зародилось на Корейском полуострове, другие — что его самое отдалённое прошлое связано с “примитивными группами местных охотников”. В любом случае, как объясняют британские исследователи японской истории Кэрол Гаскин и Винс Хокинс в своей книге The Ways Of The Samurai, изначально эти ратники являлись “солдатами, служившими императорскому двору”, “защищали дворянские семьи” и “были абсолютно верны императору”.

Сала придерживается того же мнения:

“Самураи как явление возникли между VIII и IX столетиями. В те века они обретались, как правило, при буддийских храмах. Однако постепенно всё больший интерес к ним стал проявлять дворец императора, и вскоре эти воины превратились в обязательную составляющую тогдашней государственной системы. В XII в. в политике произошли радикальные изменения: император де-факто стал фигурой номинальной, исполняющей лишь протокольные функции. А вся реальная власть и контроль над государством перешли к самураям, сформировавшим категорию военной знати при дворе, которая не спеша преобразовалась из группы комбатантов в правящую касту. Именно этот переход и заставил некоторых авторов найти сходство самураев со средневековыми европейскими рыцарями. Хотя реальность такова, что вне полей сражений первые вели куда более аскетичную жизнь, чем вторые”.

Во второй половине XIX века в Японии начали формироваться буржуазные и либеральные партии и движения. Самураи попытались воспрепятствовать этому, но без особого успеха. В 1876 году правительство страны лишило их права ношения оружия. Что фактически означало упразднение самурайства и последующую интеграцию его представителей в гражданскую жизнь. Тем не менее, самураи продолжили существовать, хотя и неофициально. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, старый самурайский кодекс слегка отредактировали, и тогда он уже стал призывать хранить верность не господину, а родине, которая готовилась сражаться против СССР, а впоследствии противостояла и его союзникам по Второй мировой.