Русские женщины на орбите Земли

Опыта космических полётов она ещё не имеет, хотя в отряде находится уже довольно давно, почти десять лет. Но для “покорителей Вселенной” это довольно нормальный срок (я уже писала о том, сколько времени в среднем занимает у ребят подготовка к полёту), кто-то ждёт своего старта и дольше.

Итак, если всё пойдет по плану, то Аня станет шестой русской женщиной, отправившейся на орбиту. Но вместе с тем профессиональным космонавтом-женщиной она будет пятой, поскольку Юля Пересильд считается участником полёта. Кроме того, Аня окажется второй из наших соотечественниц, слетавших на иностранном космическом корабле. До неё четверть века назад в 1997 году на американском “Шаттле” летала Елена Кондакова.

А вот получится ли у неё второй из наших женщин-космонавтов поработать в открытом космосе — пока неясно. По крайней мере, я пока не нашла информации о том, что у неё будет запланирован выход в открытый космос. Хотя осенью прошлого года она совместно с итальянкой Самантой Кристофоретти тренировалась в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Пока же единственной из наших соотечественниц, совершившей выход в открытый космос, остается Светлана Савицкая.

На данный момент Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным дублирует экипаж МКС-68 Олега Артемьева. И, соответственно, входит в состав основного экипажа, старт которого намечен на осень следующего года. Думаю, как только она отдублирует, её сразу заменят. Сейчас, скорее всего, уже не получится, ведь до старта осталось всего два месяца. Правда, подготовка к полёту на американском корабле у неё уже идёт. Она сама рассказывает в интервью, что ещё перед Новым годом были тренировки в США.

Немного отвлекусь. Интересно, что весной прошлого года была выпущена кукла Barbie-космонавт, прообразом для которой послужила именно Аня. Правда, купить её нельзя. Как гласит информацияна сайте Роскосмоса, эта кукла “выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа “Орлан”.

Кстати, если уж быть совсем точной, то это вторая Barbie-космонавт за всю историю существования этой куклы. Первая была создана более полувека назад, ещё на заре пилотируемой космонавтики, сразу после полёта Валентины Терешковой. И вот — дубль два. Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи. Жаль, думаю, нашлось бы немало желающих купить…

Но вернёмся к полёту. Американский космический корабль на сегодняшний день продемонстрировал свою надежность и безопасность. Этот момент особо подчеркивают в Роскосмосе. Я прекрасно помню, что во время первых запусков Crew Dragon было много разговоров о том, что российские космонавты могут начать летать на кораблях партнёров только после того, как наше космическое агентство убедится в надёжности этих самых кораблей. Полагаю, убедилось.

Когда недавно у моего супруга журналисты спросили, хотел бы он полететь на американском корабле, он ответил: “Безусловно, мне хотелось бы полетать на Dragon, чтобы посмотреть технические решения партнёров, их возможности. А перекрёстный обмен экипажем в любом случае должен присутствовать. Это укрепляет командный дух”.

Кстати, довольно многие космонавты и астронавты за свою карьеру совершали полёты на двух разных кораблях, например, на нашем “Союзе” и на американских “Шаттле” или Dragon. Насколько я знаю, четверым астронавтам — Соичи Нагучи, Акихико Хошиде, Шейну Кимброу и Томасу Машберну — удалось слетать на орбиту на борту трёх различных космических кораблей: и на “Союзе”, и на “Шаттле”, и на Dragon. А вот рекорд американца Джона Янга вряд ли будет побит в ближайшее время. Ведь в современных реалиях типы космических кораблей так быстро не меняются. Этот американский астронавт на сегодняшний день остаётся первым и единственным землянином, который не просто летал, а управлял американскими космическими аппаратами четырёх разных типов! Представляете?!