Путь к звёздам: сколько длится подготовка космонавта к полёту

В прошлое воскресенье мой муж вернулся на Землю. Для человека, далёкого от пилотируемой космонавтики, такая фраза звучит, наверное, немного непривычно. Мы же, живущие в Звёздном городке, слышим её довольно часто. Она означает, что очередной космический полёт завершён и экипаж приземлился в казахских степях. 191-суточная, третья по счёту, космическая командировка моего мужа Олега Новицкого окончена. Впереди его ждёт довольно долгая реабилитация. Сначала так называемая “острая”, которая длится двадцать один день. Ей на смену придёт также двадцатиоднодневная, но уже санаторно-курортная. Затем — отпуск. Всего же, чтобы человек вернулся к “дополётному” состоянию, нужно примерно полгода. Космические врачи говорят, что восстановление организма длится ровно столько, сколько человек работал на орбите.
Вместе с Олегом приземлились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые первыми в мировой истории снимали в космосе художественный фильм. Безусловно, их реабилитация займёт намного меньше времени, чем у профессиональных космонавтов. Тем не менее, первые дни они также находятся под наблюдением врачей Центра подготовки космонавтов.
Я частенько шучу, что столько всевозможных анализов, обследований и осмотров клиническими специалистами, сколько выпадает на долю приземлившегося космонавта в первые дни после посадки, обычные среднестатистические люди не пройдут и за несколько лет. За время полёта в человеческом организме происходят определённые изменения, поэтому такой усиленный медицинский контроль космонавтам жизненно необходим.
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А сколько времени потребуется, чтобы подготовить человека к космическому полёту? Если говорить о профессиональных космонавтах (а я собиралась поговорить именно о них), то на сегодняшний день самая быстрая подготовка, если всё идёт, что называется, без сучка и без задоринки, равняется примерно шести годам, плюс-минус.
Кстати, а вы знаете, что название “космонавт” принято в русском языке, а американцы и жители других англоязычных стран говорят “астронавт”? На корейском это слово звучит как “тайконавт”, а малазийцы употребляют “ангкасанавт”. Я узнала об этом давно, ещё когда у нас в Звёздном городке готовились к полёту малазиец Шейх Музафар и кореянка Ли Со Ён. А недавно прочитала, что на нидерландском, норвежском и исландском это слово звучит как “раумфарер”.
Так вот, нашему российскому космонавту во время подготовки к полёту приходится проходить три этапа, каждый из которых длится примерно по два года. Первой в этом списке значится общекосмическая подготовка. За два года кандидату в космонавты нужно сдать порядка 120 зачётов и экзаменов! Затем наступает подготовка в группе, которая может длиться минимум два года (максимум — всё время нахождения в отряде космонавтов).
Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
И, наконец, если повезёт, то через два года или позже последует назначение в экипаж. Полтора — два года напряженнейшей работы — и … УРА! СТАРТ! Но это только в тексте получается быстро — раз и полетел. На деле же часто выходит немного по-другому. Начиная с 2007 года, когда мой муж был зачислен в отряд космонавтов, путь “к звёздам” занял в районе шести лет только у двух человек: у Олега и Сергея Прокопьева. Остальные ждали и готовились дольше: от восьми до тринадцати лет. А, например, Сергей Ревин отправился в свою первую космическую командировку аж через шестнадцать лет!
Кстати, в связи с полётом на орбиту киноэкипажа в прессе было очень много разговоров о том, что из-за Пересильд и Шипенко на орбиту так и не отправился космонавт-испытатель Андрей Бабкин. Насколько я знаю, это не совсем так. Я читала, что ещё в январе этого года Межведомственной комиссией по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей (на основании предписания Главной медицинской комиссии) было принято решение о выводе Бабкина из дублирующего состава МКС-65 и замене на Олега Артемьева. Так что, насколько я могу судить, съемки фильма здесь ни при чём. Все дело в состоянии здоровья, а это самое главное для космонавта.
Чем же заняты все эти годы у будущих покорителей Вселенной? Космонавтов абсолютно заслуженно можно назвать “вечными студентами”, они постоянно учатся и совершенствуются, независимо от того, слетали они уже в космос или ещё нет. Лекции, занятия, тренировки — они должны досконально изучить станцию и корабль “Союз”, проработать кучу нештатных ситуаций. А ещё прыжки с парашютом, полёты на невесомость и за штурвалом самолёта, испытания в сурдо- и барокамерах, выживания на воде, в зимнем лесу, в пустыне, в горах и пещерах (говоря профессиональным языком, в различных климатогеографических зонах), прыжки с парашютом, тренировки в гидролаборатории и многое-многое другое. И экзамены, экзамены, экзамены…
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Подготовка к космическому полёту, без разницы, первый он или пятый, процесс непростой, длительный, трудоёмкий. Во время космической командировки возможны любые неожиданные ситуации, и космонавт должен быть готов к тому, чтобы самостоятельно с ними справиться. Нередко на принятие правильного решения, от которого зависят и жизни членов экипажа, и безопасность космической станции, даются буквально считанные секунды. Времени на то, чтобы связаться с Землёй и посоветоваться, нет. И это не красное словцо, а суровая действительность, с которой сталкиваются те, кому, так сказать, выпадает “бороздить бескрайние просторы Вселенной”.
Наглядный пример всего вышесказанного — ручная стыковка корабля “Союз МС-19”, которую 5 октября выполнил Антон Шкаплеров. Он в одиночку состыковался с МКС. Да ещё и связи с Центром управления полётами как раз в этот момент не было. Всё, как в кино — вот только всё это происходило в реальности. В таких ситуациях как раз и понимаешь, специалистами какого высочайшего класса являются наши ребята! Я как-то написала материал о космонавтах, который назвала “Штучные люди”. А иначе и не скажешь…
Юлия Новицкая