Путь к звёздам: сколько длится подготовка космонавта к полёту

В прошлое воскресенье мой муж вернулся на Землю. Для человека, далёкого от пилотируемой космонавтики, такая фраза звучит, наверное, немного непривычно. Мы же, живущие в Звёздном городке, слышим её довольно часто. Она означает, что очередной космический полёт завершён и экипаж приземлился в казахских степях. 191-суточная, третья по счёту, космическая командировка моего мужа Олега Новицкого окончена. Впереди его ждёт довольно долгая реабилитация. Сначала так называемая “острая”, которая длится двадцать один день. Ей на смену придёт также двадцатиоднодневная, но уже санаторно-курортная. Затем — отпуск. Всего же, чтобы человек вернулся к “дополётному” состоянию, нужно примерно полгода. Космические врачи говорят, что восстановление организма длится ровно столько, сколько человек работал на орбите.

Вместе с Олегом приземлились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые первыми в мировой истории снимали в космосе художественный фильм. Безусловно, их реабилитация займёт намного меньше времени, чем у профессиональных космонавтов. Тем не менее, первые дни они также находятся под наблюдением врачей Центра подготовки космонавтов.

Я частенько шучу, что столько всевозможных анализов, обследований и осмотров клиническими специалистами, сколько выпадает на долю приземлившегося космонавта в первые дни после посадки, обычные среднестатистические люди не пройдут и за несколько лет. За время полёта в человеческом организме происходят определённые изменения, поэтому такой усиленный медицинский контроль космонавтам жизненно необходим.