Последние головорезы мира

Возле крепкой сложенной из сосняка хижины под бамбуковым навесом, спасающим от палящего индийского солнца, несколько старых коньяков из общины Ченветнюл (штат Нагаленд) вспоминают “минувшие дни и битвы, где вместе рубились они”. На Альцгеймера не жалуются: все помнят, как они впервые в жизни обезглавливали врага. Как держали противника за волосы и отточенным на долгих занятиях движением перерезали ему шею. Так они соревновались друг с другом в поисках признания и власти. Возвращаясь с поля брани домой, лакомились мясом буйвола и запивали рисовым вином, будто ничего не случилось, а затем приступали к вывариванию и очистке черепов, чтобы повесить их в баане (общей хижине) в качестве коллективного тотема.

На следующий день новоявленного головореза родственники бросали спиной на землю, крепко хватали за руки и за ноги, а деревенский татуировщик иголками из ротанговых пальмовых шипов колол ему на лице “маску смерти”. Операция была весьма болезненной. Кричать считалось неприличным для настоящего бойца, но сдержаться удавалось далеко не каждому, поэтому посвящаемому в воины предусмотрительно затыкали рот тканью, чтобы заглушить звуки, которые вылетали из горла татуируемого коньяка. Обряд вступления во взрослую жизнь в племени, что и говорить, был жестоким.

По мере “достижения успехов в профессиональной деятельности” лицо коньяка постепенно покрывалось всё новыми и новыми тату.

Свои первые опознавательные знаки мужчины получали в возрасте от 13 до 15 лет после того, как принимали участие в каком-то сражении (естественно, при представлении отрубленных голов).

Женщинам племени наколки тоже наносили, но не на лица. К боевым действиям это никакого отношения не имело: уже в десятилетнем возрасте у девочек на руках и ногах появлялись отметки, обозначающие их семейное положение.

Доживающие свой век отсекатели голов жалуются, что давно убитые ими приходят к ним в снах, в периодически накатывающих ночных кошмарах. А по пробуждении они видят в зеркалах свои лица, “украшенные” росчерками чернил, добытых из красного кедра. Свидетельства былых успехов, которые ничем не смыть, превратились из отметок славы и доблести в символ немого, бьющего в самый мозг укора.

“Слава Богу, годы войны и резни закончились, — вспоминает Чен-о Хузутруапа, бывший лидер воинов Ченветнюл, а сегодня евангелический пастор. — Все мы жили в страхе быть застигнутыми врасплох и потерять голову в прямом смысле этого слова. Но это уже прошлое”.

А старые мужчины‑коньяки говорить о прошлом не особо любят.

Женщины‑коньяки пользуются бóльшим уважением, чем другие группы женщин в глубоко патриархальном и разделённом на касты индийском обществе. В деревнях они по‑прежнему проводят основную часть жизни, работая в поле, занимаясь ткачеством и заботясь обо всём, что связано с домом и семьёй. В конце 1990-х в женской части общества коньяков наметился поворот к современности: они стали настаивать на получении девочками образования, организовали движение по запрещению употребления алкоголя и поставили под сомнение патриархальный уклад жизни племени. В 1992 году число женщин, получивших образование, составляло менее 2 процентов, сейчас приближается к 60%.