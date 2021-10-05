Портрет космонавта

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Только что с космодрома Байконур на околоземную орбиту стартовал космический корабль с необычным экипажем на борту. Впервые кроме командира-космонавта, Героя России Антона Шкаплерова, в нём находились два непрофессионала — актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Последние дни в информационном пространстве очень активно обсуждается этот “киноэкипаж”, которому первыми в истории предстоит снимать на орбите художественный фильм.
О том, как “отбирают” космонавтов, в нашем новом материале!
На сегодняшний день профессиональных космонавтов, совершивших полёт на околоземную орбиту, в нашей стране всего 125 человек. И это за шестьдесят лет существования пилотируемой космонавтики! Поистине — люди “штучной” профессии. Кто же сегодня может стать “профессиональным покорителем Вселенной”?
Первый отбор
Крайний раз отбор в отряд космонавтов проводился Роскосмосом в 2019–2020 годах. На рассмотрение в конкурсную комиссию поступило 1 404 заявки. Для сравнения — когда в конце 50-х годов в Советском Союзе проводился первый в истории набор в будущий отряд космических лётчиков, было подано, если я не ошибаюсь, более 3 400 рапортов. Правда, тогда вслух про пилотируемую космонавтику никто не говорил, а претендентам на собеседовании задавали вопрос: “На новой технике полетать хотите?” Но многие, безусловно, догадывались, о какой “новой технике” шла речь.
Кстати, требования к кандидатам тогда были сформулированы лично Сергеем Павловичем Королёвым: “Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости и общей выносливости организма; высокая лётная успеваемость при выраженных задатках воли, трудолюбия и любознательности; активное желание освоить полёты на ракетных летательных аппаратах; антропометрические параметры: рост — не более 170 см, вес — 70–72 кг, возраст — не старше 30 лет”. А ещё мне попадалась информация, что будущий космонавт должен был состоять в партии и обладать физической подготовкой на уровне мастера порта. А что же сегодня?
Требования, которые на данный момент предъявляются к космонавтам, охватывают самые разнообразные стороны жизни и деятельности человека. Критерии, будущего “покорителя вселенной” можно разделить на несколько категорий, поэтому отбор кандидатов в космонавты осуществляется “комплексно на основе медико-биологических показателей, психологических, социальных и профессиональных качеств личности”.
Общие требования
Возраст претендентов не должен превышать 35 лет, хотя недавно он равнялся 33 годам. Но возраст — это далеко не единственное требование. На официальных сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов легко можно найти остальные.
Прежде всего вы должны быть гражданином РФ — обладатели вида на жительство или двойного гражданства отсеиваются сразу.
Высшее образование подойдёт не каждое, а исключительно по инженерным, лётным или научным специальностям. Хотя за всю историю пилотируемой космонавтики у нас был только один космонавт-учёный биолог. Это Сергей Рязанский, который во втором своём полёте даже был командиром экипажа корабля “Союз”.
С гражданством и образованием разобрались, идём дальше. Если вы хорошо разбираетесь в истории пилотируемой космонавтики, говорите на иностранных языках, имеете опыт работы от трёх лет, и при этом вы космически здоровы, выносливы, сильны, быстры и ловки, то вполне можете попробовать свои силы и подать заявку на прохождение отбора в отряд космонавтов. С одной лишь оговоркой — если такой набор в ближайшее время будет объявлен (что бывает далеко не каждый год).
Не будем забывать и об антропометрии. Здесь тоже есть определённые требования. Пилот должен весить от 50 до 90 кг, обладать при этом размером ступни не более 46 размера, рост в положении сидя от 80 до 99 см, а ширина бёдер в том же положении до 41 см.
Все так? Тогда, в принципе, вы подходите. Правда, ещё обратят внимание на обхват груди, поперечный размер плечевой области и даже на расстояние между углами подмышечных впадин.
Если говорить о росте, то сейчас требования стали немного мягче. Например, рост космонавта Анатолия Иванишина 182 см. И тем не менее не он является самым высоким из всех, летавших на наших “Союзах”. Пальму первенства здесь удерживает итальянский астронавт Паоло Несполи — целых 188 см! Правда, специалисты уверены, что для космических полётов лучше всё-таки “подбирать более или менее миниатюрных людей”.
Главное — здоровье!
Теперь медицина. Здесь всё чрезвычайно серьёзно. Существует так называемое “расписание болезней” и межведомственные документы, которые регламентируют допустимые параметры и определяют, какие исследования необходимо проходить при поступлении в отряд. Сначала претенденту придётся пройти первичное медицинское обследование. Если врачебно-экспертная комиссия Центра подготовки космонавтов после рассмотрения меддокументов “даёт добро”, то следует приглашение на новый (очный) этап медицинского отбора.
Сколько это займёт времени? По словам медиков ЦПК, “если человек не имеет никаких отклонений в состоянии здоровья, то вполне можно уложиться за три недели и пройти все исследования, тесты, в том числе и нагрузочные, высокотехнологичные обследования”. Никаких отличий в требованиях, предъявляемых к мужчинам и женщинам при прохождении медицинского отбора, нет. Ведь неблагоприятные факторы космического полёта одинаково воздействуют на человека вне зависимости от пола. А значит и требования должны быть одинаковыми.
Согласно статистике из ста человек только троим удаётся пройти первичный медицинский отбор. Вам кажется, что это низкий показатель? Отнюдь! Требования к состоянию здоровья будущих профессиональных космонавтов невероятно высокие. Ведь перед ракетно-космической отраслью стоит задача не только запустить человека в космос и предоставить ему возможность проработать, но и вернуться без ущерба для состояния здоровья.
Социальная благонадёжность
Итак, медицинская комиссия не обнаружила у вас никакого изъяна, собеседование вы тоже успешно прошли. Могут ли вам отказать? Вполне, если вы не соответствуете социальным требованиям. Например, вы были замечены в правонарушениях, злоупотребляете алкоголем или наркотиками, участвуете в запрещённых организациях, недостойно ведёте себя на работе, не выполняете свои служебные обязанности. В этом случае дорога в космонавты для вас закрыта. Не допустят к отбору и тех, в отношении кого ведётся уголовное преследование, у кого есть неснятая (непогашенная) судимость и тех, кто нарушил законодательство Российской Федерации по защите государственной тайны.
Как видите, список требований огромный. Но если вы им соответствуете, то дерзайте! Хотя, если вам посчастливится, и вы всё-таки пройдёте через жесточайшее сито отбора, это отнюдь не будет являться гарантией вашего “полёта к звёздам”. Интересно узнать, сколько длится подготовка профессионального космонавта к первому полёту и что она в себя включает? Расскажу об этом в следующий раз.
Юлия Новицкая