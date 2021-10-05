Портрет космонавта

Возраст претендентов не должен превышать 35 лет, хотя недавно он равнялся 33 годам. Но возраст — это далеко не единственное требование. На официальных сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов легко можно найти остальные.

Прежде всего вы должны быть гражданином РФ — обладатели вида на жительство или двойного гражданства отсеиваются сразу.

Высшее образование подойдёт не каждое, а исключительно по инженерным, лётным или научным специальностям. Хотя за всю историю пилотируемой космонавтики у нас был только один космонавт-учёный биолог. Это Сергей Рязанский, который во втором своём полёте даже был командиром экипажа корабля “Союз”.

С гражданством и образованием разобрались, идём дальше. Если вы хорошо разбираетесь в истории пилотируемой космонавтики, говорите на иностранных языках, имеете опыт работы от трёх лет, и при этом вы космически здоровы, выносливы, сильны, быстры и ловки, то вполне можете попробовать свои силы и подать заявку на прохождение отбора в отряд космонавтов. С одной лишь оговоркой — если такой набор в ближайшее время будет объявлен (что бывает далеко не каждый год).

Не будем забывать и об антропометрии. Здесь тоже есть определённые требования. Пилот должен весить от 50 до 90 кг, обладать при этом размером ступни не более 46 размера, рост в положении сидя от 80 до 99 см, а ширина бёдер в том же положении до 41 см.

Все так? Тогда, в принципе, вы подходите. Правда, ещё обратят внимание на обхват груди, поперечный размер плечевой области и даже на расстояние между углами подмышечных впадин.

Если говорить о росте, то сейчас требования стали немного мягче. Например, рост космонавта Анатолия Иванишина 182 см. И тем не менее не он является самым высоким из всех, летавших на наших “Союзах”. Пальму первенства здесь удерживает итальянский астронавт Паоло Несполи — целых 188 см! Правда, специалисты уверены, что для космических полётов лучше всё-таки “подбирать более или менее миниатюрных людей”.