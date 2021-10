Политкорректность или полиция мысли?

Начиналось-то всё хорошо: политкорректность, в основном, касалась лингвистики и продвигалась через неё же. Да и цели, как обычно, вначале были благие: не допустить хотя бы вербального оскорбления тех, кто, по мнению борцов за все хорошее против всего плохого, нуждался в защите. Но, как говорит мой друг и выдающийся публицист Алексей Алешковский: идеалисты обычно — не те люди, которые живут в соответствии с собственными идеалами, а те, кто искренне полагает, что в соответствии с ними должна быть обустроена жизнь других. Вот идеалисты и взялись за дело.

Дабы избежать табуированных слов, их заменяли на новые, которые, со временем, тоже становились запретными. Психолингвист Стивен Пинкер годом раньше Крау назвал это “беговой дорожкой эвфемизмов”.

Посмотрим на США. Обозначение nigger (мы видим его через слово в оригинале “Приключений Тома Сойера”) — нормальное обозначение чернокожих в позапрошлом веке, ставшее оскорбительным в 90-е годы века прошлого. Его последовательно заменяли на colored, black, people of color, African American. Сейчас легитимны последние два, остальные оскорбительны. Вышеуказанную книгу вот-вот запретят, а самого Тома Сойера вычеркнут отовсюду и сотрут из памяти успевших прочесть. Pet (“домашний любимец”) становится animal companion и даже partner, а house plant (“домашнее растение”) — botanical companion. В слове греческого происхождения history феминистки усмотрели английское местоимение his (его). История женщин должна называться herstory (her — её). Канализационный люк manhole уже называется utility hole (служебное отверстие).

Замечу, кстати, что исчезновение неполиткорректных слов из употребления в публичном пространстве никак не повлияло на употребление этих слов в жизни. Я уж молчу о том, что межрасовые, например, проблемы не исчезают по мановению волшебного языка. Как принято говорить в России: жопа есть, а слова нету.

Но довольно с нас языковой гимнастики. Благие — изначально — намерения, как обычно, привели нас в ад.