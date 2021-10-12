Политкорректность или полиция мысли?

Понятие “политкорректность” по одной из версий родилось в американских академических кругах, а затем в 1975 году его ввела в оборот Карен де Крау, президент Национальной организации в защиту прав женщин. Сначала всё касалось вербальных ограничений: исключить высказывания, задевающие права или чувства любого другого человека.

Впрочем, это словосочетание использовалось задолго до Карен де Крау политиками разных убеждений: от американских коммунистов до немецких нацистов. Ещё в 1934 году газета “The New York Times” писала о том, что в Германии слово дают только тем журналистам, которые, по мнению властей, политически корректны.

Не хочу тут вспоминать закон Годвина и в самом начале статьи проводить параллели между нынешней “полицией политкорректного мышления” (термин не мой — он вполне в обиходе в США и означает, фактически, охоту на тех, кого можно загнать в гетто новых норм морали) и нацистами, но сравнения напрашиваются. Любимый аргумент защитников “новой этики” звучит так: “А что такого?”. Никого же за убеждения в тюрьмы не сажают, в печах не сжигают, подумаешь, уволили с работы за убеждения, вычеркнули отовсюду, фильмы и книги убрали с глаз долой — не за преступление, а лишь за предположение, что оно могло быть когда-то совершено, за несогласие с генеральной линией приверженцев новой этики, да просто за мысль, которую “снежинки” не способны понять.

Я, кстати, вообще отказался бы от термина, который мы сегодня обсуждаем, ибо за последние 30 с лишним лет это словосочетание утратило свой изначальный смысл.

Более подходящим мне представляется термин “моральный запрет” — то есть общественный консенсус о неприемлемости некоторых слов и действий в современном мире с нерукопожатностью в виде кары за содеянное. Это — точка равновесия, удобная для всех: “Мы не соблюдаем ваши “нормы” — вы в ответ не подаёте нам руку (но нам на это плевать)”.

Однако, думаю, что и этот термин устарел, и ситуация безвозвратно изменилась: пресловутая вербальная политкорректность превратилась в новую этику, “культуру отмены” и прочую полицию мыслей.

За последние годы эволюция понятия политкорректности прошла путь от “нельзя говорить” до “нельзя шутить”, а затем совершила прыжок и до “нельзя думать”. И наказанием за нарушение правил, которые придумали “люди с хорошими лицами”, служит не обыденное уже неподавание руки, а полное вычеркивание “провинившегося” из общественной, политической и культурной жизни.