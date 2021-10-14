Политкорректность: барабаны революции

Однако вернёмся к покаянию и коленопреклонению. Забавно, что основными носителями идеи покаяния выступают обычно обладатели тех самых привилегий: образованные белые обеспеченные (кто сказал: “зажравшиеся”?) представители либеральной интеллигенции, — те, что призывают каяться за чужие грехи. Они, кстати, ни в чём каяться сами не собираются. Я сейчас не про символические жесты, а про настоящее осознание собственной вины.

Они считают в чём-то виноватыми себя или своих предков? Так пусть и каются на здоровье — кто им мешает, но другие-то причём? Это, кстати, не только к Штатам с их рабовладением относится, — либеральная интеллигенция вообще обожает призывать к всеобщему покаянию, это веяние докатилось и до потомка знаменитого одесского революционера-палача с призывами “отмолить” грехи своего деда. При этом от собственных привилегий, от дедов доставшихся, они отказываться не собираются: ни от квартирки в центре, ни от прочих “плюшек”…

У меня вот деды и прадеды никаких революций не совершали. Рабов из Африки, что логично, тоже не возили. Единственная полученная мной по наследству от прадедов привилегия — не в черте оседлости я нынче живу. Может, мне за это покаяться или за черту — вернуться? Мои предки её поменяли на коммунальную квартиру в полуподвальном этаже, а не на работу палачами в подвалах Лубянки, да и высылкой народов не руководили. Так что нет у меня привилегий. И каяться мне надо совсем за другое, но это уже совсем личное.

Мало что так отпугивает в людях, как звериная серьёзность по отношению к себе. Хуже только, когда люди становятся прошенными или непрошеными защитниками “обездоленных” — от воображаемых, зачастую, угроз. Как говорится, самые большие ханжи — это завязавшие шлюхи и алкоголики. По аналогии скажу: самые отвратительные ханжи и лицемеры — те, кто не отказываясь вовсе от своих привилегий, требуют от других подобного же, но отказа.

Мне кажется, что любую идею полезно довести до абсурда. Вы хотите покаяться перед индейцами? Кстати, особых призывов к такому роду покаянию я не слышал, может, просто внимания не обращал… Не проблема! Передавайте им свои привилегии, свою одежду, кошельки и мотоцикл, а себе берите одеяла с оспой, в которые ваши предки заботливо укутывали индейцев, и назад, в Европу. Вы хотите извиниться перед потомками рабов? Тоже хорошо! Но тут мало коленопреклонения, мало им, как говорят на Брайтоне “ноги мыть и ту воду затем пить”. Мне кажется, честнее будет их отправить обратно в Африку. Ах, не хотят? Погромы милее? Ну, не повезло вам с народом. Вставайте с колен и вперёд — работать.

Самое главное во всей этой движухе — вместо решения огромного количества реальных экономических и социальных проблем и противоречий современного общества нам предлагается целовать кому-то ноги в знак покаяния.

И напоследок: президент Совета по глобальной стратегии США в 1980-е годы Реймонд В. Райен в своём труде “Исторические корни “политической корректности”” высказал версию, что этот процесс — преддверие революции, воплощение идей “критической теории” Франкфуртской школы: