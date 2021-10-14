Политкорректность: барабаны революции

Чума политкорректности
Года два назад даже “New York Post” назвала происходящее в стране “чумой политкорректности”. Минные поля расширялись, общество становилось всё нетерпимее, враждебность против традиционалистов необычайно усиливалась. Неосторожность приводила к увольнению с волчьим билетом, судам, травле в СМИ. Появился термин cryptoconservative (“тайный консерватор”). Возникли тысячи карающих объединений, активисты которых получили название crybully (плаксы-задиры) и social justice warrior (воюющие за социальную справедливость).
Недоучки, неспособные осознать всю сложность, абсурдность, трагичность и противоречивость жизни, решили её несколько упростить. Люди, неспособные к сложным умозаключениям, решили привести всё к своему общему знаменателю. Как говаривал русский писатель Владимир Березин: “Борьба с причиной зла, за невозможностью победить саму причину, превратилась с борьбой со всем, до чего только можно дотянуться”. Борьба с полицейским насилием превратилась в коленопреклонение перед всеми потомками рабов и призывы к покаянию. Борьба с мужским доминированием и sexual harassment привела к тому, что мужчины в продвинутых странах скоро добровольно наденут на себя паранджу, ибо уже боятся поднять глаза на женщин. Об этом ли мечтали первые феминистки? Надеюсь, что нет. А вот представительницы движения “me too”, кажется, мечтали именно об этом. Да ещё о том, чтобы монетизировать свою борьбу.
Кстати, о современном феминизме. Он украл название у прежнего движения. В 1960-е годы женщин уравняли в правах, и потребность в нём отпала. Теперешние феминистки воюют с “патриархатом” и доходят до потрясающих идей: что гетеросексуальный секс, например — изнасилование. Slut walks (марши шлюх) — тоже борьба с изнасилованием.
Причины такого превращения, как мне представляется, в первую очередь экономические: всему виной рост экономики в целом и потребления — в частности. Уничтожение культурных, национальных, религиозных и половых различий ведет к унификации рынков труда и сбыта. Феминизм разрушает традиции моногамной семьи, зато предоставляет работодателям миллионы свободных от этих уз женщин. Обезличивание товара и места его продажи ведёт к снижению себестоимости.
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Покаяние фарисеев
Однако вернёмся к покаянию и коленопреклонению. Забавно, что основными носителями идеи покаяния выступают обычно обладатели тех самых привилегий: образованные белые обеспеченные (кто сказал: “зажравшиеся”?) представители либеральной интеллигенции, — те, что призывают каяться за чужие грехи. Они, кстати, ни в чём каяться сами не собираются. Я сейчас не про символические жесты, а про настоящее осознание собственной вины.
Они считают в чём-то виноватыми себя или своих предков? Так пусть и каются на здоровье — кто им мешает, но другие-то причём? Это, кстати, не только к Штатам с их рабовладением относится, — либеральная интеллигенция вообще обожает призывать к всеобщему покаянию, это веяние докатилось и до потомка знаменитого одесского революционера-палача с призывами “отмолить” грехи своего деда. При этом от собственных привилегий, от дедов доставшихся, они отказываться не собираются: ни от квартирки в центре, ни от прочих “плюшек”…
У меня вот деды и прадеды никаких революций не совершали. Рабов из Африки, что логично, тоже не возили. Единственная полученная мной по наследству от прадедов привилегия — не в черте оседлости я нынче живу. Может, мне за это покаяться или за черту — вернуться? Мои предки её поменяли на коммунальную квартиру в полуподвальном этаже, а не на работу палачами в подвалах Лубянки, да и высылкой народов не руководили. Так что нет у меня привилегий. И каяться мне надо совсем за другое, но это уже совсем личное.
Мало что так отпугивает в людях, как звериная серьёзность по отношению к себе. Хуже только, когда люди становятся прошенными или непрошеными защитниками “обездоленных” — от воображаемых, зачастую, угроз. Как говорится, самые большие ханжи — это завязавшие шлюхи и алкоголики. По аналогии скажу: самые отвратительные ханжи и лицемеры — те, кто не отказываясь вовсе от своих привилегий, требуют от других подобного же, но отказа.
Мне кажется, что любую идею полезно довести до абсурда. Вы хотите покаяться перед индейцами? Кстати, особых призывов к такому роду покаянию я не слышал, может, просто внимания не обращал… Не проблема! Передавайте им свои привилегии, свою одежду, кошельки и мотоцикл, а себе берите одеяла с оспой, в которые ваши предки заботливо укутывали индейцев, и назад, в Европу. Вы хотите извиниться перед потомками рабов? Тоже хорошо! Но тут мало коленопреклонения, мало им, как говорят на Брайтоне “ноги мыть и ту воду затем пить”. Мне кажется, честнее будет их отправить обратно в Африку. Ах, не хотят? Погромы милее? Ну, не повезло вам с народом. Вставайте с колен и вперёд — работать.
Самое главное во всей этой движухе — вместо решения огромного количества реальных экономических и социальных проблем и противоречий современного общества нам предлагается целовать кому-то ноги в знак покаяния.
И напоследок: президент Совета по глобальной стратегии США в 1980-е годы Реймонд В. Райен в своём труде “Исторические корни “политической корректности”” высказал версию, что этот процесс — преддверие революции, воплощение идей “критической теории” Франкфуртской школы:
“В Америке сейчас преобладает чуждая система убеждений, взглядов и ценностей, известная как политкорректность. Она стремится навязать единообразие мысли и поведения всем американцам и поэтому носит тоталитарный характер. Она уходит своими корнями в идеологию марксизма, которая требует радикальной инверсии преобладающей традиционной культуры для достижения социальной революции”.
Ну что, вы ещё жаждете революции? Тогда она идёт к вам. И, увы, к нам.