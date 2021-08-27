Почему победил “Талибан”? Причины поражения афганской армии

Ну и конечно, не забудьте минус сотрудничества с оккупантами. Американцев в Афганистане ненавидят, и что меня поражало — эта ненависть была свойственна и офицерам афганской армии, каковую они финансировали, тренировали и оснащали. “Это сволочи, — откровенничал со мной полковник правительственных войск в Кабуле. — Я служу им только потому, что мне нужны деньги”. Доллары афганцы брали охотно, но “руку дающую” откровенно презирали. В советское время в рядах армии Афганистана воевало много идейных коммунистов — по этой причине режим Наджибуллы в Кабуле сражался ещё три года после ухода “ограниченного контингента” СССР. А власть правительства, поддерживаемого США, накрылась ещё до (!) полного вывода американских солдат из Афганистана. “Американцы создавали афганские дивизии, словно действовали на Западе, — объяснял мне журналист из Кабула Аманулла Абдулла. — Деньги, оружие, экипировка — и солдат готов. Они совсем забыли про идеологию, а без неё очень сложно убедить сражаться. Если ты с Америкой, какой ты защитник ислама?”. Президент Афганистана Ашраф Гани (избранный ни разу не демократически — явка на последних выборах составила… 19 %, и даже эти цифры жесточайше притянули за уши) с 1977 по 2001 год жил в США, был американским гражданином и новых реалий афганской жизни не знал. Зато прекрасно умел тащить казённое бабло — с чемоданами денег он и покинул республику.

Короче говоря, ничего удивительного в августовском блицкриге “Талибана” нет.

Удивительно лишь то, как проамериканская хунта сумела продержаться целый месяц.