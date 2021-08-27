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Почему победил “Талибан”? Причины поражения афганской армии

Доллары, идеология, ненависть
Талибан
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Молниеносное августовское наступление талибов, когда оборванцы и босяки с кустарными АК-47 захватили столицу Афганистана, застало многих врасплох — в том числе и меня. Я был уверен, что к Рождеству “Талибан” (организация запрещена в Российской Федерации) будет пировать в Кабуле, однако крушение проамериканского режима в стране оказалось куда более позорным и стремительным. Центры афганских провинций без единого выстрела вставали на колени перед боевиками, армия целыми батальонами сдавалась в плен, население рукоплескало захватчикам. Но почему же так произошло? По заявлениям Пентагона, афганских солдат тренировали лучшие специалисты НАТО, им платили высокие для Афганистана зарплаты, Запад оснащал их новейшей боевой техникой. И каким образом тогда 75 000 талибов за месяц разогнали 300 000 военнослужащих республики? Всё оказалось далеко не так славненько, как оно выглядело в эфирах CNN. Три года назад в Кабуле охранявшие мой отель полицейские предложили мне принести в номер шашлык и плов из соседнего кафе, взяв за доставку всего 100 афгани (меньше 100 рублей). “У вас что, денег мало?” — удивился я. “Да, — ответил афганский “мент”. — Я полгода зарплату не получал”.

Привыкли клянчить бабло

Жалованье военного на службе проамериканских властей Афганистана составляло $250 в месяц. Зачастую солдаты и этих денег не видели — их расхищали и “прокручивали” командиры, задержки зарплат на 6-10 месяцев (а то и больше) были нормой. Афганские офицеры в беседах со мной не скрывали, что внедорожники “хамви” списываются как “подорванные талибами”, и продаются со складов… самим талибам. Чего уж там — разворовывались даже деньги на сооружение военных объектов: на бумаге база была, а в реальности её вообще не начинали строить. Особо популярны были “мёртвые души” — численность солдат в подразделениях армии Афганистана завышалась, но командиры исправно получали на них деньги. Проверить это никто не мог — по отчётам всё было в порядке: дотошного проверяющего из Кабула иногда убивали, списывая гибель на диверсию талибов. “Талибан” же платил своим новобранцам $100 в месяц, зато стабильно, а в случае смерти “комбатанта” его семья получала от боевиков пожизненную пенсию — невысокую, но в условиях нищего Афганистана и это практически счастье. За доллары в стране возможно многое, практически всё. Так в Кабуле с меня постоянно вымогали за съёмку деньги афганские военные — типа, у тебя печать на удостоверении не та, кинь хотя бы пять баксов за фотографию. Уже тогда я подумал, что столь бравые бойцы разбегутся при первых же выстрелах: они привыкли клянчить бабло, а не воевать.

Худосочные армейские цыплята

Американские спецслужбы ещё 10 лет назад давали информацию о том, что “Талибан” предлагает гигантские суммы (до $100 000) за переход афганских генералов на свою сторону. Именно так сейчас и случилось — часть командующих крупными войсковыми группировками Афганистана оказались подкуплены и сложили оружие, часть уговорили сдаться старейшины (также профинансированные талибами) — во избежание кровопролития. В 2006-м году я был в командировке на базе Баграм, где американцы создавали новую афганскую армию. Выглядело это приблизительно так, словно цыплят тренируют сражаться с волками — будущие солдаты были худосочны, пугливы и пребывали в упадническом настроении. Немудрено, что дезертирство из полков и дивизий Афганистана приняло угрожающие масштабы ещё до вывода американцев: оттуда бежали (порой — с оружием в руках) десятки тысяч человек каждый год. Это объясняет, почему и в прежние времена талибы запросто, в лёгкую занимали столицы провинций за пару часов (например, Кундуз), и выбивали их оттуда с трудом лишь с помощью воздушных ударов НАТО.

Налоги, убийства, пропаганда

Откуда же талибы брали средства? Вопреки представлению о “Талибане” как о банде придурков с ржавыми автоматами, эта организация умеет делать деньги не хуже Уолл-стрита. У них достаточно пожертвований от спонсоров из Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ — как от крупного бизнеса, так и от политиков и, возможно, от спецслужб. По данным “Би-би-си”, в 2020 году талибы собрали в качестве “налогов” на контролируемых ими территориях (с владельцев мелких лавочек и ремесленников) $464 миллиона. В отличие от афганских офицеров, командиры боевиков деньги не разворовывали (иначе следовала страшная кара в виде смертной казни) — все собранное шло на новые вооружения. Самое смешное, что афганский бизнес… приветствовал приход талибов. “Я не буду огорчаться, если правительство падёт, — спокойно говорил мне хозяин крупной строительной фирмы в Кабуле. — У “Талибана” налоги меньше, три шкуры они не дерут, взятки не требуют. В мечеть пожертвуешь, на какое-то время от выплат освобождают”. И да, пропаганда у “Талибана” поставлена прекрасно, слова с делом не расходились. Едва боевики принялись конкретно убивать лётчиков, воевавших в ВВС Афганистана, бомбардировки стали реже и реже — рисковать жизнью своей и близких никто из пилотов не желал. Раньше талибы расстреливали пленных правительственных солдат, теперь же они отпускали их домой — “рассказывайте, сдаваться безопасно”. “Сарафанное радио” сработало отлично.

Доллары, идеология и ненависть

Ну и конечно, не забудьте минус сотрудничества с оккупантами. Американцев в Афганистане ненавидят, и что меня поражало — эта ненависть была свойственна и офицерам афганской армии, каковую они финансировали, тренировали и оснащали. “Это сволочи, — откровенничал со мной полковник правительственных войск в Кабуле. — Я служу им только потому, что мне нужны деньги”. Доллары афганцы брали охотно, но “руку дающую” откровенно презирали. В советское время в рядах армии Афганистана воевало много идейных коммунистов — по этой причине режим Наджибуллы в Кабуле сражался ещё три года после ухода “ограниченного контингента” СССР. А власть правительства, поддерживаемого США, накрылась ещё до (!) полного вывода американских солдат из Афганистана. “Американцы создавали афганские дивизии, словно действовали на Западе, — объяснял мне журналист из Кабула Аманулла Абдулла. — Деньги, оружие, экипировка — и солдат готов. Они совсем забыли про идеологию, а без неё очень сложно убедить сражаться. Если ты с Америкой, какой ты защитник ислама?”. Президент Афганистана Ашраф Гани (избранный ни разу не демократически — явка на последних выборах составила… 19 %, и даже эти цифры жесточайше притянули за уши) с 1977 по 2001 год жил в США, был американским гражданином и новых реалий афганской жизни не знал. Зато прекрасно умел тащить казённое бабло — с чемоданами денег он и покинул республику.

Короче говоря, ничего удивительного в августовском блицкриге “Талибана” нет.

Удивительно лишь то, как проамериканская хунта сумела продержаться целый месяц.

Георгий Зотов

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