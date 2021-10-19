Остановить психопата: как опыт других стран поможет предотвратить новые “Колумбайны”

Сложно описать чувства, которые возникают у любого психически здорового человека, когда по телевизору вновь сообщают новости о массовом убийстве в школе. Ярость, страх, отчаяние — все эти эмоции мы переживаем каждый раз, когда очередной психопат решает напасть на беззащитных детей.

Психика человека устроена так, что мы не можем спокойно анализировать такие события. Исторически, любая опасность, с которой мы сталкивались, обычно угрожала непосредственно нам, и потому немедленная реакция была необходимой и спасительной. Но сейчас, в XXI веке, древние инстинкты играют с нами злую шутку.

Ведь опасности, о которых нам непрерывно вещают телевиденье и интернет, часто не грозят лично нам. Но мозг реагирует на них так же, как когда-то реагировал на саблезубого тигра, который ломился в нашу пещеру.

Мы просто не можем абстрагироваться от “далёких” опасностей и, услышав об угрозе, теряем покой и начинаем лихорадочно думать: “ну надо что-то делать! Надо же срочно что-то делать! Запретим оружие! Поставим по роте солдат в каждом школьном дворе! Заставим психологов читать все школьные сочинения, чтобы выявить психов!”

Но для поиска решения нужна холодная голова и трезвый анализ всех факторов. Страх и беспокойство не рождают системных, продуманных решений.

Поэтому сейчас, когда уже прошло немного времени с момента трагедии в Казани и Перми, давайте задумаемся, как предотвратить и остановить психопата, который готовится убивать детей? Почему он это делает? Какие решения подсказывает международный опыт?