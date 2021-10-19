Остановить психопата: как опыт других стран поможет предотвратить новые “Колумбайны”

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Часть 1. Как предотвратить?
Сложно описать чувства, которые возникают у любого психически здорового человека, когда по телевизору вновь сообщают новости о массовом убийстве в школе. Ярость, страх, отчаяние — все эти эмоции мы переживаем каждый раз, когда очередной психопат решает напасть на беззащитных детей.
Психика человека устроена так, что мы не можем спокойно анализировать такие события. Исторически, любая опасность, с которой мы сталкивались, обычно угрожала непосредственно нам, и потому немедленная реакция была необходимой и спасительной. Но сейчас, в XXI веке, древние инстинкты играют с нами злую шутку.
Ведь опасности, о которых нам непрерывно вещают телевиденье и интернет, часто не грозят лично нам. Но мозг реагирует на них так же, как когда-то реагировал на саблезубого тигра, который ломился в нашу пещеру.
Мы просто не можем абстрагироваться от “далёких” опасностей и, услышав об угрозе, теряем покой и начинаем лихорадочно думать: “ну надо что-то делать! Надо же срочно что-то делать! Запретим оружие! Поставим по роте солдат в каждом школьном дворе! Заставим психологов читать все школьные сочинения, чтобы выявить психов!”
Но для поиска решения нужна холодная голова и трезвый анализ всех факторов. Страх и беспокойство не рождают системных, продуманных решений.
Поэтому сейчас, когда уже прошло немного времени с момента трагедии в Казани и Перми, давайте задумаемся, как предотвратить и остановить психопата, который готовится убивать детей? Почему он это делает? Какие решения подсказывает международный опыт?
15 минут славы
Можно долго рассуждать о причинах, толкающих людей на массовые убийства, но на одну тенденцию последних десятилетий стоит обратить особое внимание. Слава всегда была синонимом успеха. Традиционно, в любом обществе слава была привязана к достижениям: известный певец, популярный писатель, знаменитый поэт, заслуженный врач.
Но в наше время, всё чаще, увидев очередную знаменитость, становится тяжело ответить на вопрос — кто он? Чем он знаменит? Дурацкими танцами? Жестокими розыгрышами? Скандалами из личной жизни?
И многие дети, понимая это, стремятся к славе как к самоцели, не заботясь о том, какой именно славы добиваются. И даже если вы подросток с нездоровой психикой, которого отвергает социум — вы всё равно часть этого социума и, скорее всего, жаждете славы.
А рецепт всероссийской славы прост — достаточно устроить нападение на школу, и ваше имя станет известно миллионам. Жизнь внезапно обретёт смысл, и на пару недель забитый психопат станет настоящей звездой, с сотнями поклонниц, фан-клубами и неизменными папарацци.
Хватит делать психопатов и убийц знаменитостями. Получается, что можно запретить журналистам упоминание террористических организаций, но, когда очередной маньяк “приходит к славе”, новости о нём льются из каждого таблоида, и с каждого телевизионного, YouTube- и Телеграм-канала.
Журналисты должны понимать, что в погоне за хайпом они воспитывают следующего убийцу, который знает, что ему не откажут в “пятнадцати минутах славы”.
В то же время, огромное значение имеет и вторая проблема — предотвращённое массовое убийство вообще не становится инфоповодом. Кто из вас, уважаемые читатели, слышал о Джеке Вилсоне, который одним точным выстрелом нейтрализовал убийцу, ворвавшегося в церковь городка White Settlement 29 декабря 2019 года?
Видеозапись нападения на церковь в Техасе
А ведь история Джека Вилсона — единственная из череды подобных, получившая хоть какую-то огласку. Немало массовых убийств предотвращаются каждый год, но для СМИ это совершенно не интересно — нет трупов, нет и инфоповода. А ведь именно таких людей как Вилсон, а вовсе не убийц-психопатов, стоит делать знаменитыми.
Конечно, одно изменение информационной повестки не предотвратит массовые убийства. Они случались и в СССР, где любая информация о таких трагедиях была засекречена (например, 11 февраля 1958 года комсорг строительной школы в рабочем поселке Лямино Михаил Целоусов расстрелял семерых учащихся школы и ранил шестерых). Происходили массовые убийства и до появления телевиденья и интернета, и мало кто помнит, что самое крупное массовое убийство в школе в США было совершено вообще без применения огнестрельного оружия.
Речь о чудовищной трагедии в школе “Бат”, произошедшей в США в 1927 году. Тогда 55-летний террорист в одиночку убил 44 и ранил 58 человек, большинство из них были дети, учившиеся в средней школе, 9-12 лет.
Всю бойню он устроил, не сделав ни единого выстрела. Оружием послужила взрывчатка, которую психопат заложил в здании школы и привёл в действие после убийства своей жены.
Джек Вилсон
К сожалению, этот случай мало известен, поскольку не вписывается в простую картину мира, которую так любит большинство журналистов. Убийцей может стать не только один из детей, но и совершенно посторонний человек. Школа “Бат” и теракты 2011 года в Норвегии стали печальными примерами нападения на детей “извне”, но выводы из этого никто не сделал.
Массовые убийства происходят и в странах, где владение оружием запрещено для граждан — в Китае за последние десять лет произошло более двадцати (!) нападений на школы, в основном с холодным оружием. В Норвегии 13 октября 2021 террорист убил пять человек, стреляя из лука. Однако эти случаи редко придаются серьёзной огласке, ведь политикам непросто использовать их в своих интересах.
А вот в США массовые убийства стали невероятно политизированными, и СМИ с удовольствием подгоняют события под навязшую в зубах “повесточку”. 7 октября 2021 года Тимоти Симпкинс пришёл в школу и расстрелял четырёх человек, трёх детей и учителя. Через два дня он уже был на свободе, выйдя под залог в $75 000, и веселился на устроенной в честь него вечеринке.
Что отличает этот случай от других? По случайности, Тимоти никого не убил, а только тяжело ранил, но главное, конечно, “бедный” Тимати относится к “угнетённой” группе людей. По мнению большинства американских СМИ, несчастный афроамериканский ребёнок лишь защищался от “буллинга”, и, конечно же, вина за произошедшее лежит исключительно на обществе.
Политизация таких трагедий только мешает справиться с проблемой, и к славе, которую получает любой массовый убийца, добавляется элемент возможной безнаказанности.
Окончание следует
Владимир Онокой