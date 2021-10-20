Остановить психопата: как опыт других стран поможет предотвратить новые “Колумбайны”

В этих условиях необходимо подумать о второй составляющей школьной безопасности. Превентивными мерами предотвратить нападение на школы не удастся. Предотвращение — это всегда лишь часть необходимых действий.

Без продуманных и эффективных мер физической защиты любой план по обеспечению безопасности превращается в фикцию, и разваливается, как только преступник приступает к решительным действиям.

Позвольте задать вам один вопрос, уважаемый читатель. Когда безумный ребёнок приходит в школу и стреляет в своих одноклассников, какова обычно реакция общества?

“Учителя должны были догадаться. Школьный психолог должен был его вычислить. Наверное, его обижали одноклассники. Родители виноваты… Надо у всех отобрать оружие…”

А теперь замените этого ребёнка с ружьём на террориста, пришедшего в школу с тем же намерением. Может он член крупной террористической организации, а может у него личный политический мотив, неважно. Представьте, какая будет реакция?

Никто не будет обвинять учителей, психологов, родителей террориста. Вопросы будут только к тем, кто отвечает за безопасность в обществе в целом и в школе в частности.

Тем не менее, с точки зрения обеспечения мер физической безопасности обе ситуации совершенно идентичны. Когда на пороге школы появляется потенциальный убийца, слишком поздно думать о том, как его воспитали, что у него в голове и как к нему в детстве относились другие ребята в песочнице.

Нападающего надо нейтрализовать — максимально быстро и эффективно. И это может сделать только человек с оружием. Кем будет этот человек?

Начнём с израильского подхода, который любят приводить в пример. В Израиле любая школа, в которой учатся более 100 детей, должна иметь одного вооружённого охранника. Охранник этот — гражданский человек, работающий на частную компанию. Полиция лишь осуществляет контроль и координацию действий, но не предоставляет своих сотрудников для охраны.

Естественно, такие охранники получают небольшую зарплату, в массе своей не отличаются выдающимися навыками и иногда совершают глупости — например, один особенно выдающийся “профессионал” застрелил электрика, который лез через школьный забор.

Однако в целом такой подход можно назвать эффективным. Нападений на школы в Израиле не случалось с 2002 года, и в этом нет ничего удивительного. Задача охраны в этом случае — сделать школу более трудной целью, чтобы террорист при выборе жертвы пошёл туда, где охраны нет вообще, и нет риска нарваться на вооружённое сопротивление.

Это жестокий принцип, но он неизменно работает в сфере безопасности — нельзя защититься от всего, но можно стать более сложной целью, чтобы выбор террориста пал на кого-то другого.

Альтернативный подход в частном порядке применяется в США. Уже упомянутый Джек Вилсон, который в 71 год смог одним точным выстрелом из своего пистолета остановить трагедию в Техасе, был обычным прихожанином церкви, которой сформировал группу добровольцев-охранников. Такой подход позволяет решить проблему на местном уровне, без привлечения госфинансирования и бюрократии.