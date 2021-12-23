Война за беспилотное небо

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От редакции.
22 декабря на сайте российской компании “Кронштадт” появилось скромное и лаконичное сообщение следующего содержания: “Компания “Кронштадт” в Дубне создала Центр производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолётного и вертолётного типов. Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха АО “Кронштадт” и входящего в него АО “Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Фёдорова”.
Человек “не в теме”, скорее всего, на это сообщение и внимания не обратит, а напрасно! Дело в том, что “Кронштадт” отрапортовал ни много ни мало о постройке в РФ первого завода по производству ударных беспилотников. Если вспомнить, когда была опубликована информация о начале создания этого завода — апрель 2021, — то получается, что новое предприятие в Дубне возводилось по-настоящему рекордными темпами. Это наглядно демонстрирует, насколько большое значение беспилотным комплексам военного назначения уделяется сейчас военно-политическим руководством Российской Федерации.
А теперь перенесёмся в Турцию…
Турецкие конструкторы показали миру стальную пластину, которую с расстояния в 500 метров прожёг новый летающий дрон с 500 метров. И уже заявили, что это первый на планете летающий беспилотник с лазерной пушкой.
Итоги испытаний на военном полигоне состоялись накануне, квадрокоптер несколько раз поразил цель с 500, 300 и 10 метров, и каждый раз попадание было стопроцентным. Разработкой уже не первый год занимаются компании Tubitak и Asisgard при участии департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.
БПЛА может подниматься на высоту в 3 000 метров и будет использоваться для обезвреживания взрывчатых устройств, прокомментировал заместитель комиссара полиции страны Айкут Эроглу. Но в будущем беспилотник будет передан в армию, где уже используются БПЛА разных типов.
«Байрактар» всемогущий
Мировую известность благодаря конфликту в Нагорном Карабахе и Донбассе получил ударный беспилотник “Байрактар”, который производится серийно с 2014 года.
Оперативно-тактический БПЛА может нести на себе управляемые боеприпасы на расстояние до 150 километров и барражировать в воздухе до 24 часов. Разработкой летального аппарата занимается компания “Baykar Makina”.
И первое боевое крещение “Байрайтара” прошло в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне азербайджанской армии, которая технично уничтожала армянскую технику, создавая преимущество на поле боя. Много шума турецкий беспилотник навёл на линии разграничения в Донбассе, уничтожив артиллерийскую установку защитников Донецка. После этого Киев заявил, что готов и в дальнейшем использовать такую технику для борьбы с противником.
В начале декабря Bloomberg сообщил, что Украина заказала ещё 20 “Байрактаров” у Турции. Сколько на сегодняшний день БПЛА закупило Минобороны Незалежной — неизвестно. Зато известно, что сотрудничество двух стран продолжается. По заявлению советника Зеленского Алексея Арестовича, на территории Украины даже началось строительство завода, где по лицензии будут производить “Байрактары”.
Прошлым летом Турция представила новую версию “Байрактара”: она мощнее и на подвесы могут также устанавливаться крылатые ракеты Roketsan SOM. Новый БПЛА может выполнять как боевые задачи, так и разведывательные и наведение на цели.
В воздухе машина способна находиться до 24 часов и подниматься на высоту более 12 километров. Интеллектуальная начинка генерируется 6 встроенными компьютерами, а искусственный интеллект может выполнять задачи при блокировке связи.
Не “Байрактаром” единым
Но Турция может поставить ещё и разведывательный дрон, который в паре с ударным беспилотником улучшит точность попадания и скорость реакции.
Так, с 2017 года на вооружении наследников Османской империи стоит БПЛА ANKA (“Феникс”). Первая собственная разработка велась с 2004 года коллективом конструкторов в 180 человек. Дрон оснащён 155-килограммовым дизельным двигателем и может развивать скорость более 200 километров в час. На проект было потрачено $107 млн.
Двухмоторный винтовой ударный беспилотник TAI был представлен в 2019 году. Он способен нести 750 килограммов боеприпасов и подниматься на высоту до 7 000 метров. Но TAI уступает новому “Байрактару” по интеллектуальному оснащению: в случае потери связи он прекращает работу.
На модернизацию в ближайшие годы могут отправить и 10 БПЛА ANKA-S, принятые на вооружение в 2016 году. В планах турецких разработчиков — добиться, чтобы ударно-разведывательный реактивный беспилотник управлялся через спутники.
Боевое крещение ANKA-S, способного летать со скоростью до 200 км/ч на расстояние в 200 км, прошло на территории Сирии. Он разрабатывался для уничтожения живой силы и опорных пунктов курдов, с которыми Турция ведёт войну уже не первый год.
Русский ответ
После презентации турецкого лазерного квадрокоптера свой ударный беспилотник показала и российская “Объединённая авиастроительная компания”, которая входит в состав Ростеха.
Реактивный БПЛА С-70 “Охотник” показали на аэродроме в Новосибирске. Первая выкатка опытного образца проходила в присутствии представителей Минобороны и сотрудников конструкторского бюро “Сухой”, который и занимается созданием дрона.
Первые тестовые полеты “Охотника” состоялись ещё в 2019 году совместно с опытным образцом истребителя СУ-57. Главная особенность российского дрона — плоский реактивный двигатель, который снижает радиолокационную заметность машины.
По замыслу конструкторов, ударный БПЛА должен работать совместно с истребителем пятого поколения СУ-57, помогать лётчику выполнять боевые задачи, проводить разведку, а также уничтожать цели как на земле, так и в воздухе.
Эксперты говорят о том, что российские разработчики в будущем могут оснастить беспилотник и лазерным оружием “Пересвет”, который по эффективности в разы превосходит импортные аналоги. Звучит обнадеживающе, но неопределённо.
Как сообщил в конце ноября президент России Владимир Путин, на сегодняшний день на вооружении российской армии более 2 000 БПЛА. Вроде бы немало — но боевых ударных беспилотных летательных комплексов, подобных турецким, у нас пока нет. На сегодняшний день Россия использует беспилотники только как разведывательные машины. Объясняют отставанием страны на 7 лет в области производства боевых крылатых дронов. Но российские инженеры всё же работают над созданием такого типа вооружения и в ближайшие годы обещают настоящую революцию в этом направлении.
А когда эта статья уже была написана, в СМИ появилась информация о том, что 21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которое состоялось в Национальном центре управления обороной, Сергей Шойгу сообщил о завершении государственных испытаний беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта “Альтиус-РУ”.
Тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат “Альтиус” имеет два турбовинтовых двигателя. Размах крыла составляет 28,5 метра. Скорость аппарата 150–250 км/ч, потолок 12 километров, радиус боевого применения до 3,5 тысяч километров. Длительность полёта — 48 часов. Беспилотник может поднимать нагрузку до одной тонны.
Производством беспилотника занимается Уральский завод гражданской авиации, который также ведёт производство беспилотников “Форпост”. Поставка в войска первого комплекса с беспилотным летательным аппаратом “Альтиус-РУ” в ударном варианте была запланирована на осень 2021 года.
Артём Кол