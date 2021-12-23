Война за беспилотное небо

Турецкие конструкторы показали миру стальную пластину, которую с расстояния в 500 метров прожёг новый летающий дрон с 500 метров. И уже заявили, что это первый на планете летающий беспилотник с лазерной пушкой.

Итоги испытаний на военном полигоне состоялись накануне, квадрокоптер несколько раз поразил цель с 500, 300 и 10 метров, и каждый раз попадание было стопроцентным. Разработкой уже не первый год занимаются компании Tubitak и Asisgard при участии департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.

БПЛА может подниматься на высоту в 3 000 метров и будет использоваться для обезвреживания взрывчатых устройств, прокомментировал заместитель комиссара полиции страны Айкут Эроглу. Но в будущем беспилотник будет передан в армию, где уже используются БПЛА разных типов.