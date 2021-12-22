Новый год на орбите

Новогодние посылки мы собирали в космос два раза. И каждый раз делали это ещё в августе-сентябре. Ведь доставка всего необходимого на орбиту строго привязана к графику запуска грузовых кораблей “Прогресс”. Я помню, как над нами смеялись, когда в августе мы со старшей дочкой искали в книжных магазинах и на почте новогодние открытки. Так и не нашли. Пришлось воспользоваться “стратегическим” запасом — у меня всегда на всякий случай лежит по нескольку открыток к разным праздникам.

А во втором полёте мужа грузовик, который космонавты ждали в начале декабря, потерпел аварию. Кроме всего необходимого для обеспечения жизнедеятельности экипажа и станции, он должен был доставить ещё свежие овощи и фрукты к праздничному столу. Поэтому угощение было только консервированное. Кстати, чёрная икра на новогоднем столе тоже присутствовала, естественно, сублимированная.

Вообще, космический набор праздничных блюд существенно отличается от привычного нам земного. Никаких традиционных шампанского, оливье и селёдки под шубой. Хотя космонавты — ребята с выдумкой и хорошим чувством юмора. Поэтому они могут приготовить самый новогодний салат, используя те продукты, которые у них есть в наличии (омлет вместо яиц, зелёный горошек в молочном соусе, консервированный картофель, мне кажется, в виде пюре), а на пакетик с соком или лимонадом наклеить этикетку “Советское шампанское”.

В остальном же все атрибуты Нового года на станции присутствуют. Наряженная ёлка, праздничные гирлянды, колпаки Деда Мороза, носочки для подарков… Правда, игрушки на ёлке мягкие — из соображений техники безопасности ничего, что может разбиться, на орбиту отправлять нельзя.

Хорошо, что новогодние подарки для Олега и остальных ребят прилетели вместе с моим мужем на его “Союзе”. Нам тогда дополнительно выделили по полтора килограмма на каждую семью. Мы со старшей дочкой придумали отправить Олегу наши новогодние семейные фото (за разные годы) — для создания праздничного настроения. Он их потом взял с собой на Землю, и теперь они хранятся в нашем семейном архиве.

В канун Нового года я оба раза получала от Олега рекордное количество писем по электронной почте. Отправляясь в космическую командировку, муж каждый раз брал с собой наши семейные фотографии и снимки друзей и родственников. Он фотографировал их в “Куполе” (я уже рассказывала прошлый раз об этом моем любимом модуле) на фоне Земли и скидывал их мне. Получался невероятный, я бы даже сказала, сказочный новогодний подарок. А ещё Олег записывал видеопоздравления — также на фоне Земли. Всё это я потом отправляла адресатам. Вот такой у нас с ним был тандем космического Деда Мороза и земной Снегурочки.

А ещё каждый раз мы устраивали Олегу праздничные приватки (семейные видеоконференции). В первом полёте мы даже сделали из листа ватмана новогоднюю ёлочку, которую украсили мишурой, конфетами и игрушками. Спустя какое-то время нас попросили отдать её в Музей космонавтики в Калуге, где она сейчас и находится. Наши друзья, если там бывают, присылают нам фото.

На той приватке мы, так сказать, замаскировались под окружающий “новогодний ландшафт” — в ход пошли парики, маски, колпаки Деда Мороза. Ребята — кроме Олега там был ещё Женя Тарелкин — оценили наши старания. Кстати, они тоже подготовились — на Жене был красный колпак Деда Мороза, а у Олега в руках мандарины.

Для меня Новый год — это прежде всего семейный праздник. Но когда муж в космосе, то приходится что-то придумывать, чтобы создать и ему, и нам иллюзию присутствия… Длительные командировки Олега научили меня ещё сильнее ценить время, проведённое вместе с семьёй. Поэтому в преддверии Нового года я хочу пожелать всем читателям уютного тёплого праздника рядом с любимыми людьми!