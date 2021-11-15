На границе РБ и ЕС формируется зона политической неопределённости

Что, уважаемые товарищи, по поводу происходящего на границе Белоруссии и Польши следует сказать?

Ну, если не матом, конечно, то я бы, не слезая с дивана, отметил следующее.

Довольно любопытно наблюдать за тем, как в некоторых моментах участники европейской “игры” откровенно копируют друг друга. Например, на Западе отказывают в субъектности Минску, позиционируя Белоруссию, как марионетку России. Очень похоже себя ведёт Россия. Москва отказывает в субъектности странам ЕС, включая Польшу, и считает эти государства образованиями, которые “послушны американским кукловодам”. Поэтому важно понимать, что когда Россия “впрягается” за РБ, то, в первую очередь, это действие адресовано США. Когда же Вашингтон и европейские столицы мечут громы и молнии в сторону Минска, то это попытка коррекции отношений коллективного Запада не столько с Белоруссией, сколько с Россией.

С этим разобрались? Тогда двигаемся дальше.

Отнюдь не Лукашенко запустил механизм миграционного кризиса 2021 года. Это куда раньше сделал возглавляемый Соединенными Штатами коллективный Запад, который дестабилизировал своими авантюрами положение в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Таким образом, звучащие с той стороны “ленточки” обвинения Александра Григорьевича в том, что он посредством мигрантов учинил против Евросоюза “гибридную агрессию” и “гуманитарную интервенцию” , справедливы лишь отчасти. Точнее было бы сказать, что бацька в собственных интересах воспользовался тем инструментом, который буквально вложили ему в руки США и Ко. Причём, Польша среди этих самых “Ко” играла далеко не последнюю роль.