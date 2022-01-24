Мир устал ждать, когда русские пойдут в наступление на Украину

“Россия отрицает, что планирует какое-либо вторжение, но она уже захватывала территорию Украины и около её границ дислоцировано около 100 000 [российских] военнослужащих”, — безапелляционно заявила британская ВВС, не уточняя, какую именно украинскую землю и когда Москва оккупировала. А вот скептики из Financial Times выразили сомнение в намерениях русских: “Чтобы осуществить полномасштабное вторжение с последующим удержанием территории, Россия должна направить гораздо больше войск, чем имеется сейчас на границах”.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в том, что “война вот‑вот начнётся”, нисколько не сомневался: зачем же ещё Сергей Шойгу и его подчинённые подогнали к границам с соседями сто тысяч солдат и офицеров? На то, что большинство подразделений российской армии находятся в 150–200 и более километрах от украинских рубежей норвежский стратег внимания не обращает — для человека, умеющего мыслить с размахом, два локтя по карте — не расстояние. Не фокусируется он и на том, что российские войска стоят на территории своего государства, а значит, и двигаться по ней могут куда угодно, не спрашивая разрешения зарубежных политиков.

“Война обязательно начнётся. Как только грязь, по которой российские танки войдут в “незалежную”, подмёрзнет”. Эту мантру (ну да, грязь и мороз всегда сражаются на стороне русских, так уж исторически сложилось, это вам и Наполеон, и Гитлер подтвердить могут) американские СМИ повторяют так часто, что, кажется, уже убедили в её правоте не только население, но и самих себя. Пишут, что руководство страны даже посоветовало “неосновным дипломатам, а также семьям всех сотрудников посольства в Киеве спешно отбыть на родину”, — информирует своих читателей испанская El Mundo. Справедливости ради отметим, что корреспонденты пиренейского издания Альберто Рохас и Эльса Мартин в перспективу “горячего конфликта” Россия — Украина не особо верят.

“Когда страны готовятся к войне, они действительно отзывают своих дипломатов. Но насколько реально воплощение этого отзыва, обычно можно судить по дыму, — делятся своими наблюдениями и познаниями журналисты. — Сотрудники посольств и консульств перед эвакуацией всегда жгут секретные документы. Если над крышей миссии поднимается чёрный дым — ждите войны. Но над зданием российского посольства на Воздухофлотском проспекте Киева воздух чистый. Над американской миссией, кстати, тоже”.

Выразив эту глубокую мысль, Рохас и Мартин, тем не менее, тут же привели карту будущих военных действий со скрупулёзно вычерченными стрелками направлений главных ударов по Украине с трёх сторон: Крымского полуострова, Донбасса (ну как без него-то?) и российской “большой земли” (Ростовская, Курская, Брянская, Воронежская и Белгородская области), а также со стороны Белоруссии. Скромный намёк: дорогой читатель, можешь нас похвалить, не каждый может такую “секретную” карту добыть.

Искушённый испанский читатель, кстати, не особо верит этим россказням, судя по помещённым под газетным текстом репликам. Комментаторы живо интересуются, что на Украине делают американские военные и как бы Штаты отреагировали, “например, на высадку русских в Пуэрто-Рико и попытку присоединить его к России”.

Немецкие СМИ в этом шуме выглядят наиболее спокойными и взвешенными, предпочитая не делать собственных заявлений, а ровно, по возможности без эмоций, публиковать поступающую информацию. Суть которой наиболее рационально выразила Die Welt: “Из-за массового размещения российских войск на границе с Украиной Запад опасается, что Россия готовится вторгнуться в соседнюю страну. Правительство в Москве это отрицает”. При этом корреспондент издания Фридрих Штурм отмечает, что нет худа без добра: в Америке первый раз за долгие годы объединились демократы и республиканцы — “угроза” России заставила соперничающие партии сплотиться.

Может, хоть за это из Вашингтона прилетит “спасибо”? (Спойлер — вряд ли).

Франкоязычная версия австралийского издания The Conversation считает, что переговоры РФ — НАТО и Москва — Вашингтон по украинскому вопросу провалились и войны не избежать.

“Запад обязательно должен помочь Украине в случае российской агрессии, — отмечается в редакционной статье. — Украинские войска самостоятельно против русских продержатся не более недели. Хотя нельзя исключать, что весь украинский народ встанет на защиту своей страны. 58% мужчин и 13% женщин, согласно недавнему опросу, заявили о своей готовности взяться за оружие”.

В этом заявлении упущена одна важная деталь: не указано, против кого “взявшиеся за оружие” собираются его повернуть.

Завершилась неделя активных дискуссий о войне опять-таки выступлением Джо Байдена, давшего, по словам обозревателя Fox News Такера Карлсона, “кажется, всего вторую пресс-конференциию за год” и показавшего в её ходе, “чем он занимается, когда не спит”.

“К концу пресс-конференции хотелось, чтобы Байден говорил на публике гораздо реже. Это был ужас, это было странно, это было позорно. Причём не только для него, но и для всей страны. Байден обрушил на нас поток сознания про бывшего работодателя его сына — это маленькая коррумпированная страна под названием Украина. Выяснилось, что, в отличие от границы США с Мексикой, украинская граница с РФ — это священная линия, созданная самим Богом. И потому она должна быть защищена любой ценой, даже жизнями американцев. Зачем нам это — Байден не сказал. Американцы оплачивают прокси-войну на Украине против вооружённой ядерным оружием России. Благодаря чему конфликт может вдруг внезапно превратиться в настоящую войну, которая придет к нам сюда, в США”.

После этих слов мир ощутимо напрягся, но, как в том старом анекдоте, “тут пришел лесник”, то есть председатель Си Цзиньпин, и всё решил. Китайский лидер, по словам Bloomberg, “позвонил Владимиру Путину и попросил не нападать на Украину, чтобы не сорвать проведение Олимпиады в Пекине”. Российский МИД назвал это сообщение американского агентства фейком, но планета, тем не менее, вздохнула с облегчением: войны, скорее всего, удастся избежать.