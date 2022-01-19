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Медиков к президенту не пускать!

Сенсационная книга американского доктора

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Это было так: Дональд Трамп уже понял, что его поймали в ловушку, заставив уничтожить Америку и свои шансы на переизбрание путём всех известных мер — локдауны, маски, перманентная паника, ненависть привитых к непривитым и прочее, — и пригласил в Белый дом в качестве “советника по ковиду” медицинское светило, доктора Скотта Атласа. Тот попытался пробить брешь к осаждённому президенту, сведя его с лучшими специалистами по вирусам, чтобы Трамп понял, что на эту тему на самом деле говорит медицинская наука. Но доктор Атлас просто не успел. Его пригласили в августе, президентские выборы были в ноябре и закончились плохо. И вот сейчас он написал об этой истории книгу, ставшую знаменитой.

Есть такая довольно надоевшая традиция: в каждом СМИ по всему миру ранжировать события ушедшего или уходящего года и опрашивать по этому поводу всяческих замечательных личностей. Так вот, на мой взгляд, книга доктора Атласа — “Чума на наш дом” (A Plague Upon Our House) — главное из глобальных, то есть касающихся всего мира, событий 2021 года.

Доктор Атлас и Дональд Трамп

Причина проста и понятна. Перед нами свидетельские показания важнейшего участника событий, затронувших не только США, но и большую часть мира. По сути, наш прежний мир эти события (временно?) почти уничтожили. Никакие войны, или окончание таковых в 2021 году, или любые другие процессы не имели последствий такого масштаба. И сейчас мы на развилке: или в этом году из случившейся катастрофы начнут делать выводы в виде каких угодно расследований и трибуналов (а то и молчаливого консенсуса — “больше никогда!”), или несчастья продолжатся, уроки не будут усвоены. Доктор Атлас сделал что мог, без его показаний всем нам было бы хуже.

В книге всё изложено чётко и поимённо. Для начала — главное: как ранней весной 2020 года, так и позже был (и остаётся) полный консенсус десятков тысяч ведущих медиков мира, специалистов по вирусам, вакцинам и эпидемиям. Консенсус такой: “ограничения” (все эти локдауны, маски и прочее) не имеют никакого отношения к медицинской науке, эти меры имели ноль шансов “победить” вирус, зато не могли не нанести чудовищный вред обществам, и особенно вред медицинский. Консенсус этот потом ещё и оказался подкреплён статистикой уже по итогам нескончаемого погрома стран и обществ.

Тогда кто это сделал с Америкой и как? Нам, кстати, интереснее другое — какие механизмы (и люди) распространили этот кошмар за пределы американского и западных обществ, какова здесь роль Всемирной организации здравоохранения, горячо любимых мною китайцев и т. д. Но Атлас об этом пишет не так документально и подробно, его волнуют главным образом США.

Получается, что разгром Америки продавили три человека, которых объединяет их статус — бюрократы над медициной, да ещё такие, от которых зависят потоки ассигнований на таковую: они возглавляли различные полугосударственные центры и институты и все входили в оперативный штаб якобы по борьбе с вирусом. Это Дебора Бэркс, Энтони Фаучи и Роберт Редфилд. Есть еще пара героев типа Фрэнсиса Коллинса… в общем, в книге все названы вполне конкретно.

Первое, что поразило Атласа — что “ковидный комитет” при президенте, по сути, диктовавший администрации Трампа политику, состоял из вот этих людей, не имеющих представления о том, что такое медицинская наука. И ещё — представления о том, как организация медицины влияет на общество (а Атлас на этом среди прочего специализировался годами). Второй шок был в том, как эта команда начала весной 2020 года морально и административно уничтожать ведущих медиков, а они, повторим, практически единогласно говорили, что все “ограничительные” меры попросту убийственны и бессмысленны.

Сейчас, кстати, — и Атлас об этом не знал — нехорошие хакеры вскрыли и опубликовали переписку доктора Фаучи с вот этими коллегами, и история организации травли получила документальное подтверждение. В ход тогда пошло что угодно — учёных мировой известности изображали невежественной кучкой ковид-диссидентов, убивающих людей… Как это всё знакомо, не правда ли? Интересно, кстати, как сработала механика подключения СМИ к этой травле.

Роль президента в этой истории трагична. Он всё яснее понимал, что происходит какая-то жуть, все его инстинкты были против тех самых мер, но он не знал, как из этой ситуации выкрутиться (повторим: мы говорим о президенте США Дональде Трампе, а не о ком-то ещё). И ещё он понимал то, что сейчас видно по той самой переписке — что “ковидный комитет” работает на уничтожение экономики и общества страны, чтобы не дать Трампу выиграть выборы 2020 года. Тут он и пригласил Атласа с заданием — разобраться.

Атлас попытался прорвать кольцо некомпетентных бюрократов, присосавшихся к медицине, и устроить Трампу серию встреч с настоящими медиками, с лучшими специалистами по вирусам, с элитой, верхушкой. И началось: сначала протокольные службы такую встречу оттягивают снова и снова. Потом оказывается, что на неё отвели пять минут — но Трамп говорил с ними полтора часа. И вызвал камеры — он хотел, чтобы публика знала об этой встрече и видела лица его собеседников, слышала их мнения. И тут пресс-служба “по ошибке” начала сообщать в ответ на вопросы, что такой встречи вообще не было. И так — раз за разом.

Кстати, очень похожие истории были в Великобритании (разбор полётов идёт и там), и тамошние “Фаучи” оказались связаны с американскими коллегами через некоторые фонды и гранты… В сущности, человечество попыталась сломить небольшая группа людей, и это очень интересная история.

Да, надо, наверное, добавить, что у книги доктора Атласа есть подзаголовок — “Моя борьба в Белом доме Трампа за то, чтобы ковид не уничтожил Америку”. Так вот, в порядке неожиданного послесловия: что касается журнала Fitzroy, то здесь, вне всякого сомнения, главным событием года стала публикация Олега Дивова на ту же тему: “Съеденные заживо, или Зомбиапокалипсис в России” — яростный манифест горячего поборника вот этих мер, против которых боролась медицинская наука и доктор Скотт Атлас, мер, которые “уничтожили Америку” и неизвестно кого еще уничтожат. Как бы не нас тоже.

Что можно сказать насчет этого манифеста: прежде всего, что автор — хороший писатель. Плохой не смог бы написать так, чтобы зацепить за живое столько людей. И еще: Отелло, как известно, не ревнив, он доверчив. Так вот, Олег Дивов — беззаветно доверчивый человек. Исходная точка его манифеста — полное, без тени сомнений, доверие вот этим американским и прочим персонажам, сообщающим нам, что они “спасают жизни”. И недоверие к тысячам других персонажей, прославленных учёных, которые были и остаются в ужасе от того, что совершили заигравшиеся “глобальные санитары”. Отчего так? Просто оттого, что Дивов прочитал или услышал первыми не тех персонажей, а этих, и дальше “замкнул слух”?

Но, к сожалению, чтобы выжить в сегодняшнем мире, так нельзя — надо не доверять, а проверять, постоянно и тщательно разбираться в происходящем.

Дмитрий Косырев

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