Крым: жизнь в удалённой реальности

Пандемия 2020 года кардинально изменила мир, и возможно, изменила навсегда. Однако перемены, которые она принесла с собой, были не только негативными. Один из позитивных трендов эпохи COVID-19 — массовый переход сотрудников компаний на удалённую работу. Хотя смотреть на опустевшую “Белую площадь” на Белорусском вокзале до сих пор странно и непривычно, но в больших городах возможность удалённой работы — это скорее благо. Ведь как было в доковидную эпоху? От полутора до трёх часов от дома до офиса тратил житель Подмосковья, работающий в центре города — и что самое главное, это считалось нормальным! И тут вдруг — ковид! Локдаун. Сидите по домам, нечего шастать. Поработав на удалёнке, вдали от тесных, душных, пропитанных интригами офисов, от трёх месяцев до полугода, многие решили отказаться от офисной работы окончательно. Был бы интернет под рукой — и можно работать из любой точки мира! Именно такой выбор сделал герой нашего сегодняшнего интервью, программист Александр, покинув московский офис и переехав жить в Крым.
Редакция Fitzroy Magazine попросила Александра рассказать об опыте переезда, обустройстве и планах на жизнь, в условиях новой, удалённой реальности.
Как мир начал меняться
Всё началось в марте прошлого года. Сначала не получилось поехать в отпуск за границу, и мы с семьёй поехали в Калининград. Вернувшись, узнали, что все теперь работают удалённо с частичным посещением офиса.
Со временем наш офис пустел всё сильнее, люди научились работать дома, и руководство сокращало арендуемые площади. Не “из дома” остались работать только сотрудники, реально работающие с товарами, и бухгалтерия — бумажное делопроизводство никуда не делось.
К июлю компания решила, что не будет возвращать сотрудников в офис, даже если ограничения снимут “прямо завтра”. Поездки в офис оказались бессмысленными, месяцы жёсткого локдауна показали, что люди стали лучше справляться с работой — такой вот неожиданный результат. Не отвлекаясь на внутриофисные интриги, на “служебные романы”, не тратя время и силы на выстраивание связей, подсиживание и карьерные комбинации — сотрудники стали проявлять неожиданную эффективность.
Что касается меня, я работаю в компании почти 5 лет. На предыдущем месте работы как раз сидел на “удалёнке” почти два года. Надоело — устроился в московский офис. Но пандемия снова вернула на работу домой, такая судьба. Сейчас меня всё устраивает, поскольку я променял сидение в подмосковной съёмной квартире на переезд в Крым, где строю свой дом.
Перемены в жизни
Я снимал двухкомнатную квартиру в Подмосковье и ездил на работу в Москву, и всё было неплохо. Когда мы опять вернулись на удалённую работу, сидение дома начало наводить на философские мысли: “Дорогая (у меня жена и сын), а зачем мы вообще сидим в Люберцах? Сколько стоит жильё в Крыму?” Оказалось, за сопоставимые деньги можно арендовать отличный дом в сто квадратов в Симферополе .
Осенью 2020 года, уже после переезда, внезапно удалось продать мою квартиру в Белгороде. Деньги надо было во что-то вложить — я купил участок в Крыму и начал строиться. Так появилась новая цель в жизни.
Отпуск и переезд
Я хорошо знаю Крым, часто отдыхал тут еще до переезда. Знаю, чем отпуск отличается от постоянного пребывания и к чему надо быть готовым — на самом деле ничего непривычного в регионе нет.
Основной миф о Крыме — неработающая банковская система. На самом деле, нет никаких проблем. В любом из местных банков, или в федеральном банке Россия можно оформить карту МИР, и на неё без комиссии переводить деньги с карты Сбербанка (в моём случае она зарплатная). Если нужны наличные — можно переводить деньги на карту РНКБ и снимать деньги в банкоматах. Снимать можно с любой карты — комиссии, как правило, нет, иногда её даже возвращают. Местные осваивают банковские переводы, на любом рынке можно заплатить если не терминалом, то переводом на карту — точно. Так, например, я рассчитываюсь в одном из магазинов, где закупаю стройматериалы для дома.
Маньяна
А теперь второй миф — что в Крыму всегда сложно с подрядчиками. Одна контора возводила нам коробку дома, другая закапывала септик и делала кессон под скважину. Вокруг меня строятся соседи, и я не раз обсуждал стройку с ними. Тут проблема, актуальная для всех южных регионов. Возможно, не только России. Во-первых, никто никуда не торопится. Во-вторых, в испанском языке есть такое слово “mañana” — завтра. В Крыму слова нет, но понятие точно такое же. Это образ жизни. Ты с кем-то договорился выполнить работу, сколько это стоит, какие сроки. А исполнитель может взять и не приехать. Это не попытка тебе навредить, просто местный менталитет.
Дороги
В Москве ты ругаешься на водителей “Яндекс.Такси”, но для Крыма они водят вполне предсказуемо. Я на дорогах Крыма просто матерюсь. Рядность, полосность? Не, не слышали. Повороты включать? Зачем! Можно ехать за машиной, которая тащится в левом ряду на 40 км/ч, когда трасса позволяет — 90. Уже почти год прошёл после переезда, а дороги до сих пор вызывают у меня шок. То есть в Москве, как выясняется, водят идеально — камеры научили. Тут их мало, даже в Симферополе, и многие позволяют себе разворачиваться и обгонять через двойную сплошную — и это не редкость, постоянно происходит. Просто будьте к этому готовы.
Отношение к русским
Отдыхающие порой жалуются на хамство по отношению к русским. Возможно, в туристических местах такое бывает: люди, живущие туризмом, достаточно вспыльчивые в сезон и расслабленные зимой. Я с условной русофобией в Крыму не сталкивался… хотя мой сосед в Симферополе внезапно оказался “заукраинцем”. Дети учатся в Киеве, на Донбассе, по его убеждению, сплошь российские войска. Ещё сосед по участку ненавидит Путина. Почему — объяснить не смог. Причём сам приехал из Москвы, а в Москву в своё время приехал из Крыма. Вот, вернулся на “оккупированную” территорию. Почти за год жизни здесь украинского языка я не слышал ни разу. Так же, как и не слышал никаких “понаехали в наш регион”.
Крым — сердце России
В моём районе на соседней улице строится челябинец. В километре от меня ещё один челябинец. Рядом человек, переехавший из Екатеринбурга. Люди приехали в Крым покупать землю и строиться — я далеко не первый и не последний.
Почему Крым, а не Краснодарский край, например? Моё мнение, Краснодар — это станица, которая каким-то невообразимым образом выросла до миллиона жителей.
Крым отличается большим количеством приезжих. Ещё при Украине Севастополь был совершенно русским городом, а после 2014 года сюда приехали многие из Центральной России и Урала. Люди строятся, обживаются. Регион стремительно русифицируется и развивается, что в данном случае одно и тоже.
Инфраструктура
Не возникло проблем и с устройством сына в школу. Мы пришли в ту, что просто понравилась и без проблем записали ребёнка, даже договор аренды жилья не потребовался. Про полицию сказать сложно, я её особо не вижу. Иногда встречаются ППС и Росгвардия, а ГИБДД очень мало — это опять же не крымская, в российская проблема, сократили многие экипажи.
Впрочем, с полицией мне и повода не было сталкиваться, даже в аварию (слава Богу!) не попадал. Вообще заметил, что по крымским дорогам стал намного спокойнее ездить, чем в Москве. Превращаюсь в местного водителя, никуда не тороплюсь.
Нет проблем и с больницами. Мы перерегистрировали полисы с московской области на Крым, прошли вакцинацию через запись на Госуслугах.
О развитии полуострова
В предыдущие посещения Крыма я такой активной реконструкции улиц в Симферополе не видел. Сейчас в городе меняют всё что могут. Даже перекладывают асфальт в частном секторе, который клали ещё в Советском Союзе. Деньги активно “вливаются” в развитие региона уже с момента присоединения, но первые годы местные чиновники просто не понимали, что делать. То есть федеральный бюджет выделил деньги, деньги не освоены, в федеральный бюджет деньги вернулись. На следующий год происходит такая же история. Сейчас весь Симферополь — огромная стройка.
Лучше жить в глухой провинции у моря
Я бы хотел остаться жить в Крыму. Исполнить тот самый максимум Бродского: “если выпало в империи родиться”. Хотя со времени переезда купался в море ровно три раза. Стал совсем местным, не до моря вообще стало. Работа, работа, работа.
Тем же, кто захочет повторить мой жизненный опыт, я рекомендую не мерить жизнь и людей той мерой, к которой вы привыкли в больших городах, в Москве. В Крыму будет иначе, непривычно. Но в целом это такой же регион Российской Федерации, только со своими особенностями.
Многие заняты туризмом, им надо как можно больше урвать за летний сезон. Они и ругаются порой на “понаехавших” и ругают русских. Просто работа нервная. Но есть те, кто с туризмом не связан вообще: служащие, рабочие, водители. Люди живут как в любом российском регионе, будь то Саратовская или Читинская область.
В заключение
Расскажу совсем недавнюю историю, как мама приезжала с подругой на отдых в Новофедоровку. Я отвёз их в отель, в котором уже сам останавливался несколько раз. Там заправляет пожилой мужчина, ему уже за 70. Мы познакомились 6 лет назад, сразу после присоединения региона, и я спросил: “Как вам перемены?”.
“Прекрасно. Когда всё началось, я уже в мае месяце оформил ИП. Плачу налоги. Ко мне никто не приходит. При Украине каждый месяц приходили то от СЭС, то он налоговой, всё хотели какую-то мзду. А тут оформился и спокойно веду бизнес”.
Так что приезжайте в Крым. Не только отдыхать, но и жить.
беседовал Стас Литвинов