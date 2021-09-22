Крым: жизнь в удалённой реальности

Всё началось в марте прошлого года. Сначала не получилось поехать в отпуск за границу, и мы с семьёй поехали в Калининград. Вернувшись, узнали, что все теперь работают удалённо с частичным посещением офиса.

Со временем наш офис пустел всё сильнее, люди научились работать дома, и руководство сокращало арендуемые площади. Не “из дома” остались работать только сотрудники, реально работающие с товарами, и бухгалтерия — бумажное делопроизводство никуда не делось.

К июлю компания решила, что не будет возвращать сотрудников в офис, даже если ограничения снимут “прямо завтра”. Поездки в офис оказались бессмысленными, месяцы жёсткого локдауна показали, что люди стали лучше справляться с работой — такой вот неожиданный результат. Не отвлекаясь на внутриофисные интриги, на “служебные романы”, не тратя время и силы на выстраивание связей, подсиживание и карьерные комбинации — сотрудники стали проявлять неожиданную эффективность.

Что касается меня, я работаю в компании почти 5 лет. На предыдущем месте работы как раз сидел на “удалёнке” почти два года. Надоело — устроился в московский офис. Но пандемия снова вернула на работу домой, такая судьба. Сейчас меня всё устраивает, поскольку я променял сидение в подмосковной съёмной квартире на переезд в Крым, где строю свой дом.