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Космические традиции Байконура

Символический пинок на пороге ракеты и другие приметы покорителей космоса

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Мне кажется, что в нашей стране трудно отыскать вторую такую профессию, кроме космонавта, имеющую так много традиций, которые неукоснительно выполняются из года в год на протяжении десятилетий. Когда девять лет назад я сначала в Звёздном городке, а затем на космодроме Байконур провожала своего супруга в его первый космический полёт, то смогла воочию убедиться в этом. И если раньше мне приходилось читать в прессе и слышать рассказы обо всём этом от летавших космонавтов и их жён, то теперь посчастливилось лично присутствовать, а иногда даже принимать участие в их выполнении.

Одна из самых, наверное, известных традиций, о которой, я уверена, многие знают, — это просмотр накануне старта фильма “Белое солнце пустыни”. Действительно, за несколько дней до запуска основной и дублирующий экипажи, а также семьи, которые приехали проводить ребят, собираются вместе, чтобы посмотреть этот ставший уже легендарным фильм. Хотя “вместе” это не совсем верное слово — основной экипаж отделён от всех остальных стеклянной перегородкой.

Кстати, на Байконуре многие мероприятия, например, итоговое заседание Госкомиссии, предполётная пресс-конференция или проверка скафандров на герметичность, проводятся, что называется, за стеклом. И это отнюдь не новшество, появившееся в связи с пандемией. Для всех имеющих отношение к подготовке и выполнению космических полетов это стандартная мера предосторожности, являющаяся нормой на протяжении многих-многих лет. К обсервационному режиму здесь все привыкли и воспринимают его как должное.

Откуда же пошла традиция, связанная с фильмом? Мне рассказывали такую версию. Осенью 1969 года Алексей Леонов договорился показать эту ленту космонавтам незадолго до старта, чтобы, так сказать, поднять им настроение. Экипажи были в восторге, и полёт прошел успешно. А слухи о просмотре космонавтами перед стартом какого-то интересного кино дошли до генерального секретаря Л. И. Брежнева, который тоже посмотрел его и “одобрил”. С тех пор фильм не сходит с экранов, а просмотр его на Байконуре стал традицией.

Говорят, что однажды один из космонавтов во время просмотра встал и со словами: “Я много раз его видел, наизусть знаю” — вышел из зала. Космический полёт из-за болезни одного из членов экипажа был завершён досрочно. После такого инцидента все, в том числе и иностранные астронавты, следуют этой традиции неукоснительно. Мой муж трижды был в составе основного экипажа и трижды дублировал. Поэтому “Белое солнце пустыни” он смотрел шесть раз.

Ещё перед отлетом на Байконур в Звёздном городке экипажи посещают мемориальный кабинет Юрия Гагарина, где оставляют автограф в памятной книге предстартовых записей. Затем все вместе отправляются на Красную площадь — возложить цветы к Кремлёвской стене возле табличек с именами Королёва, Гагарина, Комарова, Волкова, Пацаева, Добровольского… Затем путь лежит в Музей космонавтики в дом Сергея Павловича Королёва.

На Байконуре, непосредственно перед стартом, космонавты и астронавты оставляют автограф на двери номера, в котором ночевали. А из гостиницы экипажи уже много лет выходят под звуки одной и той же легендарной песни, ставшей своеобразным гимном наших космонавтов — “Земля в иллюминаторе”. Я слышала её огромное количество раз, но в 2012 году, в тот момент, когда на крыльце появился мой муж Олег с Женей Тарелкиным и Кевином Фордом, она звучала как-то по-особому — до внутренней дрожи, до мурашек. И если у меня было такое состояние, то представляете, что чувствуют те, кому вот-вот предстоит отправиться на орбиту?! Кстати, в нашем семейном архиве сейчас есть видео такого выхода со всех трёх стартов Олега.

Космические традиции

А теперь расскажу ещё об одной традиции, начало которой положил Юрий Гагарин. Те, кто летит в космос впервые, обязательно сажают деревце. Обычно это тополь или карагач, поскольку именно эти породы лучше всего приживаются в суровом байконурском климате. А перед последующими полётами, да и когда бывают в командировках там, ребята их навещают и поливают. Олег, когда прилетает, приходит проведать не только своё дерево, но и деревья Юрия Гагарина, а также белорусов Петра Климука и Владимира Ковалёнка, своих соэкипажников Жени Тарелкина, Кевина Форда, Пегги Уитсон и Тома Песке, а также Максима Сураева и Алексея Овчинина, с которыми дружит ещё с курсантских времен.

А ещё у дублёров существует, я бы сказала, традиционная шутка, в которую люди, далёкие от пилотируемой космонавтики, часто верят. Когда у них спрашивают, чем они занимаются на Байконуре накануне старта, то ребята отвечают, что всю ночь красят ракету в белый цвет. Когда весной этого года перед третьим полётом Олега была предстартовая пресс-конференция, то Антон Шкаплеров именно так и сказал. Под маской было не видно, улыбается он или серьёзен, поэтому журналистка ТАСС, которая вела ту пресс-конференцию, удивилась, но поверила. И пресс-секретарю Центра подготовки космонавтов Ирине Роговой пришлось разъяснять, что это шутка.

Рассказ обо всех традициях трудно втиснуть в рамки одного материала. Находясь на Байконуре, космонавты непременно посещают домик С. П. Королёва и Ю. А. Гагарина; дублёры присутствуют на вывозе ракеты — основной экипаж на это мероприятие не допускается; когда космонавты поднимаются к ракете, то каждый из них, прежде чем войти внутрь, получает символический пинок; на космодром основной и дублирующий экипажи летят разными самолётами… И ни у кого из космонавтов даже мысли не возникает не выполнить что-то из этого длинного списка.

Великая вещь — традиция!

Юлия Новицкая

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