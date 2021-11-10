Космические грузовики

Время чтения: 5 минут
На днях появилась информация, что грузовой корабль “Прогресс МС-19” в следующем году совершит рекордный годовой полёт (если быть совсем уж точным, то 370 суток) на Международную космическую станцию. Старт его ожидается 15 февраля. Предыдущий рекорд, равный 369 суткам, принадлежал грузовику “Прогресс МС-14”, который отстыковался в апреле этого года, когда мой муж работал на орбите. Кстати, на счету этого космического корабля и ещё один рекорд — за время своего полёта он десять раз скорректировал орбиту станции.
А буквально несколько дней назад к МКС пристыковался очередной грузовик. Этому старту в наших СМИ уделялось довольно много внимания, так как ракета была украшена узорами под хохлому — поводом послужило празднование 800-летия Нижнего Новгорода. И это почему-то вызвало невероятный ажиотаж, совершенно мне непонятный.
Грузовики доставляют на МКС всё необходимое для жизнедеятельности космонавтов и самой станции: питьевую воду, кислород, научное оборудование, топливо, одежду, продукты питания… Как правило, всего получается в районе двух с половиной тонн. Вес грузов обычно немного разнится, а вот воды всегда доставляется на станцию одинаковое количество — 420 литров. Почему? Оказывается, на корабле прилетает две большие 210-литровые ёмкости питьевой воды, необходимые для системы “Родник”. Эта вода является аварийным запасом на тот случай, если выходит из строя система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.
Я как-то прочитала, что за первые десять лет эксплуатации МКС при помощи этой системы регенерации было получено более 20 тонн воды. Если мы пересчитаем эту массу на грузовые корабли, то увидим, что удалось “сэкономить” девять полностью загруженных баками с водой грузовиков! Представляете?! А если возьмем 21 год существования МКС — экономия составит более сорока тонн. Цифра внушительная!
Но вернёмся к грузам, доставляемым на орбиту. Среди 2,5 тонн всего 5 килограмм выделятся под посылку космонавту от семьи. А ещё с каждым грузовиком ребятам доставляется несколько килограммов свежих овощей и фруктов. Обычно это яблоки, апельсины, томаты, лук, чеснок…
iStockphoto
Итак, четыре месяца назад, 2 июля, “Прогресс МС-17” успешно пристыковался к МКС. Мой муж Олег с Петром Дубровым его разгрузили и, естественно, достали наши посылки, которые мы так долго и с любовью собирали ещё весной. Почему весной? Их нужно отдать сотрудникам группы психологической поддержки за пятьдесят суток до старта. Содержимое должны проверить на предмет соответствия всем требованиям и нормам, провести кучу всяких экспертиз, например, токсикологическую. А ещё специалистам нужно время для дезинфекционной обработки и упаковки.
Иногда, к сожалению, случаются аварии. Так, во втором полёте моего мужа в начале декабря 2016 года грузовой корабль до станции не долетел. Он должен был доставить выходной скафандр нового поколения “Орлан-МКС”, научное оборудование, оранжерею для выращивания сладкого перца, пшеницы и салата в условиях невесомости. А ещё запасы воды, воздуха, продукты питания, одежду, средства обеспечения жизнедеятельности космонавтов и многое другое.
Была там и наша посылка. В газетах тогда писали:
“Из всего богатства, которое не долетело до орбиты из-за аварии “Прогресса”, на наш взгляд, самое дорогое (в моральном смысле) — подарок покорителю звёзд Олегу Новицкому от его жены Юлии. Это обведённая на листке бумаги ладошка младшей дочери космонавта Маргариты!”…
Но никаких проблем с обеспечением жизнедеятельности у экипажа в таких случаях не возникает. За долгие годы существования МКС на орбите создан так называемый “запас прочности”. Специалистами всегда просчитываются все возможные ситуации, в том числе и такие вот форс-мажоры, поэтому ни с кислородом, ни с системой удаления углекислого газа, ни с водой или питанием проблем не возникает. Запасов хватает всегда.
В этот раз, как, впрочем, и всегда, муж сразу же распаковал посылку, посмотрел, что там внутри и сверил с приложенной описью. Письмо нашей старшей дочери Яны (она написала на конверте “прочитать тогда, когда больше всего соскучишься по мне”) папа прочитал сразу же и тут же позвонил ей. А я на своих конвертах проставила даты, когда их нужно вскрыть. Первое муж прочитал 9 июля, в этот день исполнилось три месяца его полёту. Остальные — каждый следующий месяц.
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17»
Когда я собирала посылку, то положила туда копчёные колбаски, которые были в списке продуктов, разрешённых для передачи на станцию. Но когда Олег стал распаковывать посылку, то не нашёл их. А в описи в строке напротив стояла пометка “изъято”. Сказать, что мы с мужем расстроились, это не сказать ничего! Я тут же кинулась звонить девушкам из группы психологической поддержки, поскольку абсолютно не понимала, почему это произошло — изначально ведь разрешили их положить. Кроме того, незадолго до старта этого “Прогресса” в СМИ появилась информация со ссылкой на завотделом питания экипажа МКС ИМБП Александра Агуреева, что на борт МКС доставят “из списка, который составляют родственники, копчёные колбаски…”. Поэтому я была абсолютно уверена, что всё идёт по плану. И вдруг…
Девушки из группы психподдержки несколько дней выясняли судьбу “изъятого груза”. Как оказалось, выложили колбаски уже на Байконуре. Как было сказано в официальном ответе, “данные продукты не допускаются для доставки на российский сегмент МКС”, и указан номер соответствующего сертификата.
Безусловно, я прекрасно отдаю себе отчёт, что в масштабах всей нашей пилотируемой космонавтики то, о чём я сейчас пишу, такая мелочь! И мои эмоции — это самые обычные переживания самой обычной женщины.
И всё же… представьте, за целых полгода мы с дочками смогли передать Олегу всего 5 кг! Мы несколько недель тщательно обдумывали, что именно ему отправить, он выбирал — заметьте, из разрешённых! — продуктов то, что больше всего хочется. И после трёх месяцев ожидания — такое разочарование. Кроме того, в результате этих манипуляций наши заветные 5 кг стали легче почти на 600 грамм… На целых 600 грамм, которые мы могли заменить чем-то другим нужным. В общем, я была очень расстроена. Хотя… получить посылку от семьи, пусть и без этих самых пресловутых колбасок — что может быть лучше и душевнее, когда ты находишься так далеко, вернее, высоко над Землёй? Это дорогого стоит!
Юлия Новицкая