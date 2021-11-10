Космические грузовики

На днях появилась информация, что грузовой корабль “Прогресс МС-19” в следующем году совершит рекордный годовой полёт (если быть совсем уж точным, то 370 суток) на Международную космическую станцию. Старт его ожидается 15 февраля. Предыдущий рекорд, равный 369 суткам, принадлежал грузовику “Прогресс МС-14”, который отстыковался в апреле этого года, когда мой муж работал на орбите. Кстати, на счету этого космического корабля и ещё один рекорд — за время своего полёта он десять раз скорректировал орбиту станции.

А буквально несколько дней назад к МКС пристыковался очередной грузовик. Этому старту в наших СМИ уделялось довольно много внимания, так как ракета была украшена узорами под хохлому — поводом послужило празднование 800-летия Нижнего Новгорода. И это почему-то вызвало невероятный ажиотаж, совершенно мне непонятный.

Грузовики доставляют на МКС всё необходимое для жизнедеятельности космонавтов и самой станции: питьевую воду, кислород, научное оборудование, топливо, одежду, продукты питания… Как правило, всего получается в районе двух с половиной тонн. Вес грузов обычно немного разнится, а вот воды всегда доставляется на станцию одинаковое количество — 420 литров. Почему? Оказывается, на корабле прилетает две большие 210-литровые ёмкости питьевой воды, необходимые для системы “Родник”. Эта вода является аварийным запасом на тот случай, если выходит из строя система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.

Я как-то прочитала, что за первые десять лет эксплуатации МКС при помощи этой системы регенерации было получено более 20 тонн воды. Если мы пересчитаем эту массу на грузовые корабли, то увидим, что удалось “сэкономить” девять полностью загруженных баками с водой грузовиков! Представляете?! А если возьмем 21 год существования МКС — экономия составит более сорока тонн. Цифра внушительная!

Но вернёмся к грузам, доставляемым на орбиту. Среди 2,5 тонн всего 5 килограмм выделятся под посылку космонавту от семьи. А ещё с каждым грузовиком ребятам доставляется несколько килограммов свежих овощей и фруктов. Обычно это яблоки, апельсины, томаты, лук, чеснок…