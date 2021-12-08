Как попасть на МКС

Буквально на днях, в конце ноября, в состав МКС вошел новый модуль — “Причал”, второй за этот год (первой ещё летом была “Наука”, которая на сегодня пока так до конца и не интегрирована в состав станции) и последний, который Россия вводит в состав своего сегмента. Он располагает пятью портами для приёма не только пилотируемых и грузовых кораблей, но и различных модулей. К нему же в будущем будет стыковаться “Орёл” — новый российский космический корабль, который разрабатывается для полётов на Луну. Таким образом, менее чем за полгода мы увеличили свой сегмент на два модуля. Хотя нет. Правильнее будет сказать: увеличили на один и один заменили. Ведь для того чтобы станция смогла принять “Науку”, сначала от нее отстыковали “Пирс”.

МКС, поскольку она имеет модульную структуру, вполне можно сравнить с конструктором. Отдельные её части доставлялись на орбиту по очереди и там уже состыковывались между собой. Какие-то из её сегментов имеют жилую или исследовательскую функцию, другие используются в качестве места хранения. А есть и такие, которые служат для стыковки с космическими кораблями или даже являются перемычками.

Датой начала строительства МКС принято считать 20 ноября 1998 года, когда был запущен первый российский модуль “Заря”. Затем последовали американский “Юнити” и наш “Звезда”. А уже через два года, со 2 ноября 2000 года, станция стала постоянно обитаемой. До этого дня она была лишь эпизодически посещаемой. В состав первой экспедиции вошли американский астронавт Уильям Шепард (он стал первым командиром МКС) и наши космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалёв.

А теперь несколько цифр. Весит МКС более 400 тонн и состоит из 17 модулей, включая экспериментальный BEAM, а также японский грузовой в составе модуля Kibo. Полный оборот вокруг Земли она совершает за полтора часа — получается, что день сменяется ночью для космонавтов каждые 45 минут. Высота орбиты составляет более 400 км, а скорость движения — более 28 000 км/ч.

У меня, кстати, на станции есть свой любимый модуль — “Купол”. Когда супруг все три раза работал на орбите, он делал там много фотографий Земли и снимал ролики, как, впрочем, и все космонавты и астронавты. А иногда во время “приваток” (так на космическом жаргоне называют приватные видеоконференции, когда космонавт может пообщаться с семьёй по видеосвязи) подносил свой ноутбук к иллюминатору и показывал нам вид на нашу планету. Картины открываются просто потрясающие, космические, неземные! Я тогда написала в своем “Дневнике жены космонавта”, который вела на сайте Роскосмоса: “Я сегодня видела Землю из иллюминатора так, как её видят космонавты! Вернее, почти так. Когда мы были на приватке, Олег поднёс камеру к иллюминатору, и мы смогли “посмотреть на нашу планету его глазами”. Зрелище изумительное!”

Этот модуль представляет собой панорамный обзорный купол, состоящий из семи иллюминаторов — одного круглого и шести трапециевидных. И предназначен он в первую очередь “для наблюдения за Землёй, космосом и работающими в открытом космосе людьми и техникой”.

На сегодня в состав российского сегмента входит шесть модулей. Кроме старожилов, как я их называю, “Звезды”, “Зари”, “Рассвета” и “Поиска”, это новички “Наука” и “Причал”. Ну и, естественно, “Союзы” и “Прогрессы”, количество которых может варьироваться. На данный момент их три, но уже буквально через два часа, когда пристыкуется корабль Саши Мисуркина с японскими туристами на борту, будет четыре.

Судя по информации, имеющейся в открытых источниках, срок эксплуатации МКС может быть продлён до 2028 года. Американцы же называют цифру 2030. Правда, руководство Роскосмоса считает подобное развитие событий маловероятным, поэтому в ведомстве и “прорабатывают проект создания российский служебной орбитальной станции”. Что ж, время покажет.

Пока же это грандиозное творение научно-технической мысли продолжает свою работу на благо людей и науки. Кстати, начиная с 21 ноября и по сегодняшний день можно невооруженным взглядом наблюдать её пролет прямо над нами. Для этого нужно всего лишь в определённое время — его можно найти в интернете или скачать специальную программку на телефон — поднять голову и… Если позволит погода, вы увидите на вечернем небе маленькую яркую “фасолинку”. Это и есть МКС, на борту которой сейчас трудятся космонавты и астронавты из разных стран.