Кадровый голод Илона Маска

“Человеком года” назвал американского миллиардера Илона Маска авторитетный журнал Time. Неудивительно — 1 ноября бизнесмен, всерьез решивший колонизировать Марс, стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило $300 миллиардов. Такого раньше не удавалось ещё никому. На обложке журнала появилось фото Маска с новой причёской, удивившей, кажется, всех поклонников Теслы и SpaceX. Ещё совсем недавно миллиардер и мечтатель о межпланетных путешествиях щеголял с довольно короткими редкими волосами, сквозь которые виднелись залысины, а теперь 50-летний Маск по-хипстерски зачёсывает длинные волнистые волосы на бок.

Счастье самого богатого человека на планете несколько омрачили обращения шести сотрудниц офиса Tesla в суд из-за сексуальных домогательств на рабочем месте. Об этом пишет Washington Post. Нынешний скандал произошел на заводе во Фримонте, однако с такими же проблемами сталкивались и девушки в SpaceX, рассказавшие о харассменте ещё в прошлом году. Но даже эти неприятности для Маска не самые критичные. У его компаний сейчас есть трудности иного характера.

25 ноября как гром среди ясного неба прозвучало заявление основателя SpaceX, предупредившего сотрудников компании о том, что если в следующем году они не наладят выпуск ракетных двигателей Raptor, то у компании возникнут серьёзные финансовые трудности.

“Мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если в следующем году Starship не сможет совершать полёты хотя бы раз в две недели”, — заявил Маск.

Причём накануне сам глава SpaceX отправил в отставку ведущих конструкторов по разработке двигателей Уилла Хелтсли и Ли Розена из-за срывов сроков. Ещё одной причиной стал неудачный запуск новой ракеты Starship в конце марта этого года. Болид поднялся на 10 километров, после чего у него отключились двигатели и он разбился.

В итоге мечта Илона улететь на Марс откладывается на неопределённый срок. Тяжёлая ракета нового поколения Starship должна была прийти на смену Falcon 9, которая успела себя зарекомендовать довольно неплохо.

Судя по отчётам компании, в этом году Falcon 9 двадцать семь раз выходил на орбиту Земли, выведя в космос спутники Starlink.

Но проблемы с космическими проектами отразились и на разработках вполне земных продуктов компании Tesla, которая, несмотря на все обещания, не выпустила ни одного электропикапа Cybertruck. Новую машину презентовали ещё в 2009 году — тогда компания анонсировала, что первый серийный образец сойдёт с конвейера в конце 2021 года, но ожидания поклонников электровнедорожника с дизайном из космических компьютерных игр не оправдались. Сейчас компания обещает, что выпуск наладят в следующем году.

Однако, по разным инсайдам с самого предприятия, конструкторы так и не смогли решить ряд проблем с необычной конструкцией пикапа. Чтобы подогреть интерес к новой модели, Tesla даже выпустила свистки, которые по дизайну напоминают Cybertruck. За считанные минуты все изделия из металла были проданы по цене $50, но уже на следующий день их начали продавать в сети по $900.