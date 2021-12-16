Кадровый голод Илона Маска

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“Человеком года” назвал американского миллиардера Илона Маска авторитетный журнал Time. Неудивительно — 1 ноября бизнесмен, всерьез решивший колонизировать Марс, стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило $300 миллиардов. Такого раньше не удавалось ещё никому. На обложке журнала появилось фото Маска с новой причёской, удивившей, кажется, всех поклонников Теслы и SpaceX. Ещё совсем недавно миллиардер и мечтатель о межпланетных путешествиях щеголял с довольно короткими редкими волосами, сквозь которые виднелись залысины, а теперь 50-летний Маск по-хипстерски зачёсывает длинные волнистые волосы на бок.
Счастье самого богатого человека на планете несколько омрачили обращения шести сотрудниц офиса Tesla в суд из-за сексуальных домогательств на рабочем месте. Об этом пишет Washington Post. Нынешний скандал произошел на заводе во Фримонте, однако с такими же проблемами сталкивались и девушки в SpaceX, рассказавшие о харассменте ещё в прошлом году. Но даже эти неприятности для Маска не самые критичные. У его компаний сейчас есть трудности иного характера.
25 ноября как гром среди ясного неба прозвучало заявление основателя SpaceX, предупредившего сотрудников компании о том, что если в следующем году они не наладят выпуск ракетных двигателей Raptor, то у компании возникнут серьёзные финансовые трудности.
“Мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если в следующем году Starship не сможет совершать полёты хотя бы раз в две недели”, — заявил Маск.
Причём накануне сам глава SpaceX отправил в отставку ведущих конструкторов по разработке двигателей Уилла Хелтсли и Ли Розена из-за срывов сроков. Ещё одной причиной стал неудачный запуск новой ракеты Starship в конце марта этого года. Болид поднялся на 10 километров, после чего у него отключились двигатели и он разбился.
В итоге мечта Илона улететь на Марс откладывается на неопределённый срок. Тяжёлая ракета нового поколения Starship должна была прийти на смену Falcon 9, которая успела себя зарекомендовать довольно неплохо.
Судя по отчётам компании, в этом году Falcon 9 двадцать семь раз выходил на орбиту Земли, выведя в космос спутники Starlink.
Но проблемы с космическими проектами отразились и на разработках вполне земных продуктов компании Tesla, которая, несмотря на все обещания, не выпустила ни одного электропикапа Cybertruck. Новую машину презентовали ещё в 2009 году — тогда компания анонсировала, что первый серийный образец сойдёт с конвейера в конце 2021 года, но ожидания поклонников электровнедорожника с дизайном из космических компьютерных игр не оправдались. Сейчас компания обещает, что выпуск наладят в следующем году.
Однако, по разным инсайдам с самого предприятия, конструкторы так и не смогли решить ряд проблем с необычной конструкцией пикапа. Чтобы подогреть интерес к новой модели, Tesla даже выпустила свистки, которые по дизайну напоминают Cybertruck. За считанные минуты все изделия из металла были проданы по цене $50, но уже на следующий день их начали продавать в сети по $900.
Впрочем, срывы сроков поставок для Tesla — уже привычное дело. На старте продаж Model X копания растянула поставки уже оплаченных автомобилей аж на два года. Изначально выпуск был назначен на 2013 год, но реально покупатели стали получать свои полноприводные кроссоверы только в 2015 году.
В сеть просочилась и информация о конфликте Маска с конструкторами Tesla Model Y. Глава автоконцерна решил убрать из автомобиля руль. Но инженеры не поддержали эту революционную идею и саботировали работу. В 2018 году, после пяти лет интенсивной работы на Tesla, в отставку ушел Даг Филд — создатель электрокара. Всё это в 2021 г. вылилось в глобальные экономические потери. В частности, в этом году в Китае компании пришлось отозвать 285 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y, у которых обнаружили проблемы с адаптивным круиз-контролем. Из-за этого поставки в Поднебесную сократились на 69%.
Подобная неисправная система круиз-контроля в 2016 году привела к смертельному ДТП во Флориде. Система не заметила на трассе полуприцеп грузовика, и в результате машина угодила под многотонный тягач. Через год в Англии Tesla насмерть сбила велосипедиста. А в марте 2018 года в Техасе интеллектуальная начинка Model X на большой скорости отправила кроссовер прямо в отбойник. Итог — два трупа.
Все эти проблемы Tesla решала дистанционно, обновляя ПО. Более 130 тысяч Model X и Model S пришлось отозвать из-за неисправных сенсорных экранов, а в 2018 Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заставила компанию переделывать за свой счёт гидроусилители у 123 тысяч машин.
Серьёзный удар по репутации и продажам нанесли детищу Маска военные Китая, которые посчитали, что Tesla может передавать секреты страны, используя многочисленные камеры и датчики автомобиля, в США. И запретили парковать электрокары рядом с военными объектами — даже теми, которые находятся в городах.
Чтобы поправить материальное положение Tesla, Маск решил выпустить в этом году детский электроквадроцикл. Презентацию решили не делать, ведь это самый дешёвый продукт компании. Сейчас четырёхколесный мотоцикл можно купить за $1900 (около 142 000 рублей).
В итоге капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 481,7%. А стоимость SpaceX перевалила за $100 млрд. В феврале SpaceX привлекла $1,2 млрд. Но даже такие солидные вложения и вера инвесторов могут не спасти от банкротства компанию, которая в самый сложный момент осталась без ведущих конструкторов двигателей Raptor.
Артем Кол