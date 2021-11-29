Итальянское здравоохранение снизило на 97% смертность от Covid-19

Помните? Италия — это страна, где в прошлом году творилось такое, что и в фильмах ужасов не увидишь. Если судить обо всём происходящем по материалам печатных и непечатных (в смысле — видео) СМИ, соревновавшихся в умении наиболее убойно подать продвижение коронавируса по Апеннинскому полуострову, то было всё хуже, чем война. Лекарств не хватает, средства индивидуальной защиты из Китая не доезжают, потому что их перехватывают соседи, госпитали переполнены, морги тоже…

Так вот, теперь, согласно статистике итальянских органов здравоохранения, будет считаться, что за период с конца февраля 2020-го по конец сентября 2021 года умерло в стране от ковида не 130 468 человек, как официально значилось раньше, а 3 783. То есть на 97% меньше.

Такой резкий перепад корреспондент влиятельной газеты Il Tempo Франко Бечис объясняет просто: раньше в число скончавшихся от ковида записывали едва ли не всех подряд. Медики действовали согласно правилу “лучше перебдеть, чем недобдеть” и подстраховывались. Возможно (и даже скорее всего) делали они это не по своему желанию и усмотрению, а по указанию сверху — “как считать”.

И что теперь?

А теперь ISS не побоялся, что будет выглядеть некрасиво, и решил восстановить справедливость.

“Только 2,9% смертей, зарегистрированных с конца февраля 2020 года, были связаны с COVID-19. А все остальные итальянцы, ушедшие из жизни, страдали заболеваниями (от одного до пяти), которые, по данным ISS, уже оставляли им мало надежды на пребывание на этом свете. Причём 67,7% умерших имели одновременно более трёх болезней, ведущих к летальному исходу, а 18% — по крайней мере, по две”, — отмечается в отчёте Высшего института здравоохранения.