Итальянское здравоохранение снизило на 97% смертность от Covid-19

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Выражение “Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика”, приписанное Марком Твеном британскому премьеру Бенджамину Дизраэли, хотя и не потеряло своей актуальности и соответствия действительности, всё же требует уточнения.
В первой четверти XXI века люди, занимающиеся статистикой, сняли с себя ответственность за выдаваемые обществу цифры, честно признав, что работают по конкретному заданию заказчика и должны представить ему (и общественности в последующем) информацию, составленную на основе установленных им критериев. То есть сегодня статистика — это не про “что считать”, а про “как считать”.
Вот лишь один пример такой хитрой статистики, который (парадоксально, но факт) западная пресса практически не заметила. Не так давно Высший институт здравоохранения Италии (ISS) принял решение пересмотреть данные по заболеваемости и смертности от COVID-19.
Помните? Италия — это страна, где в прошлом году творилось такое, что и в фильмах ужасов не увидишь. Если судить обо всём происходящем по материалам печатных и непечатных (в смысле — видео) СМИ, соревновавшихся в умении наиболее убойно подать продвижение коронавируса по Апеннинскому полуострову, то было всё хуже, чем война. Лекарств не хватает, средства индивидуальной защиты из Китая не доезжают, потому что их перехватывают соседи, госпитали переполнены, морги тоже…
Так вот, теперь, согласно статистике итальянских органов здравоохранения, будет считаться, что за период с конца февраля 2020-го по конец сентября 2021 года умерло в стране от ковида не 130 468 человек, как официально значилось раньше, а 3 783. То есть на 97% меньше.
Такой резкий перепад корреспондент влиятельной газеты Il Tempo Франко Бечис объясняет просто: раньше в число скончавшихся от ковида записывали едва ли не всех подряд. Медики действовали согласно правилу “лучше перебдеть, чем недобдеть” и подстраховывались. Возможно (и даже скорее всего) делали они это не по своему желанию и усмотрению, а по указанию сверху — “как считать”.
И что теперь?
А теперь ISS не побоялся, что будет выглядеть некрасиво, и решил восстановить справедливость.
“Только 2,9% смертей, зарегистрированных с конца февраля 2020 года, были связаны с COVID-19. А все остальные итальянцы, ушедшие из жизни, страдали заболеваниями (от одного до пяти), которые, по данным ISS, уже оставляли им мало надежды на пребывание на этом свете. Причём 67,7% умерших имели одновременно более трёх болезней, ведущих к летальному исходу, а 18% — по крайней мере, по две”, — отмечается в отчёте Высшего института здравоохранения.
По данным ISS, 65,8% итальянцев, которых уже нет в живых после заражения коронавирусом, болели артериальной гипертензией, то есть у них было высокое кровяное давление. 23,5% также страдали слабоумием, у 29,3% ковид добавился к диабету, у 24,8% — к фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). И это еще не всё: 17,4% уже имели больные лёгкие, 16,3% болели раком в течение последних 5 лет; 15,7% страдали сердечной недостаточностью.
Издание Italy24news отметило, что “в ходе еженедельных пресс-конференций власти всегда акцентировали внимание на множестве патологий, обнаруженных у тех, кто заболел. Вирус сам по себе не был таким уж смертоносным, но вместе с другими недугами у немощных людей он мог ускорить конец, который и без того был близок”.
Нельзя сказать, что об этом никто не догадывался раньше. Скептики предполагали нечто подобное еще весной 2020 г., но тогда их называли “конспирологами” (впрочем, называют и сейчас). Однако теперь их “конспирологию” подтвердил официальный — официальней некуда! — орган итальянского правительства (ISSподчинен Минздраву Италии).
“Но если итальянцев убивает не вирус, то не могли бы вы объяснить нам, почему наука навязала всё, что мы видели за эти полные полтора года? От масок до дистанции безопасности, карантинов, локдаунов и так далее?— задается вопросами СМИ. — И как удалось списать на ковид почти 126 000 итальянцев, которые умерли, потому что страдали тремя, четырьмя или пятью серьёзными заболеваниями?”
По мнению издания, “эти цифры станут сенсационным обвинением против итальянской системы здравоохранения”.
Парой недель позже итальянцев в “непонятках” с ковидной статистикой признались и французы: Техническое агентство по информации о госпитализации (l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation — ATIH) обнародовало свой отчёт Analyse de l’Activité hospitalière 2020 COVID-19, из которого следует, что в 2020 году “лишь 2% госпитализированных реально были больны ковидом”, а из числа пациентов, попадавших в палаты реанимации, таких набиралось не более 5%. Выступивший в эфире телеканала LCP Мартин Блашиер, медиа-эксперт в области общественного здравоохранения, подчеркнул, что “выводы данного документа сильно расходятся со сложившимся в стране представлением о влиянии эпидемии на деятельность больниц, которые, как нас убеждали, до отказа были заполнены ковид-пациентами”.
Иными словами, уже на раннем этапе пандемии официальная статистика по заболевшим и умершим от новой болезни в разы превосходила реальное число жертв коронавируса. Но почему и зачем? Возможно, когда-нибудь мы это узнаем.
Сергей Скворцов