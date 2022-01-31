Ирландские рыбаки против российских ВМФ

“Почему иностранцы могут прийти и заниматься чем-то своим в наших водах? А если бы русские подали заявку на то, чтобы попользоваться сушей Ирландии для запуска своих баллистических ракет? Как далеко может зайти такая ситуация?” — заявил Мёрфи в интервью RTE, в ходе которого нечаянно проговорился, что “сейсмическая активность, замеченная в атлантическом регионе в последние месяцы, уже изменила маршруты миграции тунца”. То есть русские немного опоздали со своими учениями и списать на них неожиданно возникшую проблему (с последующим требованием выплаты компенсаций) уже не удастся.

Трения после этого имели все шансы прекратиться, но масла в огонь решила подлить Irish Times, сообщившая, что ВМФ России задействует в учениях более 140 военных кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и десятки тысяч военнослужащих. После чего по западным СМИ побежало обещание Мёрфи направить в район учений мирные ирландские траулеры и сейнеры. Суда, по его мысли, должны будут не только ловить рыбу, но своим присутствием нарушать планы российских военных. Лов предполагается по схеме эстафеты: на смену одному кораблю, отработавшему своё “дежурство в зоне соприкосновения”, придёт другой, потом — третий и т. д.

Европейская пресса моментально начала нагнетать панику, обрисовывая “ужасные последствия” учений: подводные лодки России будут “запутываться в ирландских сетях и рвать их, военные корабли станут таранить гражданские суда” и тому подобное.

Степень виктимности ирландцев варьировалась в зависимости от отношения правительств европейских государств к российским коллегам. Газеты стран, предпочитающих особо не высовываться, писали, что “ирландские рыбаки могут нарушить планы ВМФ РФ по проведению учений”. СМИ членов ЕС, считающих, что Россия по жизни должна платить и каяться, с удовольствием потирали руки, заявляя, что морские посланцы Дублина “сорвут манёвры” и даже “разрушат планы русских”.

Но радостные “танцы с бубнами” продолжались не больше суток: кайф зарубежной прессе сломал посол России в Ирландии Юрий Филатов, который, как с плохо скрываемой горечью сообщил новостной портал SkyNews, “в ходе 50-минутной беседы с представителями ирландской рыболовной отрасли заверил, что российский ВМФ выделит специальную буферную зону от 60 до 80 км шириной во избежание происшествий”. Дипломат уточнил также, что в предстоящих учениях примут участие всего три или четыре боевых корабля, что сильно не похоже на растиражированную версию о “глобальной военной операции, которая должна пройти в период с 3 по 8 февраля”.

Согласиться с тем, что конфликт исчерпан, а значит, и нет больше повода нагнетать обстановку, западные журналисты не пожелали и очень скоро нашли основания для заявления “ещё не всё завершено”. Упомянутая выше The Irish Times обратила внимание на слова “представителя посольства Никиты Исакина” о том, что “никакие гарантии не обсуждались”. Корреспондент газеты Саймон Карсуэлл сделал вывод, что необсуждение гарантий равнозначно нежеланию предоставлять их, а потому русские продолжают угрожать ирландским рыбакам.

Мнение Карсуэлла не изменилось даже несмотря на заявление Брендана Бирна, исполнительного директора Ирландской ассоциации переработчиков и экспортёров рыбы, сказавшего, что “соглашение о безопасном проведении учений в общем достигнуто, а детали ещё предстоит обсудить, поэтому стороны договорились пока не разглашать результаты незавершённых переговоров”. После чего Бирн добавил фразу, которая официальному Дублину вряд ли понравилась. Брендан отметил, что его “поразила высокая образованность и осведомлённость российского посла”, и констатировал, что “русские отнеслись к ирландским рыбакам лучше, чем их собственное правительство”.

Чтобы отправиться отдыхать в уикенд с сознанием выполненного долга, европейским журналистам требовалось разжечь заново пламя дискуссии на тему “Россия угрожает мирным европейским рыбакам”. Однако сделать это не удалось. Всё испортили опять русские, чей министр обороны Сергей Шойгу — снова цитируем ирландскую прессу — “оказался разумным человеком”. Глава российского военного ведомства проинформировал, что “в ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращения Ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии, принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла”.

Конфликт оказался исчерпанным, но Запад не был бы Западом, если бы не попытался представить принятое МО РФ решение своей исключительной заслугой.

“Дерзкие ирландские рыбаки победили русских военных, которые согласились отойти вглубь океанских просторов для проведения учений”, — броско резюмировал Sky News.

Впрочем, карты “победителей” опять смешал упоминавшийся выше Бирн, который вместо употребления слова “победа” в своей речи назвал действия России по выносу места манёвров за пределы ИЭЗ “разумным решением, которое придаст большой импульс рыбной промышленности”.

Русские о том, что они, оказывается, проиграли, узнали из западных газет.