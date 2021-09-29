Семьи и династии покорителей Вселенной

Для начала давайте познакомимся. Юлия Новицкая — журналист и супруга Героя России лётчика-космонавта Олега Новицкого, который сейчас находится на своём, так сказать, рабочем месте — на Международной космической станции. Это его уже третий космический полёт. А я всё это время много пишу о космосе и пилотируемой космонавтике. Почему? Потому что мне это безумно нравится, и я живу в этом и в значительной мере живу этим. Кстати, во время всех его полётов я ещё веду “Дневник жены космонавта” на официальном сайте Роскосмоса. Ну и, естественно, мы живём в Звёздном городке…

Мне кажется, нет человека, который бы про него не слышал. Здесь находится легендарный Центр подготовки космонавтов, здесь живут и работают покорители Вселенной. Уверена, что ни один город России не может похвастаться таким количеством Героев Советского Союза и Героев России, таким количеством “звёздных” людей в прямом и переносном смысле слова. И может показаться совершенно логичным, что, имея такие примеры перед глазами, большинство детей, проживающих там, должны выбирать своей профессией профессию космонавта. И в таком случае, там наверняка должно быть немало космических династий. Ведь дети часто стремятся пойти по стопам родителей. А здесь такая редкая, невероятно интересная и в какой-то мере романтическая специальность, которой, кстати, ни в одном вузе не обучают (как-нибудь потом расскажу, где и как готовят космонавтов)!

Давайте посмотрим. На сегодняшний день в космосе побывало 125 наших соотечественников, а если брать весь мир в целом, то 570 человек. У многих из них есть сыновья и дочери. Но по стопам отцов и матерей (ведь космонавты и астронавты — это не только мужчины, но и женщины) пошло всего несколько человек.

Обратимся к истории. Чем знаменит день 8 апреля 2008 года? Это дата рождения первой в мире космической династии. Именно в этот день на Международную космическую станцию отправился Сергей Волков, сын Героя Советского Союза лётчика-космонавта Александра Волкова. А спустя всего год с небольшим в нашей стране появилась ещё одна космическая династия. В космос отправился сын Дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Юрия Романенко Роман. А ещё через год на орбиту полетел Александр Скворцов — младший сын слушателя-космонавта набора 1965 года Александра Скворцова, который, к сожалению, в космосе так и не побывал.

Вы можете возразить — а как же американский астронавт Оуэн Гэрриот и его сын Ричард? Всё верно, это тоже космическая династия, с одной небольшой оговоркой. Здесь папа является профессиональным астронавтом, совершившим два полёта, а сын — космическим туристом. Кстати, Гэрриот возвращался после своего одиннадцатисуточного полёта вместе с Сергеем Волковым, который на тот момент провёл на орбите 198 суток.

Итак, всего четыре династии на 570 человек. Получается менее одного процента. Не густо… Почему? У меня есть своя точка зрения на это, созвучная с точкой зрения Сергея Волкова. Мне кажется, что одна из причин, может быть даже решающая, это то, что дети космонавтов видят жизнь своих отцов изнутри, наблюдают непарадную её сторону, ту, что обычно скрыта от посторонних глаз. Они ежедневно, ежечасно видят, как их отцы готовятся к космическому полёту, насколько это сложно и тяжело, иногда даже на грани человеческих сил и возможностей. И не только физических, но и психологических, и моральных.