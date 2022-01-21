Бэби-боссы Каморры и лотерея шальных пуль Неаполя

Итальянское правосудие потрудилось, вроде бы, на славу, не только сподобившись определить глав мафиозных кланов, но и сумев доказательно и весомо упрятать их за решётку. Нескольких боссов вычеркнула из этой жизни случайная полицейская пуля во время арестов, кто-то согласился стать “пентити” (криминальный авторитет, пошедший на сотрудничество с правоохранителями). Вот только эйфория от итогов работы апеннинской Фемиды очень быстро сменилась головной болью. Как в мифе о Гидре, у мафии вместо отрубленных голов вырастают новые. Во многих случаях куда более молодые, а значит, менее разумные и более отмороженные.

После волны жестоких разборок с перестрелками, прокатившейся в 2017 году, в полицейский обиход вошел термин “детские банды”. Под ними понимаются стаи подростков-преступников. Группы эти обладают жёстко организованной иерархической структурой. Некоторые из членов таких банд не достигли ещё и четырнадцати лет: вместо того чтобы ходить в школу, они постигают на улице криминальные науки, занимаясь торговлей наркотиками, грабежами и разбоями. Подобно латиноамериканским “марам”[i], они прибегают к насилию, не задумываясь, кто перед ними. Не делая скидок на возраст, пол, степень вины или невиновности, а также физическое состояние человека, которому не повезло попасться им на пути.

Подростковая преступность — явление в Неаполе не новое. Ещё тридцать лет назад Джанкарло Сиани, журналист, убитый позднее мафией, писал о детях, которых Каморра активно использовала у себя на службе.

“Их называют мушилли (маленькие мухи — ит.). Это верблюды и маленькие эмиссары. Они работают в качестве посредников и курьеров при распространении наркотиков и их розничной продаже. И даже если полицейские накрывают их с мешком героина, ответственности никакой не несут. Уголовное дело против мушилли нельзя возбудить. По малолетству”, — написал он в своей последней статье за несколько дней до смерти.

“Теперь образ действий изменился. Благодаря хорошей работе судей многие кланы были обезглавлены. Но боссами мафии стали становиться совсем юнцы. Без жизненного опыта, но с богатым криминальным послужным списком, — отметил другой итальянский журналист Фабио Джулиани, проанализировав справочник, изданный антимафиозной ассоциацией LIbera. — 20 лет — это возраст, в котором сейчас становятся шефами гангстерских объединений. В последнем отчёте Управления по антимафиозным исследованиям Министерства внутренних дел говорится о росте уровня беззакония и усилении его позиций во многих районах региона. О вражде между молодёжными группировками и их сосуществовании с “истинными организациями каморристов”. У боссов “детских банд” могут быть в подчинении сотни людей, в основном несовершеннолетних, работающих в качестве часовых, оруженосцев, курьеров, доставляющих наркотики на дом. Вплоть до киллеров”.

По данным полиции Неаполя, “в 2017 году в детских бандах, руководимых “бэби-боссами”, насчитывалось не менее 2 000 членов”, которых в прессе именуют “щенками Каморры”. В термине — никакого уничижения. Лишь констатация пути, по которому они идут, и факта, что возрастом для настоящих мафиози они пока не вышли. Сколько “щенков” на улицах сегодня — открытых данных нет. Но никто не возьмётся утверждать, что число “мальчиков с пистолетами” с тех пор сократилось.

Моторизованные гангстерские молодёжные группы могут устроить пальбу на улице без причины. Просто чтобы заставить всех находящихся в это время на тротуарах лечь, прячась от пуль. Так они напоминают всем живущим здесь, да и случайно забредшим сюда тоже, кто тут хозяин. Ежегодно, начиная с 1980-го, на неаполитанских улицах и площадях от случайной “передозировки” свинца погибает не менее трёх ни в чём не повинных жертв.