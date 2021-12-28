Америка однопартийная. Часть II

В практической плоскости предложения Рейгана сводились к схожей с Тэтчер комбинации монетаристской политики и реформ со стороны предложения[ii]. Придя к власти, Рейган был намерен решить четыре основные задачи: усилить дерегулирование и либерализацию рынков, усилить контроль за денежной массой, снизить налоги, сократить государственные расходы[iii].

Рейган имплементировал закон Economic Recovery Tax Act of 1981. Внесённые на его основе поправки в Налоговый кодекс 1954 г. стимулировали экономический рост в основном за счёт снижения налоговых ставок для индивидуальных налогоплательщиков, а также ускорения возмещения капитальных затрат на инвестиции в основные средства и недвижимость. В реальности, как отмечают эксперты, это привело к значительному увеличению федерального дефицита с 700 млрд долларов в 1981 г. до 3 трлн долларов к концу правления Рейгана. Он, по сути, стал архитектором того, что вошло в обиход как “экономика просачивания благ”.

Рейган во многом прервал предшествующий Гамильтонианский подход, выраженный в преемственности в отношении политики Нового курса. Он фактически сформировал новый консенсус в подходе к экономической политике США, который стал “путеводной звездой” для его преемников.

В 1993 г. пост президента США занял демократ Б. Клинтон, который, разумеется, позиционировал себя как “глоток свежего воздуха” после 12-летнего правления республиканских президентов. В немалой степени его предвыборные обещания резонируют с требованиями современных популистов. В действительности же, заняв Овальный кабинет, Клинтон проводил политику, которая де-факто закрепляла курс, избранный Рейганом.

По мнению директора по американским исследованиям в Бостонском университете Б. Шульмана, “основная историческая роль Клинтона состояла в том, чтобы консолидировать революцию Рейгана 1980-х гг., сгладить острые углы повестки дня правой Республиканской партии и сделать консерватизм приемлемым для большого американского среднего класса”.

Во многом преемственность в отношении такой политики сохранил и Б. Обама. Собственно, он сам открыто заявлял, что его экономическая политика, будь она имплементирована в 1980-е гг., вполне сошла бы за умеренно-республиканский курс.

Исследователями отмечается, что внутриэкономическая повестка Обамы была сосредоточена на решении двух основных задач: преодолении кризиса и спасении банков и вопросе монополизации.Обама занялся спасением финансовой системы таким образом, что де-факто администрация спасала Wall Street, а не Main Street [iv].

Обама также сохранил практику, порождённую рейгановской политикой по ослаблению антимонопольного законодательства. Регулирующие органы не вводили антимонопольные меры против Google, Facebook, авиакомпаний и т. д. Кроме того, согласно исследованию Дж. Брауна и Д. Хуанга из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, использовавших данные о посетителях Белого дома в период с 2009 по 2015 гг. (см. таблицы), “встречи руководителей корпораций с ключевыми политиками связаны с положительной аномальной доходностью акций. Мы также находим доказательства, свидетельствующие о том, что после встреч с должностными лицами федерального правительства фирмы получают больше государственных контрактов и с большей вероятностью получат льготы по регулированию”.