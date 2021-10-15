Alitalia приказала долго жить

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Поздно вечером 14 октября вся авиационная общественность мира провожала в последний воздушный путь честно отработавшего 74 года своей жизни итальянского флагмана пассажирских перевозок Alitalia.
Итальянские газеты горели желанием как-то особенно торжественно подать финальный полёт, выполненный уходящим в историю предприятием — должно было получиться что-то вроде последнего слова об усопшем, в соответствии с правилом “либо хорошо, либо ничего”. Но получилось без должного пафоса и торжественности. Рейсов, которые должны были совершить посадку последними, оказалось четыре. Чисто теоретически финальную точку должны были поставить AZ 1786 Палермо — Рим (Фьюмичино) и AZ 1766 Катания — Рим (Фьюмичино), чья посадка по расписанию предусмотрена была ровно в 23.00 по Европе.
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Но авиационные перевозки и пунктуальность — понятия не идентичные: на время прибытия может повлиять встречный или попутный ветер и еще масса факторов. Поэтому в число “провожающих” Alitalia пресса включила также AZ 1718 Катания — Милан (Линате) с запланированным приземлением в 22.40 и AZ 2130 Рим (Фьюмичино) — Милан (Линате) в 22.55. По словам журналистов портала Simple Flying, “некоторые фанаты полетов на Alitalia даже специально купили билеты на рейс AZ 1786, чтобы потом долго хранить билеты и прочую атрибутику последнего рейса”. Или продать её на аукционе — сейчас торги подобными раритетами в моде.
Alitalia — это бренд, который когда-то олицетворял ту самую знаменитую итальянскую Dolce vita (“Сладкую жизнь”, причём с большой буквы, разумеется) и утонченную изысканность Италии послевоенной эпохи. Считавшаяся когда-то одним из грандов европейской авиации, уступающая только British Airways и Air France по размеру, компания рухнула со своего некогда позолоченного пьедестала, превратившись в черную дыру для итальянских налогоплательщиков.
Alitalia не выходила на прибыль более 20 лет (с 1999 г.) и, несмотря на спасительный парашют, предоставленный ей несколько лет назад итальянским правительством, продолжала падать. Начиная с 2017 г. итальянское правительство пыталось спасти компанию от банкротства, без сна и отдыха занимаясь продажей убыточного предприятия. Но претендента, желавшего купить ставший токсичным актив, найти не удалось. Под давлением экономики, сильно просевшей под натиском пандемии коронавируса, авиакомпания была ренационализирована — это рассматривалось как последний спасательный круг, способный удержать её на плаву ещё некоторое время.
Alitalia в последние годы столкнулась с жёсткой конкуренцией по всем направлениям. Гиганты-лоукостеры Ryanair и EasyJet душили перспективы итальянского авиафлагмана сначала в Европе, вытесняя его с континентального рынка, а затем и постепенно стали захватывать линии и внутри “апеннинского сапожка”. А тот кусок пирога пассажирских перевозок, что не удалось отхватить малобюджетным воздушно-транспортным компаниям, утянула себе сеть высокоскоростных железных дорог (ВЖД). Поезд, развивающий скорость 250-300 км в час, стал предпочтительным видом транспорта для экологически сознательных итальянцев, путешествующих по стране. Преимущества ВЖД неоспоримы: железнодорожные вокзалы находятся в центрах городов в отличие от удаленных на километры от их окраин воздушных гаваней. Пассажирам поезда не надо тратить время и нервы на прохождение процедур регистрации и досмотра. Да и вообще, на земле как-то увереннее себя чувствуешь, чем в воздухе.
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В 2019 году Trenitalia, один из итальянских железнодорожных операторов, заказал исследование состояния рынка грузо- и пассажирских перевозок по “железке”. Период изучения охватывал 10 лет — с момента появления высокоскоростных поездов. Отчёт показал, что количество составов на линиях увеличилось за этот период вдвое, а количество пассажиров, перевозимых этими поездами, выросло с 6,5 миллиона в 2008 году до 40 (!) миллионов в 2018 году. И это не считая тех, кто пользуется услугами Italo, другого железнодорожного оператора в стране.
Между тем авиаперевозки только за период с 2016 по 2018 гг. включительно упали почти на 7%, а доля авиации на транспортном рынке в 2018 г. сжалась до 19,5%.
Фактически зависимость итальянских авиаперевозчиков от железных дорог ярко проступила в 2019 году, когда в правительственных кругах обсуждалась перспектива слияния быстро тонущей Alitalia с Trenitalia.
Теперь история, на создание которой у бывшего итальянского лидера авиаперевозок ушло три четверти века, закончилась. Последней каплей, переполнившей чашу надежд на чудо, явилась 24-часовая забастовканедовольного своей зарплатой персонала предприятия, состоявшаяся 11 октября и повлекшая отмену более 100 рейсов. В пятницу, 15 октября, с того места, где остановилась Alitalia, начнёт свою работу компания ITA (Italia Trasporto Aereo), которую назвать “новой Alitalia” было бы неправильно. Бизнес-модель и амбиции ITAзначительно скромнее, да и размах не тот.
От предшественницы Italia Trasporto Aereo унаследует 2,5 тысячи сотрудников штата (зарплаты которым предстоит сократить) и 52 самолета — 45 узкофюзеляжных и 7 широкофюзеляжных, авиакомпания с 15 октября откроет внутренние и международные рейсы. ITA пока не будет использовать название Alitalia. Аукцион по продаже имени завершился без ставок. ITA заявила, что стартовая цена старого заслуженного бренда оказалась слишком высока.
Первоначальные направления новой компании включают множество внутренних рейсов, а также Алжир, Амстердам, Афины, Барселону, Брюссель, Каир, Дюссельдорф, Франкфурт, Женеву, Лондон (Хитроу), Мадрид, Мальту, Мюнхен, Ниццу, Париж (Шарль-де-Голль), Париж (Орли), Тирану, Тель-Авив, Тунис, Цюрих, Токио (Ханэда) и Нью-Йорк.
В следующем году ITA планирует запустить рейсы во Флоренцию, Люксембург, Бостон, Буэнос-Айрес, Майами и Сан-Паулу. Позже — Малагу, Марсель, Белград, Софию, Валенсию и Лос-Анджелес. Новая компания продолжит традиции старой, по-прежнему предполагая полный спектр услуг, включая бизнес-класс и эконом-класс. К 2025 году самолётный парк ITA должен вырасти до 105 машин, и он на 70% должен будет состоять из бортов самых свежих моделей.
“Хотя все, без сомнения, желают ITA всего наилучшего, уход Alitalia останется для отрасли болезненным событием”, — подводят итог итальянские СМИ.
Легендарный бренд умер. Посмотрим, насколько хорошо будет здравствовать новый.
Сергей Скворцов