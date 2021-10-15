Alitalia приказала долго жить

Но авиационные перевозки и пунктуальность — понятия не идентичные: на время прибытия может повлиять встречный или попутный ветер и еще масса факторов. Поэтому в число “провожающих” Alitalia пресса включила также AZ 1718 Катания — Милан (Линате) с запланированным приземлением в 22.40 и AZ 2130 Рим (Фьюмичино) — Милан (Линате) в 22.55. По словам журналистов портала Simple Flying, “некоторые фанаты полетов на Alitalia даже специально купили билеты на рейс AZ 1786, чтобы потом долго хранить билеты и прочую атрибутику последнего рейса”. Или продать её на аукционе — сейчас торги подобными раритетами в моде.

Alitalia — это бренд, который когда-то олицетворял ту самую знаменитую итальянскую Dolce vita (“Сладкую жизнь”, причём с большой буквы, разумеется) и утонченную изысканность Италии послевоенной эпохи. Считавшаяся когда-то одним из грандов европейской авиации, уступающая только British Airways и Air France по размеру, компания рухнула со своего некогда позолоченного пьедестала, превратившись в черную дыру для итальянских налогоплательщиков.

Alitalia не выходила на прибыль более 20 лет (с 1999 г.) и, несмотря на спасительный парашют, предоставленный ей несколько лет назад итальянским правительством, продолжала падать. Начиная с 2017 г. итальянское правительство пыталось спасти компанию от банкротства, без сна и отдыха занимаясь продажей убыточного предприятия. Но претендента, желавшего купить ставший токсичным актив, найти не удалось. Под давлением экономики, сильно просевшей под натиском пандемии коронавируса, авиакомпания была ренационализирована — это рассматривалось как последний спасательный круг, способный удержать её на плаву ещё некоторое время.

Alitalia в последние годы столкнулась с жёсткой конкуренцией по всем направлениям. Гиганты-лоукостеры Ryanair и EasyJet душили перспективы итальянского авиафлагмана сначала в Европе, вытесняя его с континентального рынка, а затем и постепенно стали захватывать линии и внутри “апеннинского сапожка”. А тот кусок пирога пассажирских перевозок, что не удалось отхватить малобюджетным воздушно-транспортным компаниям, утянула себе сеть высокоскоростных железных дорог (ВЖД). Поезд, развивающий скорость 250-300 км в час, стал предпочтительным видом транспорта для экологически сознательных итальянцев, путешествующих по стране. Преимущества ВЖД неоспоримы: железнодорожные вокзалы находятся в центрах городов в отличие от удаленных на километры от их окраин воздушных гаваней. Пассажирам поезда не надо тратить время и нервы на прохождение процедур регистрации и досмотра. Да и вообще, на земле как-то увереннее себя чувствуешь, чем в воздухе.