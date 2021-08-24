Afghan 2.0. Что будет после триумфа талибов?

Поход международных сил под руководством США в Афганистан завершился впечатляюще. Двадцать лет назад эта экспедиция начиналась удивительно легко, и многим казалось, что террористическому движению “Талибан” остались последние дни. Затем залихватские реплики как-то подутихли. Прошло двадцать лет — американские войска едва успели покинуть страну, а талибы уже взяли Кабул — взяли настолько быстро и непринуждённо, что вывод из Афганистана Советской армии теперь смотрится просто триумфальным возвращением. А уж борьба и гибель просоветского президента Наджибуллы по сравнению с бегством нынешнего лидера Гани смотрится античной трагедией в сравнении с ярмарочным балаганом. И эта картина оставляет много вопросов. Сильнее всего оказалось шокировано, конечно, общество США. На фоне мгновенного падения Кабула даже сравнение с Сайгоном-1975 выглядит едва ли не льстящим. Но речь здесь даже не о провале союзного США правительства. Американцы неожиданно оказались перед лицом реальности, в которой их страна оказалась лишь одной из стран мира — могучей, но не всемогущей, способной разбить на поле боя кого угодно, но далеко не всегда способной выиграть мир. Утопия, утверждающая, что достаточно рассказать о правах женщин и демократии, чтобы этими благими идеями прониклись люди, для которых Средние века не кончались никогда — оказалась именно утопией. За эту утопию множество афганцев и американцев заплатило жизнью.

Пока американцы пытаются понять, как же вышло, что их Афганистан тоже оказался Афганом, остальной мир размышляет, как жить теперь.

И во вторжении США, и в их нынешнем уходе всегда безупречная пикейная экспертиза подозревает очередной хитрый план. В действительности, американцы лишь повторили путь, уже проделанный Советским Союзом. Ни СССР, ни США, вводя войска в страну, не собирались завязнуть там на долгие годы. И те, и другие руководствовались весьма, как оказалось, приблизительными представлениями о стране, и о том, с чем там предстоит столкнуться. И те, и другие вложили море сил в попытки построить более счастливую и благоустроенную страну и протолкнуть очень архаичное общество в современность, минуя все промежуточные стадии. И в обоих случаях сбылся ночной кошмар любых фанатов хитрого плана: война начала управлять сама собой в рамках собственной логики.

Афганистан стал для американцев чёрной дырой, от которой кормились поколения коррупционеров и в США, и на местах, полигоном для обкатки вооружения, страной, о которой можно написать душещипательный роман — всем чем угодно, только не примером успешной модернизации. Однако картина мира, управляемого из Белого Дома, долгое время оставалась слишком яркой, чтобы с ней можно было просто так расстаться. Теперь, когда США не только вывели из Афганистана собственные силы, но и бросили там множество своих недавних союзников и людей, поверивших в мощь такого сюзерена, всё глобальное лидерство единственной сверхдержавы оказалось под вопросом, и вероятно, многие режимы в мире обуревают сомнения насчёт собственной судьбы. Самим США этот исход, парадоксальным образом, может принести и пользу — отказ от желания осчастливить весь мир очень полезен, когда внутри твоей собственной страны нарастают проблемы, а с тем, что у США хватает и внутренних трудностей, согласны и сами американцы, едва ли не поголовно.