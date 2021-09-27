Загадка “Талибана”

Появился “Талибан” (террористическая организация, запрещённая в РФ — прим. ред.) ле­том-осе­нью 1994 года, когда Афганистан сотрясала гражданская война между моджахедами, победителями режима Наджибуллы.

Эта война дала новые миллионы беженцев-пуштунов, устремившихся в приграничные районы соседнего Пакистана, в которых традиционно жили их соплеменники и афганские мигранты, переселившиеся туда раньше. Причём столь же традиционно пуштунов там было больше, чем в Афганистане. В то же время, процент пуштунов, государство Афганистан и создавших, народа, который всегда стремился играть в нём главную роль, на территории этой страны существенно снизился; они во многом отошли в ней на второй план. Зато существенно выросли политическая роль и доля таджиков в населении афганского государства. Таджики были всегдашними соперниками пуштунов. Даже ориентированная на советскую модель Народно-демократическая партия Афганистана делилась на две противоборствующие фракции — “Хальк” и “Парчам”, условно пуштунскую и условно таджикскую. Также выросли процент и значение в жизни страны других непуштунских народностей, прежде всего узбеков и хазарейцев.

Всё это не нравилось группе союзных друг другу мусульманских стран: Пакистану, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые со времён советского вмешательства стремились контролировать Афганистан и управлять различными процессами, происходящими на его территории.

В сун­нит­ских мед­ре­се Па­ки­ста­на, прежде всего в пуштунско-эмигрантских центрах Кветты и Пешавара, возникло ре­ли­ги­оз­но-по­ли­тическое дви­же­ние мусульманских студентов — талибов, фи­нан­си­руемое Саудией и ОАЭ. Возглавил его “неистовый мул­ла” Му­хам­мад Омар, в своё время весьма активно сражавшийся с “шурави”. В боях он потерял глаз, причём якобы самолично вырезал ножом то, что от него осталось и зашил веко. При деятельной помощи Пакистана талибы к маю 1997 г. захватили бо́льшую часть афганской территории. Впоследствии только на населённом таджиками северо-востоке страны остался очаг активного сопротивления им. Руководил этим очагом легендарный Ахмад Шах Масуд, создавший целое непризнанное государство — “Масудистан” с примерно 2,5-миллионным населением и превосходной по местным меркам 60-тысячной армией.