Габриэль Гарсиа Маркес: гений под колпаком

Впервые Габо, как звали Маркеса в кругу друзей, услышал имя кубинского лидера в 1957 году. Будущий нобелевский лауреат тогда жил в Париже в компании ещё нескольких таких же, как и он, латиноамериканских интеллектуалов. Маркес был направлен в Париж колумбийским прогрессивным (и потому находящимся в состоянии постоянных трений с властью) изданием El Espectador — исполнять обязанности иностранного корреспондента. Там, под сенью Эйфелевой башни, Габриэль познакомился с коллегами по ремеслу — репортёрами газет нескольких латиноамериканских стран, проживавшими, как и он, в непритязательном и дешёвом Hôtel de Flandre. Все новые приятели, как на подбор, оказались оппозиционно настроенными к своим правительствам людьми. Каждый член этой группы, по словам Маркеса, ощущал себя изгнанником и с нетерпением ожидал известий с родины о свержении правившего ею диктатора.

Поэтому, когда однажды утром поэт‑кубинец Николас Гильен открыл окно своей комнаты и закричал: “Режим пал!”, каждый из них подумал, что это восклицание относится именно к его отчизне. Парагвайцы считали, что речь шла об Альфредо Стресснере, никарагуанцы полагали, что об Анастасио “Тачито” Сомосе, колумбийцы были уверены, что о Рохасе Пинилье, доминиканцы — о Рафаэле Трухильо и так далее… В конце концов выяснилось, что свергнутым оказался Хуан Доминго Перон, аргентинский властитель. А когда все уселись “за рюмкой чая” обсуждать волнительную новость, Гильен признался Маркесу, что всем сердцем желает провала диктатуре Фульхенсио Батисты на Кубе. Но не питает особых надежд на то, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку не видит “фигур, которые могли бы свалить этого монстра, хотя, может быть, стоит обратить внимание на молодого человека по имени Фидель Кастро”.

Габо в тот момент о судьбе далёкой Кубы просто не задумывался: его внимание всецело поглотила… Москва, находившаяся к Парижу куда ближе, нежели остров в Карибском море. В 1957-м столица СССР стала местом проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. И Маркес решил, что кровь из носу должен побывать на этом “празднике веселья и свободомыслия”.

Работодатели командировать его в Советский Союз не посчитали ни нужным, ни экономически обоснованным, а собственных средств 30-летний (к тому времени) журналист на поездку почти не скопил — гонорары в El Espectador платили такие, что не пошикуешь. Однако голь на выдумки хитра: корреспондент вовремя вспомнил, что умение здорово и интересно складывать слова в предложения — не единственный его талант. Маркес сумел убедить земляков из фольклорного ансамбля, направлявшегося в Москву, что он в качестве певца, гитариста и музыканта, лихо управляющегося с маракасами, — как раз тот человек, которого в их группе и не хватает. Своё пребывание в Советском Союзе Габо отметил красивым тонким и глубоким эссе “СССР: 22 400 000 км² без единой рекламы кока-колы!”