Дефицит разумного управления

“Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!” — с хитрым прищуром сказал на Валдайском форуме Владимир Путин, пересказывая известную сказку для описания ситуации с энергоснабжением Европы в конце 2021 года. И пояснил, что волк тут тот, кто пытается хвостом (!!) ловить рыбку “в данном случае в мутной воде”.

Сказать, что это очень точное описание — значит не сказать ничего. Похоже, что кардиналы (серые и не очень) глобального человечества перехитрили сами себя. Близится довольно холодная зима, а цены на газ держатся на запредельном уровне, расценки на электроэнергию выросли до умопомрачительных значений, предприятия останавливаются, а рыбка… Что ж, похоже, никакой рыбки не будет.

Электроэнергия стала дорогой и её стало не хватать. При том, что никаких разумных объяснений этому нет. Цены на энергию — не единственная проблема. Долларовая инфляция, превысившая 5% в годовом исчислении, не добавляет позитива в и без того непростую ситуацию. В портах развитых стран огромные проблемы с разгрузкой контейнеровозов. Но даже если разгрузить их все, дефицит самых необходимых товаров сохранится.

Никакой холодной зимы ещё не наступило. Топливо течёт по трубам. Генерирующие мощности избыточны. Основные американские заимствования ещё не сделаны (Конгресс всё никак не проголосует на триллионные траты на инфраструктуру). Фабрики в Юго-Восточной Азии работают с утроенной силой после первого ковидного года. Но мировая хозяйственная система как будто стала разъезжаться по швам.