Забытая дата: восстание юнкеров 29 октября 1917 г.

До сих пор ведутся споры — когда же конкретно началась Гражданская война в России? Согласно одной из версий, продолжавшееся вплоть до октября 1922 года противостояние следует отсчитывать с первых чисел марта 1917 года, с убийства революционными матросами в Кронштадте адмиралов Вирена, Бутакова, Непенина и значительного числа офицеров, а так же с волны массовых расправ над чинами старой царской полиции в этот же период.

Маховик гражданского насилия был запущен именно в феврале-марте 1917 года, когда большевики на политическом поле России были малозаметны, и, — что бы там не утверждал созданный в 30-е годы сталинский “легендариум”! — принимали в событиях Февраля самое минимальное участие. Даже “Бунд” (“Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России”) был популярнее маргинальных ультралевых радикалов под предводительством сидевшего в Швейцарии В.И. Ульянова-Ленина. Напомним, что Ленин вернулся в Россию только 3 (16 апреля) 1917 года.

Межгражданское насилие успешно продолжалось и нарастало при всех трёх составах Временного правительства, особенно в армии — после печально известных “Приказа номер 1” Исполкома Петросовета и тем более “Декларации прав солдата”, авторства А. Ф. Керенского, уже к середине лета 1917 года (и опять же без всякого участия большевиков!) приведших действующую армию к тотальной катастрофе с полным разрушением единоначалия и ликвидацией авторитета офицеров.

Но есть и вторая версия: “настоящая” Гражданская война началась 29 октября (11 ноября) 1917 года с выступления юнкеров в Петрограде — по меткому выражению Л. Д. Троцкого в этом “контрвосстании” (заметим, Троцкий не говорит “контрреволюция”, а именно “контрвосстание”!) приняли участие юнкера Николаевского и Владимирского военных училищ, а также слушатели Школы прапорщиков инженерных войск.

Так что же вообще случилось в Петрограде ровно 104 года назад, спустя чуть больше, чем трое суток после октябрьского переворота? И почему именно эту дату отдельные исследователи считают отправной точкой “Большой” Гражданской войны?