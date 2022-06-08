Наследница тамплиеров: жизнь и приключения Ульрики фон Поссе

Санта-Барбара XVIII века

Нам не дано предугадать как наше слово отзовется,

И нам сочувствие дается, как нам дается благодать…

А тем более не дано нам предугадать как отзовутся некоторые наши поступки. Ульрика Эуфрозиния фон Поссе была бабушкой знаменитой супруги лучшего поэта России Натальи Гончаровой (Пушкиной). Женщины рода Гончаровых часто говорили, что несчастья в их роду по женской линии начались именно с нее, с загадочной и роковой баронессы Ульрики фон Поссе.

Грешная бабушка

Но все по порядку. Начнем с письма уже степенной генеральши Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской к своему супругу Петру Петровичу Ланскому, находившемуся в то время по служебным делам в Ревеле (современном Таллине) летом далекого 1849 года:

«Ты и шагу не можешь ступить в Лифляндии, не встретив моих благородных родичей, которые не хотят признавать нас из-за бесчестья, какое им принесла моя бедная бабушка».

А ведь среди родни жены Пушкина действительно были именитейшие прибалтийские дворянские фамилии того времени — Фитингофы, Сиверсы, Ливены, Кнорринги. По одной из конспирологических версий именно Фитингофы являлись одними из хранителей знаменитого «общака» — сокровищ рыцарей-храмовников, которые уцелевшим тамплиерам удалось вывезти после казни магистра ордена Жака де Моле и других его соратников в Париже и вложенных, согласно все той же версии, в создание знаменитого Тевтонского ордена — но это, как говорится, уже совсем другая история.

Кто же такая эта загадочная героиня, с которой начались несчастья женщин рода Гончаровых и какое бесчестье она принесла всем этим уважаемым людям? Кем была «бедная бабушка» Натальи Николаевны — Ульрика-Эуфрозиния — для удобства мы будем называть ее здесь более русским вариантом этого имени — Ефросинья — фон Поссе? Чтобы узнать это, мы должны погрузиться в жизнь этой необычной девушки, вернее, молодой женщины, которая больше похожа на захватывающий роман того времени, где есть и суровые остзейские бароны, и побег из-под их власти в ночи к русскому красавцу-офицеру, и веселая петербургская жизнь, и внебрачная дочь, и неожиданная и трагичная развязка истории в калужской губернии…

Дед Гончаровой по материнской линии — Иван Александрович Загряжский — был большой затейник и озорник. Имея прекрасную жену Александру и троих детей он, приехав в Ревель, по уши влюбился в дочь местного дворянина Карла Липхарта, бывшую на тот момент замужем за бароном Морицем фон Поссе — Ульрику Ефросинью Поссе.

Любвеобильный карабинер

Молодая женщина обладала просто сказочной красотой и необычайно стройной фигурой, а также знатностью рода, замужество добавило ей к фамилии аристократическую приставку «фон» и титул баронессы — все это вместе могло вскружить голову кому угодно, а уж такому любителю женского пола, как командир Каргопольского карабинерного полка русской армии Загряжский — и подавно. Свою глубокую женатость и наличие троих детей наш герой, разумеется, скрыл. Информационное обеспечение в то время не была поставлено на такую широкую ногу, как сегодня, и бедная Ефросинья-Ульрика пребывала в полнейшем неведении относительно пикантных подробностей биографии своего избранника. Ульрике на тот момент был всего-навсего двадцать один год, а Загряжскому уже тридцать три — по меркам XVIII века возраст солидный. Познакомиться они могли в Дерпте (нынешнем Тарту), где местная знать частенько веселилась на балах, а у Ефросиньи-Ульрики жила сестра. Расквартированные здесь русские офицеры посещали балы и другие увеселительные мероприятия местного света. Возможностей пересечься у них было предостаточно.

Иван Александрович был заправским ловеласом и, влюбившись, не знал ни сна, ни покоя, ни удержу пока не покорял понравившуюся ему женщину целиком и без остатка, причем желательно было взять не только ее тело, но и душу. А Ефросинья как раз томилась в неудачном браке. Девочкой она жила в роскошном имении Липхартов — замке Ратсхоф, который современники прозвали лифляндским Версалем.

Липхарты были очень богатой фамилией, и дети жили в роскоши и не знали ни в чем отказа. Выйдя замуж, Ефросинья переехала к мужу в его родовое поместье Выйдом, находившееся на территории современной Эстонии. Однако, для Ефросиньи жизнь с супругом не сложилась (как станет известно чуть позже, сам-то супруг по крайней мере в официальных документах заявлял, что очень любил жену, хотя, кто ж его знает, что человек напишет, чтобы оправдаться перед Гименеем), сама же Ефросинья писала:

«Наши характеры привели к исключительно обидной и для меня невыносимой дисгармонии ежедневного неудовлетворения бытием и жалким сожительством».

Тем не менее в этом браке родилось двое детей: мальчик Карл, увы, умерший на третий день после рождения, и девочка Иоганна, которая, напротив, выжила — это ее впоследствии в своих письмах Гончарова почтительно зовет «тетушкой Жаннет».

Уговорил ли Загряжский на побег страстную красавицу, или она и сама хотела вот так круто изменить свою жизнь точно сказать сегодня трудно, однако, она сбежала из имения родителей Ратсхоф, прямо с семейного ужина, на который они прибыли вдвоем с мужем! Меняя на каждой станции лошадей, уже заранее подготовленных Загряжским, она прибывает в Псков и падает прямо в объятия ожидающего ее Ивана Александровича. Не жизнь, а просто головокружительный роман! Вероятно, что весь этот даже по тем временам возмутительный скандал стал возможен и не стоил Ивану Александровичу ни чинов, ни званий, благодаря его личным связям — он был другом фаворита императрицы Екатерины II — Григория Потемкина и, вероятно, мог рассчитывать на его содействие и покровительство. Семья беглянки и брошенный ею муж, узнав о происходящем, все еще надеялись, что возможно все развеется как страшный сон и Ефросинью просто похитили — однако, страшные вести о самовольном побеге вскоре подтвердились. Сама Ефросинья отказалась вернуться, подтвердив, что никто ее не похищал, и что она бежала по своей воле. Далее последовали долгие и муторные хлопоты по разводу — оставшиеся документы по процессу до сих пор (!) хранятся в Дерптской консистории. В итоге муж все-таки признал, что как он ни любил жену, но больше не примет ее, «побывавшую в руках чужого мужчины». Камнем преткновения была только маленькая дочь Иоганна, однако, понимая, что вряд ли ее получит, Ефросинья согласилась оставить ее мужу. Отец беглянки навсегда проклял свою непутевую дочь, лишил наследства и поклялся, что ноги ее больше не будет в его доме. И свое слово сдержал: Ефросинья-Ульрика никогда больше не ступила на порог дома своих родителей. Таким образом день ее побега и стал последним днем ее жизни в замке родителей, хотя в тот момент она этого и не знала.

Клуб бывших жен

Понятно, что теперь, будучи лишенной и наследства, и каких бы то ни было связей с прежней жизнью, Ульрика-Ефросинья полностью сосредоточилась на предмете своей любви. Все остальное было для нее потеряно, а мир теперь полностью закручивался вокруг него одного. А Загряжский, между тем, потихоньку терял былой интерес — уж слишком в зависимом от него положении оказалась возлюбленная, такое редко оканчивается чем-то хорошим… Среди многочисленных романов Ивана Александровича этот оказался чуть ли не самым молниеносным. Конечно, история стара как мир, но вот развязка этой истории! В Петербурге двоеженец старался новую жену никому особо не показывать. И в конце концов Иван Александрович не нашел ничего лучшего как привезти новую жену… к старой, в имение в Яропольце, где жила его семья? жена и трое детей: две дочери и сын.

По семейному преданию, рассказанному в своих мемуарах Александрой Петровной Араповой — дочерью Натальи Николаевны Гончаровой от второго брака с Петром Ланским — Иван Александрович вовсе не был смущен встречей двух женщин: подведя уже беременную на тот момент Ульрику, к жене, он сказал что-то вроде: «Ну, бабы, сами разберетесь!» — и перецеловав детей в макушки, сел в ждавшую тут же карету и был таков.

Самое же потрясающее во всей этой истории то, как отнеслась первая жена к юной Ульрике. Видя ее полнейшее смятение, потерянность и начинающуюся депрессию — она не только не стала выяснять с ней никаких отношений, но полностью приняла и обласкала ее. Как могла успокаивала и утешала! И скрасила ее последние дни. Так как молодая женщина, родив ребенка, так и не смогла восстановиться от полученных душевных ран, она угасала, как свеча на ветру, и вскоре умерла. Правда, иногда от злых языков можно услышать иную версию ее смерти, бросающую черную тень на Александру Загряжскую — не соперницу, а, скорее, подругу по несчастью. Но мне совсем не хочется бесчестить эту замечательную женщину, и я не сторонница этой версии, судя хотя бы даже по отношению Александры к оставшейся от Ульрики дочке. Это была очередная необыкновенная красавица этого рода и мать еще трех будущих несчастливых красавиц: Екатерины, Александрины и Натальи Гончаровых.

Наталья Ивановна, урожденная Загряжская — ребенка признали, дали фамилию отца и воспитали наравне с родными детьми, не сделав даже бесприданницей! Что самое удивительное, Наталья Ивановна, а не дети от первой, имевшей куда больше прав, законной жены, получила в наследство тот самый Ярополец, где и жила потом на покое, куда часто приезжала к ней погостить ее младшая дочь Наталья с детьми и, где, конечно, частенько бывал там и сам Александр Сергеевич, который свои визиты называл «набегами на ярополецкую библиотеку». Ульрика осталась бы довольна…

Я стою на ступенях элегантного красного классического господского дома с колоннами в Яропольце, въездные ворота в усадьбу украшены красивыми башенками, редкий в этом году мартовский снегопад кружит крупные хлопья метели, расходящейся все больше в настоящий буран. И я вспоминаю, ту, пушкинскую «Метель», когда Маша украдкой вышла из дома родителей и села в возок, а ведь также убежала из родового замка и Ульрика, чтобы уже больше никогда в жизни в него не вернуться, и также ждала ее тройка, приготовленная для нее Иваном Загряжским, а возможно Наталья Николаевна рассказывала когда-то мужу всю эту историю? Кто знает, кто знает…