Трафальгарское сражение: мифы и рифы

Что происходит при прорезании линии? Часть кораблей, находящаяся впереди, продолжает идти своим ходом, а те корабли, которые находятся перед прорезанной линией, вынуждены расползаться в стороны, поскольку парусные корабли заднего хода не имеют. В результате происходит классическая свалка, ближний бой с частью неприятельского флота.

То есть, по сути, Нельсон перевёл бой в свалку.

Но почему этот приём не применялся ранее, спросит читатель? Ну, во-первых, применялся, и чуть выше мы уже озвучили несколько примеров. Во-вторых, основная проблема была именно сблизиться с противником для такого прорезания. Если эскадра следует ровной кильватерной колонной, без разрывов в линии, то головные корабли неприятеля, решившего прорезать колонну, попадут под продольный огонь трёх-четырёх кораблей, при этом сами они смогут отвечать только из немногочисленных носовых орудий. То есть идея прорезания закончится неудачей ещё на самом начальном этапе. Если посмотреть на сражения при Островах Всех Святых, Кампердауне и Трафальгаре — можно заметить одну общую черту. Там противники англичан перед началом прорезания имели очень большие разрывы в кильватерных колоннах, что и позволило англичанам провести этот манёвр.

В англоязычной литературе тактический приём Нельсона вошёл под названием “Удар Нельсона” (Nelson’s touch) и рассматривается в рамках линейной тактики. По сути, разрезав союзный флот в двух местах, англичане при Трафальгаре вывели французский авангард из игры и получили возможность громить подходившие линкоры арьергарда продольными залпами. Вслед за этим образовалась куча-мала, старая добрая свалка, где численное преимущество союзников уже не играло особой роли. Но надо понимать, что будь франко-испанский флот более подготовленным и держи он линию сомкнуто, корабль к кораблю — такой тактический приём с почти стопроцентной вероятностью не удался бы.