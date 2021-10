Трафальгарское сражение: мифы и рифы

Это и так, и не так. Действительно, ещё в 1745 году в английских флотских “Инструкциях по походу и бою” появился пункт 35, который гласил: “Капитан корабля обязан поддерживать дисциплину на вверенном ему судне и часто проводить упражнения артиллерийских команд с большими и малыми пушками (great guns and small arms), чтобы получить преимущество в бою (to render them more expert in time of battle), а также записывать в судовом журнале время этих учений”.

Проблема была в том, что не только в России, но и в Англии “жестокость законов смягчается необязательностью их исполнения”. Надо сказать, что в Королевском флоте на этот пункт многие капитаны просто откровенно забили. В результате, к Трафальгару лишь на 5 из 27 кораблей Нельсона команды ежедневно проводили учения с пушками. А примерно половина эскадры Нельсона имела вообще очень слабую артиллерийскую подготовку.

Но если бы только это!