«Большая игра» в торговле чаем. Часть I

Почему у британских парламентариев bombanulo

Часть I

Почему-то мимо нашего читателя проходят целые пласты истории экономики, которые не менее интересны, чем сражения и битвы или дипломатические интриги и финансовые махинации. Особенно это обидно в том случае, когда видное место в экономическом «дуэлировании» занимала наша страна.

Давайте побеседуем об одном таком экономическом баттле. Речь у нас пойдёт о торговле чаем.

Кантон, Кяхта, чай и деньги

Для начала — общие данные.

Чай в Китае — это целый культ. Первые записи об употреблении китайцами чая датируются II веком до нашей эры. Вскоре к чаю пристрастились и соседи Поднебесной — Япония, Корея, Индия.

Что касается Европы, то тут чай появился довольно поздно. Понятно, что первыми с ним познакомились португальцы. Например, после основания Макао (1557 год) белые там вполне уважали благородный чайный напиток. Но вот в Европу впервые ввезли чай голландцы. Это случилось в 1609 году.

В России чай появился почти в то же время — в 1618 году послы империи Мин подарили 200 мешков чая весом 4 пуда русскому царю Михаилу Фёдоровичу Романову. Несмотря на этот нюанс, ведущие позиции в доставке и продаже чая на европейском рынке уверенно захватили именно голландцы. Кстати, они чай и в Россию ввозить стали. Если зарабатывать, то везде!

Что же до Англии, то первые чайные продажи там удалось наладить в 1657 году, когда купец Томас Гарвей начал торговать чаем на Биржевой Аллее по цене от 16 до 50 шиллингов за фунт. Впрочем, большинство английских историков годом начала торговли товаром под названием tea в Королевстве считают 1664‑й, когда британские купцы приобрели целых 3 фунта 2 унции (около полутора килограммов) чая для реализации на Острове.

Настоящая экспансия чая началась в 1720‑х, причём как в Европе, так и в России. Если для Англии основной площадкой, где приобретался чай, стал прибрежный Кантон, то для России — глубоко сухопутная Кяхта.

Замечу, что Россия начала танцевать свою кадриль с чаем даже раньше ушлых островитян. Разумеется, тут не обошлось без «нашего всего» — Петра I. Пётр монополизировал торговлю с Китаем и начал составлять целые караваны, выдвигавшиеся в сторону Нерчинска. Караванщики предлагали жителям Поднебесной менять русские товары на китайские чай или серебро. Чтобы вы могли оценить масштабы торговли, приведу ряд цифр. Караван 1707 года, возглавляемый комиссаром Саватеевым, вёз товаров на сумму в 142 тысячи рублей и продал всё, получив прибыль аж в 223 тысячи рублей!

Однако вскоре прибыль начала падать. В 1762 году Екатерина II отказалась от практики государевых караванов, отдав торговлю с Китаем в руки частных торговцев. И дело пошло! Если в 1760 году товарооборот с Китаем составлял 1,36 млн рублей, то уже в 1770‑м — 2,62 млн рублей, в 1780‑м — 5,4 млн рублей, 1800‑м — 8,38 млн рублей.

Ввоз чая в Россию в денежном выражении возрос с 540 тыс. рублей в 1792 году до 2.16 млн рублей в 1802 году. Чай, привозимый китайцами в Кяхту, делился на два основных вида: чёрный и зелёный. Различия между чёрным и зелёным чаем были обусловлены главным образом способом сбора и приготовления.

Зелёный чай получался в том случае, когда листья высушивали очень короткое время (около 3 часов), а затем прожаривали в чугунных котлах до тех пор, пока из сырья не выпаривалась вся влага.

Чёрный чай получался после длительной сушки листьев сначала на бамбуковых решётках, а затем в кучах. Только после того как листья в кучах темнели, производились термическая обработка и выпаривание влаги. В каждой провинции Китая плантаторы использовали свои «секретные» технологии, отчего количество сортов каждого вида чая исчислялось десятками. Часто к названию чая добавлялись слова «фамильный» или «сансинский». Термин «фамильный чай» обозначал, что чай продаётся какой-то китайской фирмой оптом через своего представителя или через приказчика. «Сансинский чай» — это тоже фамильный чай (т. е. фирменный), но доставленный в Кяхту перекупщиками-купцами из провинции Сан-си. Ну а Сибирский тракт, связывавший Забайкалье с Европейской Россией, получил название Великого чайного пути.

Почем место?

Одна упаковка чая называлась местом (или цибиком). Места бывали двух видов: квадратные и полуторные. Квадратное место представляло собой деревянный ящик размерами по 10 вершков во все стороны. В него помещалось от 50 до 55 фунтов чистого чая. Вес такого места был более 2 пудов. Полуторное место было тоже изготовлено из дерева и имело длину 12 вершков, ширину 9 вершков, высоту 11,5 вершка. В него помещалось от 80 до 85 фунтов чистого чая. Вес полуторного места был более 3 пудов.

Одно место продавалось на Нижегородской ярмарке в среднем по цене 150 рублей, или 3 рубля за фунт.

А что же англичане? За период с 1721 по 1771 годы Ост-Индская компания импортировала в метрополию 8,8 миллиона фунтов чая, или 176 тысяч фунтов в год. Если всё это перевести в тонны и сравнить с русской торговлей, то получится, что англичане вывозили в этот период примерно 80 тонн чая в год, тогда как русские — 20 тысяч пудов, или 327 тонн, чая в год.

Чай покупался англичанами в Кантоне по цене от 1 до 3 шиллингов за фунт. В Англии же этот товар реализовывался уже по 7–10 шиллингов за фунт. Причина такого удорожания была самая простая — высокие ввозные налоги и, как следствие, большая наценка. Это же обстоятельство побуждало американские Тринадцать Колоний покупать контрабандный чай у той же ОИК на принадлежащем ей острове Св. Елены, по 2–3 шиллинга и перепродавать колонистам по 10 шиллингов.

Нет, ну а что? Прекрасный бизнес!

«А разреши-ка нам, государыня, продавать наш чай… в Англию!»

Но вернёмся к Кантону и Кяхте. Пока англичане «цивилизованно» и «романтично» вывозили свой чай кораблями, русские умудрялись тягать куда большее количество чая «варварски» и «брутально» верблюдами, быками и лошадьми по Сибирскому тракту.

В итоге во время царствования Екатерины случилась комическая ситуация — когда английская ОИК попробовала реализовать чай в Петербурге, то tea у британских негоциантов покупать никто не стал. Внезапно. Ну просто потому что у русских имелось своего чая, привезённого с Кяхты, о‑го-го сколько. Причём он был ещё и дешевле английского.

Дошло до того, что в 1780‑х часть русских купцов первой гильдии обратилась к матушке-императрице с просьбой: «А разреши-ка нам, государыня, продавать наш чай… в Англию!»

С точки зрения честной конкуренции, не говоря уж про Адама Смита, русские просто обязаны были завалить Остров своим чаем. Однако этого не случилось. Помешали ОИК¸ которая владела монополией на поставки чая из Китая, и английские парламентарии. Те плотно сидели на добровольных пожертвованиях от ОИК, так что от перспективы удачной русской чайной экспансии у парламентариев знатно BOMBANULO.

Ну а в 1780‑х случился перелом — ОИК вырвалась вперёд, начав вывозить чай из Китая миллионами фунтов ежегодно. Почему? А вот об этом мы поговорим во второй части нашего материала.

Окончание следует.