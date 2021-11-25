Танцующий на Рейхстаге. Почему командир Егорова и Кантарии остался без награды?

После распада СССР послания к руководству России с просьбами наградить человека, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом и похороненного на нашей земле, тоже не возымели действия. Было сказано: наград и без того достаточно. Украинский же президент Виктор Ющенко присвоил в 2005 году Алексею Бересту звание Героя Украины и предложил перезахоронить останки в Киеве. Этому воспротивилась вдова фронтовика, сказав: “Лёша всегда хотел лежать именно в России”. Его могила осталась на маленьком кладбище посёлка Александровка под Ростовом. Что из обвинений в адрес Береста являлось правдой, а что ложью? Да уже неважно. Он был живым человеком, а не мифологическим существом. Живые же люди (как и все мы) совершают ошибки. Главное не это. Пусть он останется в нашей памяти молодым парнем, танцующим на крыше Рейхстага 1 мая 1945 года под гордо реющим красным знаменем.

Давайте наконец-то наградим лейтенанта Лёшу.

Он спит в нашей земле, за которую воевал. Не будем его обижать.