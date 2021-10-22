Сжигали ли шпионов ЦРУ в советских печах?

В деле Пеньковского до сих пор больше вопросов, чем ответов…

Я неоднократно спрашивал настоящих и бывших сотрудников спецслужб — правда ли, что этого шпиона действительно сожгли заживо? Есть зловещая легенда: беднягу якобы связали, положили в гроб и медленно задвинули в печь крематория, записав кремацию живьём на видео. И вроде бы эту плёнку демонстрировали впоследствии будущим разведчикам — смотрите, что с вами случится, если вздумаете предать Родину! На правдивости этой информации настаивал перебежчик Виктор Резун. Другой перебежчик — Олег Гордиевский, утверждал — “борца за свободу” казнили в Бутырке, кремировали уже труп — а видеозапись сделали для подтверждения смерти. Короче, сам чёрт ногу сломит. А ведь эта версия — лишь одна из сотни мифов про знаменитого шпиона США и Великобритании, полковника ГРУ СССР Олега Пеньковского. 22 октября 1962 года он был арестован в Москве по дороге на работу, и 16 мая 1963 года расстрелян по приговору суда. Спустя 59 лет после ареста Пеньковского до сих пор неясно — действительно ли он передал секретные сведения Западу, или же это была тонкая игра советских спецслужб? Выдвигались предположения, что расстрел полковника — мистификация, на самом деле ему изменили внешность, и он дожил до глубокой старости. Шпиона также называли психически больным человеком, и заявляли: большую часть проданной США информации он элементарно… выдумал. Так кем же на самом деле был полковник ГРУ Олег Пеньковский?