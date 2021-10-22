Сжигали ли шпионов ЦРУ в советских печах?

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В деле Пеньковского до сих пор больше вопросов, чем ответов…
Я неоднократно спрашивал настоящих и бывших сотрудников спецслужб — правда ли, что этого шпиона действительно сожгли заживо? Есть зловещая легенда: беднягу якобы связали, положили в гроб и медленно задвинули в печь крематория, записав кремацию живьём на видео. И вроде бы эту плёнку демонстрировали впоследствии будущим разведчикам — смотрите, что с вами случится, если вздумаете предать Родину! На правдивости этой информации настаивал перебежчик Виктор Резун. Другой перебежчик — Олег Гордиевский, утверждал — “борца за свободу” казнили в Бутырке, кремировали уже труп — а видеозапись сделали для подтверждения смерти. Короче, сам чёрт ногу сломит. А ведь эта версия — лишь одна из сотни мифов про знаменитого шпиона США и Великобритании, полковника ГРУ СССР Олега Пеньковского. 22 октября 1962 года он был арестован в Москве по дороге на работу, и 16 мая 1963 года расстрелян по приговору суда. Спустя 59 лет после ареста Пеньковского до сих пор неясно — действительно ли он передал секретные сведения Западу, или же это была тонкая игра советских спецслужб? Выдвигались предположения, что расстрел полковника — мистификация, на самом деле ему изменили внешность, и он дожил до глубокой старости. Шпиона также называли психически больным человеком, и заявляли: большую часть проданной США информации он элементарно… выдумал. Так кем же на самом деле был полковник ГРУ Олег Пеньковский?
“Туристы, свяжите меня с ЦРУ”
На удивление, трусом Пеньковский не являлся. В качестве артиллериста он участвовал в Польском походе РККА в 1939 году, воевал с финнами, был дважды ранен в боях с вермахтом, защищал Москву и освобождал Прагу. За боевые заслуги награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом Александра Невского, четырьмя медалями. В 1955–1956 гг. выполнял обязанности резидента ГРУ в Турции. По советским меркам Пеньковский принадлежал к элите — получал сразу две (!) высоких зарплаты в спецслужбах, ему предоставили трёхкомнатную квартиру в Москве, он регулярно выезжал в заграничные командировки. Что же заставило этого человека предать? Сослуживцы после ареста заявляли: Пеньковский был тщеславен и жаден до красивой жизни, а также злился, что его обходят по работе — например, не взяли в посольство СССР в Индии. Поначалу он действовал довольно топорно: обратился к студентам из группы американских туристов передать в посольство США письмо с предложением сотрудничества. Ещё одно сообщение гласит: полковник подбросил пакет с секретными документами на территорию резиденции американского посла, дабы доказать свою ценность. Сам Пеньковский признал на следствии — его вербовка состоялась 20 апреля 1961 года в Лондоне, где связанный со спецслужбами британский бизнесмен Гревилл Винн устроил ему встречу с четырьмя сотрудниками ЦРУ и МИ-6. Там Олегу показали множество фотографий советских граждан, находившихся под подозрением как возможные агенты КГБ и ГРУ. Пеньковский опознал 700 (!) офицеров советских спецслужб.
Тайник на могиле Есенина
Вернувшись в Москву, Пеньковский принялся фотографировать мини-камерой “Минокс” секретные отчёты Генштаба и журналы из служебной библиотеки ГРУ, пересылая снимки американцам и англичанам. Одновременно матёрый полковник, словно бабушка на лавочке у подъезда, нёс в донесениях какую-то пургу — мол, СССР значительно отстаёт от Запада по вооружениям и в случае войны проиграет её, желание воевать у народа отсутствует, поскольку молодёжь недовольна дефицитом продуктов в магазинах, и лишь треть членов КПСС готовы исполнять приказы партии. Обалдевшие западные кураторы поправили Пеньковского — тиражирование слухов им не нужно, требуются конкретные документы. Побывав в командировках в Лондоне и Париже, предатель передал ЦРУ и МИ‑6 десятки микроплёнок с информацией из советских секретных учреждений, включая сведения о новой ракетной технике. В 1962 году шпион попал под подозрение благодаря встречам с женой британского дипломата Анной Чизхолм: ГРУ уже “вело” её как сотрудницу разведслужб Великобритании. За Пеньковским установили наблюдение и разузнали: полковник закладывает микроплёнки в тайниках подъездов домов на Цветном Бульваре, Пушкинской улице и Арбате, а также… в памятнике поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище! Его не брали лишь потому, что хотели выяснить — действует Пеньковский в одиночку или является частичкой разветвлённой шпионской сети? КГБ совершил уникальную по тем временам техническую операцию — протянул по дну Москвы-реки кабель, включавший кинокамеру на чердаке здания напротив квартиры Пеньковского. Олега запечатлели в тот момент, когда он беспечно фотографировал на подоконнике (!) секретные документы. Тайный обыск дома у полковника обнаружил шпионскую технику для съёмки и копирования, шифры и тайник с микроплёнками. Сомнений уже не оставалось. Пеньковского арестовали, чему он был очень удивлён.
Фото 1: Пеньковский в зале суда
Фото 2: Фотография пропуска Олега Пеньковского
Фото 3: Почтовая открытка с зашифрованным текстомиз судебного дела полковника советской военной разведки Олега Пеньковского
Шок от “высшей меры”
Шпион не стал отпираться, и сразу во всём признался. Он просил о снисхождении, предлагая услуги двойного агента. Сдал своего связного — бизнесмена Гревилла Винна, и того задержали в Будапеште. Однако на процессе проходивший по “расстрельной” статье Пеньковский вёл себя довольно нагло, презрительно и заносчиво. Специалисты предполагают — полковник неясно почему уверился: ему дадут 10 лет заключения, а затем обменяют на какого-нибудь западного шпиона. Смертный приговор, вынесенный 11 мая 1963 года, стал для Олега полной неожиданностью — сидя на скамье подсудимых, он, вздрогнув, закрыл лицо руками. Апелляция Пеньковского была моментально отклонена, и уже через пять дней его расстреляли. Связному Винну дали 8 лет заключения, но спустя 11 месяцев (как и думал Пеньковский по отношению к себе), британца обменяли на советского разведчика Конана Молодого. Анна Чизхолм была выслана из СССР по стандартной формулировке — “за деятельность, несовместимую со статусом дипломата”.
“Фрик, психопат, опасный агент”
Казалось бы, тут можно поставить точку. Но при прошествии почти 60 лет открываются загадочные вещи. Нет документальных подтверждений, что хотя бы один (!) разведчик ГРУ за рубежом пострадал в ходе действий Пеньковского, сдавшего 700 человек из советской резидентуры на Западе. Никого не выслали и не арестовали: и это как минимум странно. На суде огласили — предатель отправил в США и Британию 5 000 документов, включая сведения о новейшей ракетной технике. Однако австралийский журналист Филипп Джордж Найтли в своей книге “Шпионы XX века” замечает: “западные спецслужбы не могут привести ни одного примера полученной от Пеньковского информации, имевшей серьёзное военное значение”. Редкие персонажи, как ветеран разведки Максимов, и вовсе называют полковника “разведчиком, лишь игравшим изменника, а на деле передававшим ЦРУ и МИ-6 дезинформацию в интересах СССР”. Иные свидетельства показывают предателя эксцентричным “фриком” — будучи на конспиративных встречах в Лондоне, он потребовал принести ему мундиры американской и британской разведки, и фотографировался в них. Руководитель МИ-6 в 1956–1968 гг. Дик Уайт назвал Пеньковского “невротиком, бывшим не в себе” по причине ранения в голову. Глава контрразведки ЦРУ США (1954–1975 гг.), известный “охотник на кротов” Джеймс Энглтон заявлял — Пеньковский “внедрён к нам как опасный агент КГБ”, чья задача состояла в создании ложного впечатления о слабости СССР. Целая толпа исследователей спецслужб определила стиль поведения Пеньковского как психически больного человека, коему требуется лечение.
Депутат Госдумы Хинштейн озвучил “теорию заговора”: возможно, Пеньковскому изменили внешность под ножом хирурга, и услали жить куда-нибудь в Нижний Тагил. И, знаете, такое мнение, при всей его эксцентричности, имеет право на существование. Подобные документы спецслужбы обычно раскрывают спустя 100 лет после событий. А значит, при нашей жизни мы вряд ли узнаем, какие легенды насчёт Пеньковского правда, а какие — выдумки. С самого начала в его деле было больше вопросов, чем ответов. С тех пор вообще ничего не поменялось.
Георгий Зотов