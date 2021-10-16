Савва Великолепный

180 лет назад, 14 октября 1841 года, в сибирском городе Ялутуровске родился Савва Иванович Мамонтов — промышленник и меценат, артистическая личность и знаток русского Севера.

Его отец был купцом первой гильдии. Именно он сделал фамилию Мамонтовых известной на всю страну. Происходили они, как и большинство “справных” русских промышленных династий, из старообрядцев. Ценили трудовую копейку, поддерживали друг дружку, торговали и лесом, и пушниной. Были крупными винными откупщиками. Савва Иванович мало чем походил на своих предков. Во всех своих проявлениях он был артистом. Броско одевался, красиво и благородно ораторствовал, почти профессионально пел. В юности он хотел избрать карьеру оперного певца — но отец, не желавший, чтобы отпрыск купеческого рода прилюдно “пел и кувыркался”, перекрыл ему этот путь, “сослав” сына в Баку, в Закаспийское торговое товарищество. Мамонтов получил диплом юриста и опыт предпринимателя, говоря на старый манер — купца. Но художественная жилка в нём не угасла.

Проверив сына в деле, отец приобщил его к железнодорожному строительству. Савва Иванович стал членом правления Московско-Ярославской железной дороги. После смерти Ивана Мамонтова он унаследовал огромное состояние — и несколько десятилетий Савве Ивановичу хватало сил на всё. Он поддерживал художников — не только заказами, но и прозорливыми советами. Он содержал оперный театр, в котором стал не только хозяином, но и художественным руководителем, режиссёром. И не портил обедню, совсем наоборот. Именно этот театр прославил великого Шаляпина! Никто иной, как Мамонтов разглядел его гений и всерьёз дал Фёдору Ивановичу развернуться. Знатоки русского театра прямо говорили: для оперной сцены Мамонтов значит столько же, сколько Константин Станиславский — для драматической. Шаляпин вспоминал о тех временах: “Впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным победить все препятствия. У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все особенные черты моей артистической натуры, моего темперамента”.

В своём театре, среди художников, среди музыкантов он царил, преображался, расцветал.

Его называли Саввой Великолепным — по аналогии с Лоренцо Медичи. Ни один из русских меценатов не творил с таким размахом. Но закончилась эта история трагически. Мамонтов проложил первую железную дорогу на Крайнем Севере — из Вологды в Архангельск. При этом допускал переброску денег из бюджета одного предприятия (строительства железной дороги) в кассы других (принадлежащих ему заводов). А это противоречило закону. При первых слухах о “падении Мамонтова” рухнули акции его компаний. Миллионщик оказался должником, банкротом. Он имел основания надеяться на поддержку правительства — но Сергей Витте, первоначально поддерживавший его проекты, предпочёл отдать предпринимателя “на съедение”. Полгода Мамонтов провёл в Таганской тюрьме. Суд оправдал его по уголовной части, но гражданские иски разорили мецената.

После суда он продолжал помогать художникам — но, конечно, уже не с прежним размахом. Иногда выступал в прессе со статьями об экономике. Умер он в марте 1918 года, в Абрамцеве, после долгой болезни. Даже в революционное время ему посвятили уважительные некрологи.