Русско-египетские войны. Часть VIII

Прежде чем продолжить наше повествование, уместно дать читателю маленький совет. Дорогой читатель, если ты мужчина — а наш совет именно для мужчин — так вот, если ты мужчина, и судьба занесла тебя в Турцию, то поищи вдали от избитых туристических троп какой-нибудь ресторанчик получше, куда ходят лишь местные. Ходят не перекусить днём, забежав в обеденный перерыв, а приходят именно семьями или компаниями, чтобы не спеша посидеть и солидно откушать.

Так вот, если тебе повезёт, и ты найдёшь что надо — хороший мясной ресторанчик для своих — то оставь подругу в туристическом кафе на набережной пялиться в море и тянуть через трубочку какой-нибудь популярный коктейль, а сам беги туда и обязательно закажи “арнавут джигери”. У нас название этого блюда традиционно переводят как “печень по-албански”. Из предыдущей части повествования мы уже знаем, что арнауты и албанцы всё же не вполне синонимы, однако пока вернёмся от этнографии с геополитикой за обеденный стол. Тебе вместе со всеми закусками-“мезе”, среди которых обязательно будут маринованный лук с кроваво-бордовым сумахом и турецкий йогурт с лимонным соком и зеленью, быстренько принесут столь же быстро обжаренные в оливковом масле со специями рубленые кубики печени молодого барашка, а может телёнка, что тоже неплохо.

Не возьмусь утверждать, что это безумно вкусно — нет, дело даже не в смачности кубиков “арнавут джигери” (хотя они вполне аппетитны!). Просто, поедая их — вот тут клянусь бородой Пророка! — уж не знаю почему, но обязательно почувствуешь, как в душе всколыхнутся какие-то древние и довольно тёмные инстинкты: гарантированно захочется взять в руки ятаган и нарубить… если не врагов, то уж всё, что под руку попадётся.

Вот такое нажористое и будоражащее внутреннюю энергию блюдо оставили осколкам Османской империи многочисленные головорезы-арнауты, чьи отряды в начале позапрошлого века наводнили берега Нила, относясь к местным мамлюкам примерно как ультрас “Зенита” относятся к фанатам “Спартака”. Словом, для несчастного Египта новая драка за власть, за честь, за собственность, за удаль молодецкую была гарантирована.

Итак, на дворе 1804 год — и французы, и англичане оставили берега Нила, а вот бои и стычки страну фараонов не покинули. Очевидец тех событий, каирский хронист Абдуррахман ибн Хасан аль-Ханафи аль-Джабарти в своих записках приводит слова мамлюкского лидера Ал-Алфи, характеризующие общий взгляд “воинов-рабов” на ситуацию в стране: “О Каир! Взгляни на своих детей! Они за твоими пределами, разобщённые, разъединённые изгнанники. Заселили тебя неотёсанные турки, евреи и подлые арнауты…”

Далее из уст Ал-Алфи следовал понятный всем мамлюкам пассаж, что “подлые арнауты”, вкупе с евреями и турками, присваивают себе все налоги Каира и Египта, а также, “живя во дворцах, предаются разврату с детьми и женщинами”, пока бедные мамлюки без всего этого страдают.

Действительно, не имеющие единства меж собой отряды мамлюков были вытеснены из Каира. Формально над Египтом тогда властвовал османский генерал-губернатор (или “вали” на языке той исламской империи) — некто Хусрев-паша. Точный возраст его неизвестен, поскольку новый турецкий владыка Египта тоже был из рабов, а продавцов и покупателей живого товара дата рождения невольника интересовала в последнюю очередь. Однако на 1804 год “вали” Хусрев был ещё в самом расцвете сил и, что важнее, был любимцем официального Стамбула — от мамлюков его отличала лишь география рабской карьеры. Просто этим абхазским мальчиком когда-то торговали не на берегах Нила, а на берегах Босфора, в столице Османской империи, где Хусрев успешно прошёл путь от рядового янычара до крупного военачальника.

Вскоре после ухода англичан османские власти, в лице упомянутого Хусрев-паши, попытались распустить ставшие ненужными отряды арнаутов. Но поскольку денег на выходное пособие для них выделили мало — да и многое, конечно же, разворовали ещё в Стамбуле — то наёмные головорезы закономерно подняли мятеж. Среди лидеров бунтующих арнаутов пользовался немалым авторитетом, но не лез на первые роли один весьма любопытный для нас полевой командир — Кавалали Мехмет Али. Вот тут, читатель, задержись. Наконец-то мы встретили, пожалуй, самого главного нашего героя. Историкам и любителям баек из прошлого арабского Востока он известен как Мухаммед Али-паша Египетский.

Его возраст и дату рождения мы знаем точно, 4 марта 1769 года — этот претендент на фараонов трон наконец-то был из свободнорождённых. Традиционно считается что “арнаут” Мухаммед Али (мы чаще всего будем называть его именно так, Мухаммед Али) был албанцем. Это не совсем так — наш герой был истинным сыном многонациональной Османской империи: родился в Греции в семье обалбанившихся курдов.

Когда-то его предков из гор Курдистана султаны переселили в горы Албании, укреплять и охранять там османскую власть. Сам же Мухаммед Али, младший из одиннадцати братьев, появился на свет и вырос в греческом городке Кавала, потому он и “Кавалали” в турецких документах той эпохи. Сегодня это самый северо-восток Греции, близ границ Македонии и Болгарии — в эпоху Александра Македонского там процветал городок Филипы, названный в честь отца великого македонца, и работали богатейшие Пангейские рудники, главный источник серебра и золота для античной Греции.