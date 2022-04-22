Русские пасхальные киндеры

Забытые шедевры фабрики Абрикосовых

Христиане всего мира с нетерпением ждут светлый праздник Пасхи. Католики уже отметили его 17 апреля, а православные будут отмечать 24-го.

Одним из неотъемлемых атрибутов праздника Пасхи во все времена были яйца. Корни этой традиции уходят в легенду о встрече Марии Магдалины с римским императором Тиберием. Мироносица, первая увидевшая воскресшего Господа, протянула императору белое куриное яйцо и поздравила со светлым праздником Воскресения Христова. Правитель Рима усомнился в святости праздника и сказал, что уверует, если яйцо станет красным — и на глазах у всех оно сменило цвет. Согласно другой версии легенды, яйцо изначально было выкрашено в красный цвет, и Мария Магдалина объяснила императору:

оно символизирует воскресение Иисуса Христа и будущее воскресение умерших. Красный же цвет яйца напоминает о крови Иисуса, пролитой ради спасения людей.

С тех пор христиане на Пасху дарят друг другу крашеные яйца. При этом представители разных профессий создавали свои вариации этого библейского образа. Так, российский ювелир Фаберже на каждую Пасху создавал для царской семьи свои уникальные драгоценные яйца, быстро завоевавшие всемирную славу.

Русский шоколад

Впрочем, история яиц Фаберже широко известна. А вот труд российских кондитеров, придумавших шоколадные яйца с сюрпризом, как-то стал забываться. В 1909 году кондитерская фабрика промышленника Абрикосова была лидером по производству сладостей в Российской империи. Фабрики создавали более 800 наименований сладкой продукции. Это не только шоколад и конфеты, но и халва, варенье, компоты, вафли, пряники и многое другое.

Первым русским царём, проявившим любовь к заморским сладостям, стал Пётр I, вернувшийся из Голландии с запасами шоколада (тогда ещё исключительно горького). Настоящую моду на какао привила русской аристократии Екатерина II, но до момента открытия первых кондитерских мастерских в России было ещё далеко.

Впрочем, с годами любовь жителей России к шоколаду только усиливалась. Уже к началу XX столетия в Москве насчитывалось 200 заводов, в Санкт-Петербурге 300, а в 1907 году на Всемирной выставке в Париже Вятская шоколадная фабрика Якубовского получила Гран-при за свою продукцию.

Но истинным хитом в 1909 году стали шоколадные пасхальные яйца Динга с сюрпризом. Тренд быстро подхватили и конкуренты. Если изучить каталоги кондитерских предприятий того времени, то можно увидеть такие наименования, как «шоколадная бомба» и «шоколадные яйца». Они были самых разных форм.

История династии Абрикосовых

Династия кондитеров Абрикосовых складывалась столетиями. Родоначальником её стал крестьянин из села Троицкое Пензенской губернии Степан Николаевич (1737–1812 гг.), не имеющий тогда даже фамилии, как и многие крепостные крестьяне. Он изготовлял десерты для барского стола, а фирменным блюдом его была пастила из абрикосов.

За труд и талант Степана Николаевича отпустили на волю — конечно, за это ему пришлось заплатить своим хозяевам. К тому моменту он был уже довольно пожилым человеком. Но изготовление сладостей приносило неплохой доход, и взявший себе фамилию Абрикосов кондитер смог выкупить семью, с которой перебрался в Москву. Там его ремесло стало семейным делом. Сыновья пошли по стопам отца, и довольно быстро семья вошла в купеческую гильдию, а продукция Абрикосовых заняла почётное место на столах московской элиты. Вскоре кондитерская лавка превратилась в большой торговый дом, а после — в сеть заводов.

К 1899 году фабрика Абрикосовых продавала продукцию на 1,5 млн рублей в год, что по тем временам было огромными деньгами. Во многом такой успех компании был связан с новаторскими усилиями сына Ивана Абрикосова — Алексея, который провёл модернизацию производства, поставил новые станки, работавшие на паровой тяге. Одним из первых подключил на фабрике электричество, стал использовать фольгу для упаковки лакомств.

Чтобы сладости могли попробовать даже те, у кого не было денег на дорогие лакомства, Алексей Абрикосов продавал шоколад в кредит или под расписку. В 1913 году половина продукции фабрики Абрикосовых выпускалась в долг.

Шоколадные пасхальные сюрпризы

Когда промышленники Абрикосовы увидели у конкурента Динга шоколадные яйца с сюрпризами, они тут же решили сделать свою линейку. Довольно быстро на рынке появилась 31 разновидность шоколадных яиц разных размеров.

Внутри первых 6 разновидностей яиц в качестве сюрприза были… леденцы от кашля. В яйцах под номерами с 7‑го по 21‑е можно было найти фарфоровые игрушки, свистульки и другие игрушки, остальные были без сюрпризов. 31‑й номер был самым дорогим и большим: размером в 27 сантиметров с «золотыми» шоколадными стенками.

Изделия делали из двух половинок, которые «склеивались» сахарным сиропом. Упаковывались в фольгу с тематическими картинками — преобладали изображения ангелочков или детей, и на всех обязательно указывался номер.

Конкуренты, конечно, тоже не отставали. Изобретатель пасхальных шоколадных сюрпризов Динг выпускал ни много ни мало 110 разновидностей яиц. Зачастую они создавались как выставочные экземпляры. Так, самым крупным стало яйцо весом в 60 килограммов. Но революции 1917 года прервали в России традицию изготовления пасхальных шоколадных яиц.

Киндер-сюрприз

Возродилась эта традиция только в 1930 г. в итальянском Турине благодаря Пьетро Ферреро, который переделал булочную отца в кондитерскую и стал изготавливать шоколадные яйца к католической Пасхе. Но популярность лакомства получили только после Второй мировой войны, когда Пьетро открыл свою фабрику.

Дело продолжили сыновья Ферреро, которые разработали классический рецепт уже привычных нам киндеров. Официально они стали производиться по запатентованной технологии с 1972 года, и с того времени во всём мире было продано более миллиарда яиц.