Про братьев наших меньших

Собаки-вертушки, лосиная кавалерия и крысы-сапёры

Мы с вами много говорили о людях и истории. Давайте сегодня для разнообразия затронем ещё и тему братьев наших меньших, благо в ней можно отыскать немало любопытных аспектов.

Как известно, одних животных принято седлать, вторых — запрягать, а третьими — умиляться. Наша сегодняшняя беседа о не совсем каноничных вариантах данного «триптиха».

Turnspit и остальные

Например, знаете ли вы, что в XIX веке разводилась порода собак, называемая Turnspit (вертушки)? Главной задачей представителей породы была… равномерная прожарка мяса. Делалось это просто — к вертелу конструктивно присоединялось колесо (вертушка), внутри которого и бегала собака. Соответственно, колесо крутило вертел, мясо крутилось на вертеле и равномерно прожаривалось со всех сторон. Работёнка эта для собак оказалась довольно тяжёлой, поэтому на больших кухнях держали целый загон Turnspit, чтобы менять собак по мере их уставания.

Впрочем, востребованность породы оказалась недолгой. Джон Вуд в своей «Иллюстрированной естественной истории млекопитающих», изданной в том же XIX веке, отметил:

«Подобно тому, как изобретение прялки „Дженни“ упразднило использование прялки и колеса, которыми раньше пользовались в каждом английском доме, так и изобретение автоматических жаровен фактически уничтожило собак-вертушек. Кое-где можно увидеть одинокий вертел точно так же, как прялку, или прялку можно увидеть в нескольких изолированных домиках; но и Собака, и орудие являются исключениями из общего правила и заслуживают внимания только как любопытные реликвии ушедшего времени».

На данный момент порода собаки-вертушки вымерла.

Известен и ещё один не совсем обычный способ применения собак. Многие, наверное, в курсе, что во Франции для поисков трюфелей использовались свиньи, их даже называли трюфельными. Проблемой было то, что свинья не только отыскивала трюфели, но и тут же начинала их, пардон, жрать. Поэтому сначала в Италии, а затем и во Франции стали разводить породу собак, известную как трюфельные гончие (в Италии она получила название лагото-романьоло). Задачей этих собак, как и свиней, являлся поиск трюфелей. Но, в отличие от хрюшек, собаки трюфелями не питались, что обеспечивало прямой прибыток хозяину трюфельной гончей.

Однако что это мы всё о собаках, да о собаках. В конце концов, во фразе «А давай, Шарик, мы из тебя ездовую собаку сделаем» нет ничего необычного. А как вам… ездовая коза?

Первые козломобили — совершенно разных конструкций и инженерных решений — появились в начале XX века в США. Там имелся и просто «ездовой козёл», и такое же колесо, как у собаки-вертушки, конструктивно соединённое с трансмиссией. Ну и т. д. и т. п. Особое распространение козломобили получили в Штатах во время Великой депрессии, когда машина многим просто стала не по карману.

Да что там козлы! А как вам в качестве верхового животного… морская черепаха? Вы думаете, что я выдумываю? Как бы не так!

Лоси ломятся напролом

Некий авантюрист и «великий комбинатор» (почти как О. Бендер) Луи де Рожемон в 1910‑х в Австралии придумал новый вид спорта — скоростные гонки на черепахах. Как-то Рожемон подметил, что во время сезона гнездования черепах Большого Барьерного рифа после откладывания яиц местные «тортиллы» ползут в море. Находчивый австралиец предложил черепах в этот момент тормозить, переворачивать на спину, а когда все «всадники» таким образом обзаведутся своими «скакунами» и выстроят их в линию, по команде вернуть «тортилл» в исходное состояние, оседлать их и… чья «лошадь» быстрее доползёт до моря, тот и выиграл!

«Скачки» на черепахах оставались крайне популярным в Австралии практически до конца до 1930‑х годов. В дальнейшем новый «спорт высоких достижений» оказался «убит» грянувшей Второй мировой и значительным сокращением черепашьего поголовья.

В Канаде в качестве транспортного средства эксплуатировались… лоси. Сначала — индейцами, а потом — и белыми. Споры о том, удалось ли кому в Канаде оседлать лося, идут до сих пор. Но вот тот факт, что в XIX веке лосей канадцы вполне себе использовали для буксировки срубленного леса, да и просто — в качестве гужевого транспорта, это сомнений не вызывает. Единственным большим минусом запрягания лосей во что бы то ни было считалось наплевательское отношение животных к дорогам. Подчиняясь своим инстинктам, лось предпочитал ломиться по местности напролом!

При этом в Швеции XVIII века лоси использовались как курьерские лошади. Мало того, начиная со времён Карла IX при дворе даже шли дебаты о возможном создании в армии самой настоящей лосиной кавалерии. Идея заключалась в том, чтобы в одном из кавалерийских полков заменить скакунов-лошадей на скакунов-лосей. Основой для подобной новации стал тезис о необходимости импортозамещения — импортировать в Швецию лошадей из Германии было крайне накладно и не всегда возможно. Интеллектуалы из Шведской королевской академии наук в Стокгольме считали, что, помимо экономии средств, лосиная кавалерия будет иметь ещё один плюс. Мол, массированное использование лосей на поле боя окажет такое деморализующее воздействие на лошадей кавалерии вероятного противника, что подвижные части супостата мигом выйдут из игры.

Последующие натурные испытания опровергли эти теоретические выкладки. Оказалось, что после первых же выстрелов лоси приходили в состояние неописуемой паники, через что наездники полностью теряли контроль над своими скакунами. На этом проект создания лосиной кавалерии был заморожен.

Там, где не взлетело у лосей, получилось у страусов, которые в качестве «ездовых собак» или «кавалерийских лошадей» используются и сейчас. Существуют даже гонки на страусах, причём как осёдланных, так и запряжённых в колесницу. Тактико-технические характеристики страуса впечатляют — птичка способна разгоняться до 70 км/ч, а длинные страусиные ноги всего за один шаг преодолевают расстояние в 16 футов. В наше время страусиные бега распространены как в Южной Африке, так и в США, особенно в Чандлере, штат Аризона.

«Сапёрная школа» Ветйенса

Под занавес стоит вспомнить увлекательную эпопею, связанную с нетипичным использованием грызунов. О собаках, которые ищут мины, всем известно. Не удивить нашего искушённого читателя также и дельфинами, устанавливающими морские мины или их обнаруживающими. А как насчёт крысы-сапёра?

Привлекать крыс к работе по обезвреживанию минных полей придумал бельгиец Барт Ветйенс во время учёбы в Антверпенском университете в 1990 году. Барт с детства увлекался грызунами и знал, какие преимущества даёт крысам острый нюх в сочетании с отличными способностями к дрессировке. Когда бельгиец сообразил, что небольшой вес крысы спасёт грызуна от гибели при встрече с противопехотной миной нажимного действия, «круг замкнулся» — реализация идеи перешла в практическую плоскость.

Барт разработал особую систему тренировок. Согласно ей грызунов следовало «отдавать в сапёрную школу» в возрасте 5–6 недель. Причём это должны быть не абы какие крысы, а конкретно сумчатые крысы из Африки. Оных старательно натаскивали на распознавание по запаху самого распространённого для использования в минах взрывчатого вещества — тротила. Когда крыса начинала скрести лапкой над тем местом, где в земле находился тротил, грызуна награждали кусочком банана. Затем крыса училась распознавать запахи других видов взрывчатого вещества, а также материалов, из которых изготавливались противопехотные мины.

Крыса считалась готовой к работе, когда успешно «сдавала экзамен» — отыскивала все мины (деактивированные) на участке площадью в 200 квадратных метров.

Дальнейший алгоритм использования крыс выглядел следующим образом. Грызун отправлялся в регион, которому требовалась помощь по обезвреживанию минных полей. Пройдя акклиматизацию, крыса приступала к работе. Человек-сапёр пускал грызуна-сапёра впереди себя на поводке и по мере обнаружения крысой мин маркировал их местонахождение. Затем начинался этап разминирования, в котором крыса участия уже не принимала.

По словам Барта, начиная с 2003 года только в одном Мозамбике 30 крыс-сапёров обнаружили порядка 1 500 мин на площади в 250 гектаров. При этом не было зафиксировано ни одного случая подрыва крыс на «противопехотках».

Вот такие они — братья наши меньшие!