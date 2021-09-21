Пять юбиляров сентября

155 лет назад, 21 сентября 1866, родился Герберт Уэллс. Его отец поменял немало профессий — был и садовником, и лавочником, но лучше всего ему удавалось играть в крикет.

Знаменитый писатель — биолог по образованию и научной степени. Но литература для него перевесила бы любую науку. Первый же его роман — “Машина времени” (1895) стал сенсацией. В чём секрет? До Уэллса о путешествиях во времени никто не писал. Но дело даже не в этом. Книга получилась одновременно и основательная, и приключенческая и — с политическими предвидениями. Социальная борьба привела человечество к разделению на два вида — морлоков и элоев. Изнеженные потомки буржуазии — элои — в прямом смысле стали пищей для “угнетённого большинства”, которое завоевало себе права с помощью каннибализма. Это и сегодня, мягко говоря, поучительно.

Уэллс написал около сорока романов — не только фантастических. А ещё — тома рассказов и эссе. Невероятная плодовитость!

В наше время его известность держится на четырёх сравнительно ранних книгах — “Машина времени”, “Человек-невидимка”, “Война миров”, “Остров доктора Моро”. Они действительно безупречны. И, кстати, недурно переведены на русский. Остальные бестселлеры Уэллса почти забыты, хотя иногда и переиздаются.

Он снискал заслуженную славу человека, умевшего предсказывать развитие техники, да и общества. В его книгах нечто подобное лазеру и атомной бомбе появилось задолго до того, как их действительно изобрели учёные.