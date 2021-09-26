Пять юбиляров сентября

Недаром она считалась истинно советской балериной. По сцене она пролетала и Золушкой, и китаянкой Тао Хоа из “Красного мака”, и Китри из “Дон Кихота”, и Машей из “Щелкунчика”. Но коронной её партией стала Жанна из “Пламени Парижа” Бориса Асафьева. Французская революция! В сцене взятия Тюильри её Жанна, давшая пощёчину маркизу, размахивала флагом и боролась за свободу, равенство и братство. Куража ей хватало всегда. Несколько раз перед кульминационной сценой этого балета в своей ложе, за шторкой, появлялся Сталин. Задор Лепешинской помогал ему отдохнуть от напряжения холодной войны.

В Москве и в наше время есть угловой дом на Тверской (в то время — улица Горького), в котором располагается магазин “Армения”. Раньше там на башенке порхала над Москвой фигура балерины в хитоне. Все называли её Лепешинской. В 1958 году скульптуру сняли, и дом с тех пор выглядит несколько куце. В наше время появилась идея восстановить статую над Тверской. Думаю, удастся. Лепешинской всё удавалось.

Оставив сцену, она стала украшением артистической общественной жизни Москвы, а в особенности ЦДРИ, Центрального дома работников искусств.

В 1980-е Ольга Васильевна вела телепередачу о балете — и это у неё получалось празднично. Кто ещё из прим-балерин умел восхищаться соперницами всех поколений? Только Лепешинская! Красноречие и остроумие ей не изменяли до преклонных лет. Она всегда говорила артистично и афористично. С тех пор более-менее сносной программы о классическом танце у нас и не было.