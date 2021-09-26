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Пять юбиляров сентября

Часть 4. Балерина

Бесстрашная Жанна

105 лет назад в Киеве, в дворянской семье, родилась Ольга Лепешинская, неповторимая балерина. И… наша современница: прожила она 92 года. В 1933 году Лепешинская дебютировала в Большом театре в балете “Тщетная предосторожность” — и на 30 лет стала звездой лучшей в мире сцены. Ей удавались бравурные оптимистки, героини, в которых видели образ времени. Именно Лепешинская приблизила балет к советской реальности. Не зря Иосиф Сталин (вообще-то предпочитавший оперу) выделял её из сонма танцевальных “лебедей” и называл “нашей Стрекозой”. Говорят, он даже подарил Ольге Васильевне и её мужу — генералу армии Алексею Антонову — бокалы с монограммами, которые, по слухам, пропали безвозвратно.

Я снова и снова повторяю старенький афоризм, в котором только доля шутки: “В ХХ веке было три великих оратора: Александр Керенский, Лев Троцкий и Ольга Лепешинская”. Два политика и балерина. Маленькая бесстрашная женщина, без тени страха летевшая в руки партнёра, ловившая немецкие зажигалки на крыше московского дома, сформировавшая первую фронтовую бригаду артистов в 1941 году! Её речи, звучавшие по радио, вдохновляли бойцов на смертельный бой. Как и танцы — на кузове грузовика, под аккордеон. Вокруг гремели взрывы — а она улыбалась. И танец у неё был улыбчивый, искристый. Рекордсменка по фуэте, по неудержимому темпераменту. Для других прим того времени — Марины Семёновой и Галины Улановой — главным было чувство меры, гармонии. Чистота и лиризм образа — подчас как будто бестелесного. А Лепешинская — это праздник жизнелюбия. Они — воздушные, она — бесшабашная. Они — чаще печальные, она — радостная.

Лепешинская

Недаром она считалась истинно советской балериной. По сцене она пролетала и Золушкой, и китаянкой Тао Хоа из “Красного мака”, и Китри из “Дон Кихота”, и Машей из “Щелкунчика”. Но коронной её партией стала Жанна из “Пламени Парижа” Бориса Асафьева. Французская революция! В сцене взятия Тюильри её Жанна, давшая пощёчину маркизу, размахивала флагом и боролась за свободу, равенство и братство. Куража ей хватало всегда. Несколько раз перед кульминационной сценой этого балета в своей ложе, за шторкой, появлялся Сталин. Задор Лепешинской помогал ему отдохнуть от напряжения холодной войны.

В Москве и в наше время есть угловой дом на Тверской (в то время — улица Горького), в котором располагается магазин “Армения”. Раньше там на башенке порхала над Москвой фигура балерины в хитоне. Все называли её Лепешинской. В 1958 году скульптуру сняли, и дом с тех пор выглядит несколько куце. В наше время появилась идея восстановить статую над Тверской. Думаю, удастся. Лепешинской всё удавалось.

Оставив сцену, она стала украшением артистической общественной жизни Москвы, а в особенности ЦДРИ, Центрального дома работников искусств.

В 1980-е Ольга Васильевна вела телепередачу о балете — и это у неё получалось празднично. Кто ещё из прим-балерин умел восхищаться соперницами всех поколений? Только Лепешинская! Красноречие и остроумие ей не изменяли до преклонных лет. Она всегда говорила артистично и афористично. С тех пор более-менее сносной программы о классическом танце у нас и не было.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала “Историк”
Специально для Fitzroy Magazine

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