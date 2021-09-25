Пять юбиляров сентября

115 лет назад, 25 сентября 1906 года, в Петербурге, в семье с научными и революционными традициями, родился Дмитрий Шостакович.

Он стал, возможно, первым советским официальным вундеркиндом. Поступил в консерваторию в тринадцать лет, в разгар гражданской войны, в самые неотапливаемые времена. И, безусловно, стал первым, кого прижизненно признали классиком — ещё в совсем молодых композиторских летах. Всё это не мешало ему в юности по вечерам подрабатывать тапёром в кинотеатре “Пикадилли”, виртуозно исполняя модные танцевальные мелодии, писать для театра и кино, сочинять шлягеры, начиная с “Нас утро встречает прохладой” — и вообще делать всё, что заблагорассудится и что не подобает серьёзному классику. Таким же экспериментатором он был и в симфонической музыке, легко переходя от иронии к патетике, от гротеска к трагедии. Был язвителен и лиричен. И — всегда темпераментен. К тому же, он — как никто в ХХ веке — умел выразить в звуках настроение времени, мировых катастроф, страданий и побед.

Любил и понимал футбол, аккуратно вёл статистику матчей. Только на трибунах стадионов он сбрасывал напряжение, без которого непредставимо серьёзное творчество. Полностью уходил в игру, кричал, размахивал руками — и, по собственному выражению, “полировал нервы”. Как-то после футбола двое болельщиков предложили ему выпить “на троих”. Дмитрий Дмитриевич не отказался. “Кем работаешь?” — спросили его за бутылкой. “Композитором”. “Ну, не хочешь — не говори”.