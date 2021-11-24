Песни южных славян: Орест Мальцев (1906–1972)

Тогда, весной 1948 года, отношения между СССР и ФСРЮ (потом она станет СФРЮ, но это уже лишние подробности) стремительно начали портиться*. В июне случился разрыв, а к концу года была развёрнута массовая пропагандистская кампания. Журналы и газеты наполнились карикатурами на клику “Тито – Ранковича”, а ещё через год, в сентябре 1949 года, был разорван Договор о дружбе между двумя странами. Но в 1953 году, сразу после смерти Сталина, с советской стороны начался процесс примирения. В июне СССР предложил обменяться послами, в августе, на сессии Верховного совета, председатель Совета министров Маленков заговорил о необходимости нормализации отношений, в 1954-м заключили серию экономических соглашений, а в мае 1955 года в Югославию прилетел Хрущёв.

Орест Мальцев написал свой роман в очень узком зазоре межгосударственной ссоры: книга вышла в 1951 году, тут же получила Сталинскую премию (хотя с унизительным уточнением “2-й степени”) и сразу же стала обузой для идеологической машины. Этой темы касался и роман Николая Шпанова “Заговорщики” (1951), но с “Югославской трагедией” по известности он сравниться не мог.

Этот сюжет — будто назидательная притча для человека, который решил написать лоялистский роман. Задача была выполнена целиком и полностью (“второсортность” премии, как мне кажется, была связана не с претензиями к литературному качеству, а показывала, что ссора с Тито вовсе не так обременительна и болезненна для Сталина).

Как сделана “Югославская трагедия”? Оттого что современному читателю не с руки читать старый политический роман, я перескажу, что там происходит. Перед читателем два пласта повествования: внутренний монолог советского лейтенанта Загорянова, что бежал из немецкого плена и попал к югославским партизанам, и голос автора, который рассказывает о том, что сам Загорянов видеть не может. А именно — об интригах американцев и англичан, а также о сотрудничестве с ними руководителей югославского партизанского движения. Часть этих руководителей имеет подлинные имена, знакомые тогдашнему читателю по газетам.

Загорянов попадает в немецкий плен в ноябре 1943 года, к тому моменту он уже принят в кандидаты ВКП(б), но не успел ещё получить кандидатскую карточку. Удивительным образом он сохраняет при себе весь плен комсомольский билет, попадает в военно-строительный отряд Тодта* в Югославии и тут же бежит. Всё это, если внимательно присмотреться, спрессовано в две недели, что и вовсе поражает. Но хронология (как и география) в романе устроена фантастическим образом по разным причинам: дело не только в небрежности, но и в том, что героя нужно было быстро ввести в круг людей, принимающих решения, а потом закончить повествование до сентября 1944 года, когда Красная армия вместе с силами Тито провела Белградскую операцию.

Уже через месяц бывшему пленному дают смотреть в штабные карты, и он пользуется непререкаемым авторитетом у партизан. То, что происходило в стране раньше, он узнаёт от своего друга по кличке Корчагин, молодого серба, который повсюду таскает с собой книгу “Как закалялась сталь”.

Боевые действия происходят странно: руководство партизан всячески их тормозит и не даёт воевать. Параллельно в романе действуют два агента союзников — британский и американский. Американец делит своё время между составлением геологической карты Югославии (для будущей экономической экспансии) и сбором компромата на первых лиц компартии. Разумеется, он не брезгует сотрудничеством с немецкими спецслужбами. В самих партизанских отрядах лютует ОЗНА — отдел защиты народа, нечто среднее между “Смерш” и НКВД. Его сотрудники почём зря расстреливают партизан, и описано это так, будто перед нами перестроечная статья: только замени озновцев на смершевцев. Например, одного из партизан расстреливают за то, что он влюбился. Но главное, под разными предлогами убивают (или посылают на верную смерть) коммунистов, верных Сталину и идее дружбы с Советской Россией.

Само построение сцен в романе очень неловко. Герои то и дело замирают, чтобы объяснить текущую политическую ситуацию и причины предательства югославских руководителей. Автор чётко объясняет свойства этого предательства: сотрудничество с королевской охранкой, тактический союз с гитлеровцами и подкуп американскими (англичане тут играют роль умирающего льва) империалистами. Джилас выводится новым Геббельсом, а теоретик Моша Пьяде специально разъяснён американцами как полезный их делу ревизионист*. Про Тито американский эмиссар говорит так: “Видите, Шерри, вот это? Сейчас отлив, и створки раковины плотно сомкнулись. Они предохраняют этого моллюска от высыхания и позволяют ему жить и во время отлива. Я думаю, что Тито потерпит немного в своей раковине, как терпит моллюск, не задохнётся. В своё время мы раскроем эти створки, и они пропустят через себя воду, которая принесёт моллюску пищу и кислород для дыхания, — нашу пищу, Шерри, наш кислород”[2].

При этом Мальцев должен был двигаться очень аккуратно, чтобы обличение нравов “клики Тито” не вызвало ненужных ассоциаций у советского читателя. В частности, национальный вопрос и федеративное устройство, некоторые другие черты авторитарного режима (именно поэтому время действия не выходит за рамки войны). В конце концов, Загорянов проходит свой югославский анабазис, и накануне соединения с силами Красной армии его как слишком много знающего человека убивают титовские командиры.