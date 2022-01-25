Пьер-Огюстен Бомарше, или Откупорим шампанского бутылку!

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290 лет назад, 24 января 1732 года в Париже родился человек, который вошёл в историю под псевдонимом Бомарше. Полное имя его, данное родителями, было Пьер-Огюстен Карон, Бомарше он стал позже.
Вот уж ещё одна необыкновенная судьба, невообразимая даже в XVIII веке, когда многие вековые предрассудки летели вверх тормашками.
Сын Андре-Шарля Карона, известного часовых дел мастера, с юности был остроумен и предприимчив. Он и сам стал часовых дел мастером — и даже изобрел “анкерный спуск”, якорек, который позволяет часовому механизму действовать точно. Но посвящать жизнь почтенному ремеслу часовщика самый весёлый француз своего времени не собирался.
Благородно звучащую фамилию де Бомарше он приобрёл благодаря женитьбе. Потом его обвиняли в убийстве супруги… Скорее всего, злые языки преувеличивали. Но то, что он не раз присваивал казённые деньги, богател и разорялся, убегал от правосудия и погружался в хитросплетения интриг, преподавал музыку для королевских дочерей — всё это правда. Прославился он благодаря мемуарам, на которых, во многом, покоится прославленное французское остроумие.
Ну, а потом началось главное. Для театра он создал трилогию про Фигаро. Первая её часть — “Севильский цирюльник” — остроумна, но, быть может, слишком традиционна. Третья — “Преступная мать, или Второй Тартюф” — мрачновата и не слишком известна. Зато “Женитьба Фигаро” прогремела так, как ни одна другая пьеса за несколько веков. Интрига, репризы, знаменитые монологи — и за каждой репликой ощущается темперамент автора.
“Это революция в действии!” — говорил Наполеон об этой комедии. Почему? Да потому, что мы “болеем” за талант, изворотливость, энергию Фигаро, а не за привилегии вальяжного графа Альмавивы. Этого достаточно, чтобы перевернуть мир. “Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями”. Это манифест Фигаро, а вместе с тем — манифест самого Бомарше. Впрочем, как это нередко бывает, сам драматург выше других ценил наименее популярную свою пьесу — “Преступную мать”, в которую вложил сомнения и опыт целого десятилетия.
В революционные годы Бомарше немного разочаровался в своем радикализме, хотя орудия не складывал. Отправлялся с тайными миссиями за границу, оказывался в тюрьме. Его объявляли изгнанником — и всё-таки великий авантюрист сумел вернуться в Париж, где умер в год возвышения ценившего его Наполеона, исполненный новых планов.
Он не всегда побеждал, но — несмотря на суетливый характер — дал ход тяжёлому колесу истории. И сегодня мы всё-таки живём в мире Бомарше, а точнее — в мире второй части его знаменитой трилогии.
Для Пушкина он был притягательной фигурой, немного демонической.
«…Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро»», —
это реплика не самого любимого пушкинского героя, но сказано так, что мы не сомневаемся в точности этого рецепта. Да и печенье “Бомарше” по-прежнему в ходу.
Арсений Замостьянов