Пьер-Огюстен Бомарше, или Откупорим шампанского бутылку!

Благородно звучащую фамилию де Бомарше он приобрёл благодаря женитьбе. Потом его обвиняли в убийстве супруги… Скорее всего, злые языки преувеличивали. Но то, что он не раз присваивал казённые деньги, богател и разорялся, убегал от правосудия и погружался в хитросплетения интриг, преподавал музыку для королевских дочерей — всё это правда. Прославился он благодаря мемуарам, на которых, во многом, покоится прославленное французское остроумие.

Ну, а потом началось главное. Для театра он создал трилогию про Фигаро. Первая её часть — “Севильский цирюльник” — остроумна, но, быть может, слишком традиционна. Третья — “Преступная мать, или Второй Тартюф” — мрачновата и не слишком известна. Зато “Женитьба Фигаро” прогремела так, как ни одна другая пьеса за несколько веков. Интрига, репризы, знаменитые монологи — и за каждой репликой ощущается темперамент автора.

“Это революция в действии!” — говорил Наполеон об этой комедии. Почему? Да потому, что мы “болеем” за талант, изворотливость, энергию Фигаро, а не за привилегии вальяжного графа Альмавивы. Этого достаточно, чтобы перевернуть мир. “Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями”. Это манифест Фигаро, а вместе с тем — манифест самого Бомарше. Впрочем, как это нередко бывает, сам драматург выше других ценил наименее популярную свою пьесу — “Преступную мать”, в которую вложил сомнения и опыт целого десятилетия.

В революционные годы Бомарше немного разочаровался в своем радикализме, хотя орудия не складывал. Отправлялся с тайными миссиями за границу, оказывался в тюрьме. Его объявляли изгнанником — и всё-таки великий авантюрист сумел вернуться в Париж, где умер в год возвышения ценившего его Наполеона, исполненный новых планов.

Он не всегда побеждал, но — несмотря на суетливый характер — дал ход тяжёлому колесу истории. И сегодня мы всё-таки живём в мире Бомарше, а точнее — в мире второй части его знаменитой трилогии.

Для Пушкина он был притягательной фигурой, немного демонической.

«…Бомарше

Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,

Как мысли черные к тебе придут,

Откупори шампанского бутылку

Иль перечти «Женитьбу Фигаро»», —

это реплика не самого любимого пушкинского героя, но сказано так, что мы не сомневаемся в точности этого рецепта. Да и печенье “Бомарше” по-прежнему в ходу.