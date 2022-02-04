Ниндзя: из стражей власти — в убийцы

Историческая концепция ниндзя (“крадущихся”, “скрывающихся” — яп.) искажена ещё сильнее, чем кодекс и история самураев, о которых мы рассказывали в прошлой статье. Сегодня фильмы убеждают нас, что эти воины были убийцами и шпионами. Надев характерную для них чёрную одежду, ниндзя могли проникнуть незамеченными куда угодно, прикончить свою добычу и затем буквально раствориться в воздухе.

“Всё это — сильное преувеличение. Обман почти от первого и до последнего слова. Впечатление о навыках и умениях ниндзя, которое не оставляет нас сегодня, — это ложь, навязанная нам спектаклями театров и кинематографией о Японии XIX века, — подчёркивает Маркос Сала, член Ассоциации японоведов Испании, чья диссертация посвящена мечам воинов Страны восходящего солнца. — Или, если быть совсем точным, это мистификация, которую начали распространять в середине ХХ столетия личности, создававшие в стране школы ниндзюцу и занявшиеся переписыванием истории на основе распространявшихся ими же мифов”.

Наиболее похожими на ниндзя в японской истории, по мнению испанского японоведа, были синоби (также называемые синоби-но-моно), самураи, которым правительство поручало заниматься шпионажем. Власть направляла этих людей в города, например, с целью негласной проверки, как определенная прослойка граждан выполняет распоряжение руководства страны по ношению установленной формы одежды. Они выясняли (также не афишируя себя), платили ли города налоги в казну. Они были, таким образом, тайными инспекторами и стражами власти. Но точно не являлись киногеничными наёмными убийцами, которые спасались от своих врагов, картинно бросая дымовые шашки.

Синоби не имели специальной униформы, а одевались обычно, точно так же, как самураи, чтобы не выделяться на их фоне. Не было у них и какого-то особого оружия, за исключением, пожалуй, сюрикэнов. Никаких исторических документов, где бы приводились сведения о “хитрых” приспособлениях, служивших для убийства людей бойцами этого мифического “спецназа”, не найдено. Так называемые ниндзято (или синобигатана) — мечи ниндзя — появились только сто лет назад. А сабо, которые этим шпионам позволяли передвигаться по воде, испокон веков использовались самураями в качестве спасательных средств на случай, если они упадут в море во время сражения.

Откуда же вообще взялись те самые ниндзя, которых мы видим в фильмах? По‑видимому, из крошечной элитной группы, которая была создана внутри синоби в XVI веке и специализировалась на разведке в ходе военных действий и ликвидации важных фигур противника. Бойцам этой группы давались особые задания, которые должны были быть выполнены в короткий срок и так, чтобы исполнителей по возможности враг не видел (всё непонятное заведомо страшнее своей настоящей сути, справедливо полагали военные японские тактики). Позднее из списка должностных обязанностей “спецназа” синоби были отозваны задачи физического устранения людей, а вот функция правительственного шпиона и советника осталась. Да, в период служения военным целям эти люди научились готовить яды и лекарства для заживления ран. Но это не было чем-то уникальным, что делали только ниндзя.