Ниндзя: из стражей власти — в убийцы

Агенты правительства
Историческая концепция ниндзя (“крадущихся”, “скрывающихся” — яп.) искажена ещё сильнее, чем кодекс и история самураев, о которых мы рассказывали в прошлой статье. Сегодня фильмы убеждают нас, что эти воины были убийцами и шпионами. Надев характерную для них чёрную одежду, ниндзя могли проникнуть незамеченными куда угодно, прикончить свою добычу и затем буквально раствориться в воздухе.
“Всё это — сильное преувеличение. Обман почти от первого и до последнего слова. Впечатление о навыках и умениях ниндзя, которое не оставляет нас сегодня, — это ложь, навязанная нам спектаклями театров и кинематографией о Японии XIX века, — подчёркивает Маркос Сала, член Ассоциации японоведов Испании, чья диссертация посвящена мечам воинов Страны восходящего солнца. — Или, если быть совсем точным, это мистификация, которую начали распространять в середине ХХ столетия личности, создававшие в стране школы ниндзюцу и занявшиеся переписыванием истории на основе распространявшихся ими же мифов”.
Наиболее похожими на ниндзя в японской истории, по мнению испанского японоведа, были синоби (также называемые синоби-но-моно), самураи, которым правительство поручало заниматься шпионажем. Власть направляла этих людей в города, например, с целью негласной проверки, как определенная прослойка граждан выполняет распоряжение руководства страны по ношению установленной формы одежды. Они выясняли (также не афишируя себя), платили ли города налоги в казну. Они были, таким образом, тайными инспекторами и стражами власти. Но точно не являлись киногеничными наёмными убийцами, которые спасались от своих врагов, картинно бросая дымовые шашки.
Синоби не имели специальной униформы, а одевались обычно, точно так же, как самураи, чтобы не выделяться на их фоне. Не было у них и какого-то особого оружия, за исключением, пожалуй, сюрикэнов. Никаких исторических документов, где бы приводились сведения о “хитрых” приспособлениях, служивших для убийства людей бойцами этого мифического “спецназа”, не найдено. Так называемые ниндзято (или синобигатана) — мечи ниндзя — появились только сто лет назад. А сабо, которые этим шпионам позволяли передвигаться по воде, испокон веков использовались самураями в качестве спасательных средств на случай, если они упадут в море во время сражения.
Откуда же вообще взялись те самые ниндзя, которых мы видим в фильмах? По‑видимому, из крошечной элитной группы, которая была создана внутри синоби в XVI веке и специализировалась на разведке в ходе военных действий и ликвидации важных фигур противника. Бойцам этой группы давались особые задания, которые должны были быть выполнены в короткий срок и так, чтобы исполнителей по возможности враг не видел (всё непонятное заведомо страшнее своей настоящей сути, справедливо полагали военные японские тактики). Позднее из списка должностных обязанностей “спецназа” синоби были отозваны задачи физического устранения людей, а вот функция правительственного шпиона и советника осталась. Да, в период служения военным целям эти люди научились готовить яды и лекарства для заживления ран. Но это не было чем-то уникальным, что делали только ниндзя.
Люди-вороны
Мнение испанского японоведа не совсем, мягко говоря, совпадает с мыслями, высказываемыми собственно японскими специалистами. В 2014 году в испанской столице прошла серия мероприятий, организованных Японским фондом Мадрида. Посвящена она была “трём загадочным фигурам японской истории”: самураям, ниндзя и гейшам. Цель проекта состояла в том, чтобы “показать общественности не только вымышленные образы этих фигур, создаваемые на основе “сарафанного радио”, но и их реальное воплощение”, отметил в своём тогдашнем выступлении самый что ни на есть нативный эксперт из Университета Миэ Кацуи Йошимару. Попутно заметим, что именно при этом университете был создан первый в Японии (и в мире, разумеется, тоже) научно-исследовательский центр, занимающийся всем, что имеет хоть какое-то отношение к ниндзя.
Мадридские доклады о загадочных воинах прошлого сопровождались демонстрацией приёмов боя из их арсенала. Движения, исполненные Джинити Каваками, представленным в качестве “наследника и носителя духа ниндзюцу”, присутствовавших впечатлили. А вот озвученная история ниндзя — не очень. Дело в том, что красивых слов было сказано много, а выложенных в их подтверждение старинных подлинных документов оказалось чуть больше чем совсем ничего.
Почти все японские специалисты, работающие по названной теме, сходятся во мнении, что легенды о появлении ниндзя, “воинов в чёрном, которые произошли от самого демона”, уходят корнями в устное народное творчество. Демон у японцев — существо, соединяющее в себе человека и ворона. Поэтому и ниндзя выступали в образе полуворонов-полулюдей.
Раскрутка образа
Одни мифы (а как ещё назвать “исторический” рассказ без документального подтверждения?) говорят, что первые люди, которые “могут проникнуть незамеченными куда угодно”, появились между XII и XV веками.
Другие — что ниндзя происходят от самого легендарного принца — Ямато Такэру (82–113 гг.), сына императора Кэйко. Согласно дошедшим до нас “Записям о деяниях древности” (возможно, созданных монахом-синтоистом Кэнью в 1371-1372 гг.), принц был человеком крутого нрава — на пути к власти он убил собственного брата и наводил страх на собственного отца. Поэтому император предпочитал держать опасного отпрыска от себя подальше, направляя того руководить то одним, то другим военным походом. Вылазки были удачными, что позволило императорскому клану сильно расширить подвластную ему территорию. Будучи всего 16 лет от роду Ямато возглавил поход на остров Кюсю против населявшего его племени кумасо. Пробраться в стан врага ему удалось с помощью хитрости: он переоделся в женские одежды, сумел очаровать главного богатыря противников Кумасо Такэру и убить его.
Такэру в переводе с японского — силач. Победив местного силача, Ямато обрёл право также называться силачом — так он стал Ямамото Такэру. С тех пор японский эпос развивался, история принца обрастала дополнительными подробностями и деталями, присваивая легендарному принцу всё новые добродетели, превратив его не только в народного защитника, но и в основоположника ниндзюцу. Из того случая с переодеванием некоторые исследователи и выводят искусство ниндзя маскироваться, мимикрировать, становиться невидимыми, растворяться в воздухе…
Красиво, правда? Для театральных спектаклей и съёмок фильмов просто золотая жила. Благодатная тема, естественно, не осталась незамеченной: в XVIII веке в театрах кабуки, типично японского направления этого вида искусства, упоминание ниндзя стало чуть ли не обязательной составляющей. Причём роли этим персонажам сценаристы отводили, как правило, отрицательные. Отсюда и чёрная одежда синоби-сёдзоку — чтобы подчеркнуть негатив (впрочем, сами японцы утверждают, что исконный “рабочий” цвет одежды ниндзя был тёмно-бурым или тёмно-серым — так он лучше растворялся в сумраке, да и в ночи тоже). Ну а с появлением кинематографа полулюди-полувороны и там заняли довольно большую нишу.
Авторы исторических романов тоже не остались в стороне от прибыльной в плане читательского интереса темы. Сейчас уже трудно определить, кто больше — театралы, киношники или литераторы — преуспел в присвоении тайным воинам сверхчеловеческих свойств и качеств. В Японии даже установили Национальный день ниндзя — 22 февраля. Отмечается он, правда, всего в двух префектурах (Сига и Миэ), но, как считают японоведы, инициатива имеет перспективы расширения. В Миэ в 1964 году был открыт самый известный в мире музей ниндзя. Надо ли говорить, что ежегодно его посещает несметное количество туристов. Кстати, существует и Международный день ниндзя, отмечаемый 5 декабря. Придумали его создатели пародийного сайта Ninja Burger, которые решили, что надо бы как-то отметить мировую премьеру кинофильма “Последний самурай” в 2003 году. Причём праздник этот начинался как весёлое лёгкое мероприятие, но последние несколько лет он выглядит вполне серьёзным фестивалем — тут вам и просмотры фильмов соответствующей тематики, и появление на улицах людей, одетых в синоби-сёдзоку, и конкурсы фотографий в соцсетях. В общем, полноценный конвент!
В целом же японским мистификаторам удалось почти на пустом месте создать явление, интерес к которому у иностранцев не угасает и гонит в Страну восходящего солнца все новые и новые волны туристов.
Владимир Добрынин