Английский стиль в мужской одежде. Часть II

Визитка, смокинг и остальные

Часть I | Часть II

Что ж, продолжим нашу беседу об эволюции английского стиля в мужской одежде.

Когда началась Великая французская революция и на городских площадях заработала «мадам Гильотина», а простонародье кричало: «Аристократов на фонарь!», к власти пришли новые люди. Это были адвокаты — как Робеспьер, врачи — как Марат, клерки — как Эбер. В общем, все они были типичными буржуа. Разумеется, отрицая старый королевский режим, французские революционеры очень быстро взяли на вооружение и английскую моду, которая казалась им лучшим воплощением гражданского духа республики — скромный, утилитарный костюм вместо пышных нарядов старой знати.

Республиканцев опознавали по фраку с жилетом и панталонами, в то время как роялистов легко вычисляли по парикам и кюлотам. Дело дошло до того, что консервативный император Павел I запретил в России «французскую моду», то есть английский стиль, пришедший из Франции как символ революции. Павел совсем не был безумцем. Он хорошо понимал, что мода — это тоже идеология. Одеваясь как французский революционер, русский дворянин тем самым подрывал порядки в империи!

Чем дальше, тем английский мужской костюм становился всё более скромным. Поначалу, примерно до 1840‑х годов, в нём допускались различные цвета. Вспомним фрак Чичикова из романа «Мёртвые души»: цвета «наваринского дыму с пламенем», то есть красно-коричневый с искрой.

Однако новая революция в 1848 году окончательно утвердила господство исключительно чёрного, угольного, тёмно-серого и иных цветов из этой части палитры. Впрочем, у модников остался шанс продемонстрировать яркий элемент в своём гардеробе. Нет, это не галстук, как подумали многие! В XIX веке считалось хорошим тоном носить к строгому однотонному костюму яркий цветной жилет.

К середине XIX века в мужском стиле произошла очередная революция, которую опять совершили британцы. Причиной её стало желание сделать мужскую одежду ещё более удобной. Ведь фрак, когда-то казавшийся простой, чуть ли не спортивной одеждой, теперь воспринимался как консервативное и дорогое облачение. Так появился прямой предок современного костюма — визитка, которая в наши дни почти исчезла из обихода, сохраняясь лишь как одежда для визитов к королеве Великобритании, и у американцев в качестве свадебного костюма. Тот самый комплект из серых брюк в полоску, а также длинного тёмного пиджака с вырезом спереди — это и есть визитка. Её изобретение оказалось связано со спортом. Англичане решили, что если сделать у сюртука вырез спереди, то будет куда удобнее сидеть на лошади во время конных прогулок. А позже пришли к выводу, что визитка прекрасно заменяет фрак, который отныне стал парадной одеждой, используемой для выходов в театр, на бал, на торжественный приём.

В конце концов визитка укоротилась, превратившись в пиджак, а брюки к ней стали однотонными. Это случилось в 1870‑е годы, когда возник современный мужской костюм, который в наши времена называют классическим. Исходно же он считался спортивным и использовался лишь за городом, для походов в лес, на охоту, для игр на свежем воздухе. Появиться в такой одежде в городе, в приличном обществе считалось по меркам последних десятилетий XIX века ужасным моветоном. Однако далее оказалось, что именно такой костюм самый простой и удобный, но при этом сохраняющий достаточно формальный внешний вид своего владельца. Поэтому уже в ХХ веке костюм постепенно занимает всё большее место в мужском гардеробе англичан, пока не становится главной мужской одеждой.

Стоит вспомнить и про ещё одно явление — отдельную ветвь на древе английского стиля мужской моды. Смокинг. Его предком были курительные куртки, которые надевались, когда мужчины уходили в сигарную комнату. Фрак или визитка в это время снимались, а вместо них надевались бархатные куртки с шалевыми воротниками из атласа. Всё это было не только изящно, но и очень утилитарно. Сигарный и трубочный дым не пропитывал парадный костюм, а с атласных гладких больших лацканов легко спадал пепел, не прожигая одежду.

Затем вместо курток стали шить особого кроя пиджаки — смокинги, которые к концу ХХ века заняли второе по важности место в ряду самых торжественных мужских одеяний. Их характерным отличием стало то, что к фраку надевают исключительно белый галстук-бабочку, а к смокингу — чёрный. Впрочем, о галстуках надо писать отдельную статью.

Другой важный элемент английского стиля — твид. Толстая ворсистая шерстяная ткань в XIX веке являлась атрибутом сельских джентльменов, которые редко надевали фраки, а большую часть дня проводили в прочных и тёплых твидовых костюмах. С тех пор твид сначала стал главным сукном для охотников, которые оценили его исключительную прочность (англичане говорят, что аккуратно носимый твидовый пиджак можно по завещанию оставить своему сыну). В ХХ же веке и начале XXI твид превратился в икону консервативного стиля. Из него делают пиджаки, костюмы, кепки, сумки. Люди собираются во многих странах и городах на специальные «твидовые вечеринки» и даже проводят «твидовые велопробеги», демонстрируя свою привязанность к английскому стилю. Твид очень демократичен. Неслучайно такие пиджаки стали своеобразной форменной одеждой либеральной профессуры британских и американских университетов.

В наши дни английский стиль — это целый комплекс традиций и норм, унаследованных из прошлого. Его главный признак: сдержанность, далёкая от континентальной (особенно — итальянской) моды и заметно отличающаяся от скучных немецких традиций. Особое внимание обращается на качество материала. Настоящий английский стиль — это натуральные ткани хороших производителей, не обязательно безумно дорогие, но те, которые прослужат очень долго. А для того чтобы иметь возможность надеть любимый костюм десять лет спустя, после того как он вышел из рук портного, служит ещё одна особенность — консерватизм и вневременной характер.

В английском стиле мы никогда не встретим остромодных кроя или цветов. Он подчинён одной идее — вечности. Одеваясь в английском стиле в ХХI веке, вы всё равно выглядите почти как джентльмен эпохи королевы Виктории. Вы словно переноситесь в те времена, когда над Британией никогда не заходило солнце.