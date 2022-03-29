Английский стиль в мужской одежде. Часть I

Время, когда новая идеология требовала новых форм.

Когда произносишь словосочетание «английский стиль», то у любого слушателя перед глазами появляется примерно одинаковая картина — безупречно одетый джентльмен эпохи середины или конца XIX века.

В наши дни английский стиль считается консервативным и его постоянно пытаются низвергнуть с Олимпа мужской моды. Но никакие перемены, никакие попытки французов или итальянцев — поборников «легковесности» в одежде — не могут лишить английский стиль приоритета. Ведь все, кто сделал хотя бы один шаг к тому, чтобы начать разбираться в огромном мире мужского стиля, отлично знают — если хочешь одеться хорошо и правильно, то надо обратить свой взор в Лондон, на Сэвил-Роу. Или же воспользоваться услугами тех, кто умело воспроизводит английский модный канон. К счастью, таких производителей немало и они предлагают товары самого разного диапазона качества и цен.

Франция — стильная столица

Удивительный факт. Всегда верная старым добрым традициям Британия в XVIII веке совершила радикальнейшую революцию в мужской одежде, фактически создав её в том виде, который мы знаем и используем каждый день. Долгое время в Европе царили вначале испанский, а затем французский стили. Они были декоративны, даже вычурны и очень отличались от привычных в наше время рубашки, брюк или пиджака. Впрочем, не будем касаться испанцев, чья мода господствовала в давние времена эпохи Возрождения. Посмотрим на французов, которые стали законодателями мод при короле-солнце Людовике XIV и продержались на вершине славы полтора столетия.

Тогда мужской костюм состоял из нижнего белья (в число которого входила и рубашка, совсем непохожая на современную) и верхней одежды. На рубашку надевали камзол — нечто вроде длинного жилета, но с длинными узкими рукавами. Камзол закрывал рубашку почти полностью, кроме выправляемых наружу кружевных воротника и манжет. Это делалось неслучайно — нижнее бельё не полагалось демонстрировать на публике. Поверх камзола мужчина облачался в особого кроя кафтан — узкий в талии и расширяющийся книзу, имеющий множество складок. Рукава кафтана украшались отложными обшлагами, иногда, как и воротник, контрастного цвета. В XVII и начале XVIII столетиях обшлага были очень большие, чуть ли не до локтя, а затем стали уменьшаться. На ногах носили особые штаны длиной до колен — кюлоты, к ним — чулки и туфли с пряжкой. У богачей пряжка делалась из серебра или золота, как и пуговицы на кафтане и камзоле. Венчал облик парик, который стал своеобразным символом эпохи французской моды.

Подобная одежда выглядела величественной и сложной. Она, казалось, была создана специально для того, чтобы подчёркивать важность придворной аристократии, чья жизнь протекала в непрерывном празднике Галантного века. Церемониал одевания по французской моде мог затянуться на пару часов, что мог позволить себе лишь знатный человек, имеющий много свободного времени. В то время как во Франции прожигали жизнь, следуя словам королевской фаворитки мадам Помпадур «После нас хоть потоп», в Англии старательно строили рациональное капиталистическое общество нового типа. Там появилась идея новой одежды. Провозглашалась важность не роскоши и внешнего эффекта, а удобства и пользы. Буржуа, негоциант или банкир не мог тратить целые часы, прихорашиваясь перед зеркалом. Но его одежда должна внушать окружающим уважение и уверенность в том, что данный человек не подведёт в любом деле, за которое возьмётся.

Мужская мода, как двигатель британской экономики

Так появился английский стиль. Стоит отметить, что англичане были очень патриотичны. Они не хотели обогащать французов, с которыми в XVIII веке конкурировали на мировых рынках и вели настоящие войны за мировую гегемонию. Британцы перестали платить за лионские шелка и бархат, из которых шились французские кафтаны и камзолы. Вместо них они обратились к добротной английской шерсти. Тем более как раз в это время шерстяное сукно научились делать достаточно тонким и мягким, чтобы его было удобно использовать для костюмов. Ведь ещё в средние века большая часть шерстяных тканей была больше похожа на современный твид, чем на тонкое костюмное сукно. Использование для нижнего белья тонкой белой хлопковой ткани позволило загрузить производство сначала в британских колониях в Америке, а затем — в английских владениях в Индии. Мужская мода дала мощный импульс к развитию британской экономики.

Новая идеология требовала новых форм. Камзол укоротился, лишился рукавов и превратился в жилет. Кафтан избавился от широких пол, получил чёткий вырез спереди и стал шиться строго по фигуре — так возник фрак. А подобие фрака с длинными полами до колен, но гораздо более простого кроя, стало сюртуком. Кюлоты и чулки заменили панталоны — узкие брюки, туфли превратились в почти современные ботинки. Парик объявили бессмысленным ретроградством — в моду вошли причёски из собственных волос. Громоздкие шляпы-треуголки сменили изящные и лёгкие цилиндры.

Именно так стали одеваться английские джентльмены в конце XVIII века. Эта мода оказалась столь удобной, что она очень быстро распространилась по всей Европе. Романтизм в литературе и музыке способствовал её популяризации — ведь английский стиль считался соответствующим человеческому естеству в отличие от вычурного французского. Если мы взглянем на портреты русских, немцев или итальянцев этого времени, то обнаружим, что иностранцы активно заимствовали элементы британской моды. В конце концов, удобство одержало сокрушительную победу над роскошью даже во Франции. В этом моде опять помогла идеология.

Окончание следует.